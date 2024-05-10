Детская зарплата? Эксперты запретили давать деньги школьникам за оценки

Платить ребенку за выполнение его обязанностей нельзя. Но, как рассказали эксперты aif.ru, нужно приучать к труду и на примере карманных денег обучать финансовой грамотности.
Мотивация ходить на работу у взрослых вполне очевидна — ежемесячно они получают зарплату, а вот в чем смысл ходить в школу, детям подчас понять трудно. Психолог, врач-психотерапевт Мария Борисова пояснила, что ведущая деятельность младшего школьника — учебная. В процессе нее ребенок усваивает научные знания, развивает мышление, внимание и память, учится контролировать свое поведение и следовать определенным правилам.
«В развитие ребенка уже заложено обучение, нет необходимости добавлять дополнительную стимуляцию, чтобы заставить его каждый день ходить в учебное заведение. Поощрение — это хорошо, каждому приятно услышать слова похвалы или получить ценный приз. В школе таким элементом являются оценки, слова учителей, одобрение одноклассников. Самооценка школьника в первые классы и так завязана на отметках: он учится учиться, выстраивать режим дня, справляться с трудностями. Дома же ему важно получать безусловное принятие, любовь, поддержку со стороны близких», — пояснила она.
Эксперт подчеркнула, что в учебном процессе важно соблюдать баланс между внешней и внутренней мотивацией. В какой-то момент ребенок ходит в школу, потому что так сказали родители, потом — потому что есть интересный преподаватель, на уроках которого не бывает скучно, затем — чтобы получить не просто оценки, но и положительные результаты на экзамене для поступления.
«Мы замечаем, как дошкольник восхищенно смотрит на школу, старших ребят и мечтает уже поскорее быть на этом месте — это внутренняя мотивация, то есть учеба интересна сама по себе, основывается на желании человека. Постепенно он сталкивается с внешней системой оценок и другими бонусами от хорошей учебы. Какую функцию в этом варианте будут выполнять деньги? Внешней мотивации. А зачем ребенку 7 лет, который и так очень хотел в школу, любит учиться, общается с друзьями и уже имеет внешнюю мотивацию, еще одна? Таким образом она будет перекрывать оценки и желание делать это просто потому, что интересно, ведь “мне же платят за это”», — уточнила эксперт
Конечно, добавила Борисова, сегодня ребенок гораздо больше знает о деньгах, осознает, что на них можно купить, поэтому для повышения финансовой грамотности уже с первого класса можно выделять некую сумму средств на карманные расходы.
«Но это совсем другая сфера, она не должна быть завязана на обучении или, например, на выполнении домашних дел. Потому что со временем ребенок будет принимать решение о том, делать что-то или нет, основываясь на финансовой выгоде. И с каждым годом сумма будет расти, а затем и вовсе потеряет привлекательность, если ему занятие не будет интересным. То же касается и домашних обязанностей.
Так что не стоит стимулировать на хорошую учебу деньгами или подарками, это может сформировать у них неправильное представление о ценности образования и снизить их мотивацию. Лучше поддерживать ребенка морально и помогать преодолевать трудности в учебе», — рассказала психолог.
Аналогичное мнение высказала и HR, директор по развитию сервиса «Бабушка на час» Ирина Корнеева. По ее словам, нельзя оплачивать то, что входит в обязанности ребенка, но при этом стоит довольно четко определить границы этих обязанностей.
В идеале всем членам семьи стоит совместно установить правило, что домашние обязанности делятся определенным образом и не оплачиваются никому.
Здесь самая главная мотивация должна быть в стремлении помочь своим родным и любимым людям. Похожая тактика должна быть и в отношении оценок — платить за них деньги нельзя ни в коем случае. Иначе ребенок будет замотивирован не на получение знаний и развитие и, как результат, получение положительной оценки, а на финансовую сторону вопроса. Поэтому оценка не оплачивается, но поощряется. Похвалой, эмоциями и своим вниманием, рассказала HR.
При этом, по словам Корнеевой, это не значит, что родителям запрещено давать своим детям карманные деньги: как, в каком количестве они выделяются и на что тратятся, решает уже каждая семья отдельно. «Также ребенок может получить и “премию” за то, что сделает больше, чем от него требовалось, но не в рамках домашних обязанностей и учебного процесса. Задача каждой семьи — вырастить ответственного человека и гражданина, который знает цену труду, и мотивировать на работу. Несмотря на то, что в нашей стране принимать на работу по законодательству можно только с 16 лет, есть исключения: подростков до 14 лет можно взять на совместное участие в волонтерских проектах, а с 14 до 16 лет — на ряд легких работ (кино, раздача листовок), при этом подростки до 14 лет включительно должны согласовывать оформление трудового договора с родителями и опекой», — подытожила собеседница.
Также в вопросах учебы не стоит забывать и о здоровье ребенка. Экзамены могут быть достаточно большим стрессом, поэтому, как ранее рассказывали эксперты, нельзя позволять ученику паниковать — в таком состоянии информация не запоминается надолго.
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