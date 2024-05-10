Детская зарплата? Эксперты запретили давать деньги школьникам за оценки

При этом, по словам Корнеевой, это не значит, что родителям запрещено давать своим детям карманные деньги: как, в каком количестве они выделяются и на что тратятся, решает уже каждая семья отдельно. «Также ребенок может получить и “премию” за то, что сделает больше, чем от него требовалось, но не в рамках домашних обязанностей и учебного процесса. Задача каждой семьи — вырастить ответственного человека и гражданина, который знает цену труду, и мотивировать на работу. Несмотря на то, что в нашей стране принимать на работу по законодательству можно только с 16 лет, есть исключения: подростков до 14 лет можно взять на совместное участие в волонтерских проектах, а с 14 до 16 лет — на ряд легких работ (кино, раздача листовок), при этом подростки до 14 лет включительно должны согласовывать оформление трудового договора с родителями и опекой», — подытожила собеседница.