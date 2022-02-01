«Лучше бы делом занялся, играет он!»: Игра в жизни ребенка

Сегодня все родители озабочены ранним развитием ребенка, почти с пеленок водят его в развивающие студии, многочисленные кружки и секции. Ребенка учат буквам, как только он начинает ходить, а то и раньше. Стремление вырастить из ребенка гения приводит к обесцениванию простой игры. Она кажется родителям пустой тратой времени. Так ли это на самом деле? Какова польза игр для детей? Рассказывает психолог Виктория Мелихова.

Не успел малыш еще встать на ножки, как мама ведет его в развивающую студию. Опытные педагоги предлагают самые разнообразные занятия на развитие моторики, памяти, внимания, мышления, речи, эмоционального интеллекта. Придуманы методики, по которым буквам и цифрам начинают учить уже годовалого малыша! Танцы, спорт, бассейн, гимнастика, скорочтение, особенные сады с уклоном, ментальная арифметика для дошкольников... А тут уже и подготовка к школе показалась на горизонте.

«Я стараюсь дать своему ребенку все. Он еще маленький, а значит, впитывает, как губка. Я не хочу упустить момент, ведь потом ему будет намного сложнее учиться и развиваться, чем сейчас», говорит мать замечательного малыша. «Кроме того, бегая с кружка на кружок, я сама чувствую себя значимой и ценной для него, ведь я делаю все, что от меня зависит».

Мы не будем рассуждать о пользе или вреде раннего развития и такого воспитания (безусловно, родители руководствуются благими целями), но обратим внимание, что в такой «гонке за развитием» у ребенка не остается времени, чтобы просто поиграть.

Родители не понимают, почему дети должны играть

На своей практике не раз пришлось столкнуться с тем, что родители часто недооценивают детскую игру. Мне приходится объяснять родителям, почему детям нужно играть.

«Только оставь его без присмотра, так он сразу же начнет баловаться».

Начинаем выяснять, что значит «баловаться»: доставать игрушки из шкафа, разбрасывать конструктор, бегать по комнате с машинкой, рассыпать ложкой фасоль... Минуточку! Кажется, здесь речь идет о том, что ребенок играет. Он рассматривает игрушки, изучает окружающие предметы. Любопытство — одно из самых важных для малыша качеств! Он пытается «готовить суп», изображает таксиста. Только для мамы все эти действия объединены словом «баловаться». Отдельная проблема — если это происходит в общественных местах.

«Она постоянно шкодит. То камни принесет, посередине комнаты положит, то песок на стол высыпет. Только отвернусь, как обязательно что-то натянет на голову. Сил просто нет».

Да, часто дети в процессе игр (особенно, подвижных и активных) могут причинять некоторые неудобства, испортить наведенный порядок, перевернуть игрушки и даже испачкать ковер. Но сравнимы ли эти потери с тем, что получает ребенок во время простых игр... Так зачем детям нужны игры?

Чему учат детские игры

Дело не только в развлечениях. Вспомним, что в каждом возрасте у человека есть ведущий вид деятельности. Это то занятие, в процессе которого происходит рост, обучение, формирование личности, развитие всех навыков, знаний и умений. И для ребенка таковой деятельностью является именно игра.

Что дает игра детям разного возраста?

Для самых маленьких характерно манипулирование предметами. Они изучают материальный мир. Они могут рассматривать предметы, совершать с ними непонятные действия, пробуют их на вкус, нюхают. Им интересно, как падает камень, поэтому они будут бросать его много раз и наблюдать за падением. Их завораживает процесс пересыпания песка. Песчинка к песчинке. Он падает, отталкивается об стол и снова подпрыгивает. Ну чем не волшебство!

Самое главное — все эти действия совершает сам ребенок. Он может влиять на предметы, передвигать их. Это он создает звук падающего камня и бегущей воды. Ох, каким же великим он себя чувствует в это время, как хочет поделиться с вами своими достижениями! А сколько интересных вещей вокруг!

Кроме физического смысла разбрасывания предметов, который заключается в изучении его свойств, звуке при падении, способности влиять на окружающую среду, есть и психологический смысл.

Ох, каким же великим он себя чувствует в это время, как хочет поделиться с вами своими достижениями! А сколько интересных вещей вокруг!

Ребенок разбрасывает карандаши — мама собирает, возвращает их. Карандаши возвращаются. Они уходят на некоторое время, гуляют, но потом возвращаются домой. Мама принимает ребенка и брошенные карандаши, возвращает их. Если что-то уходит, то оно вернется. Вернется мама, вышедшая из комнаты, вернется малыш, который отправился на прогулку. За уходом следует возвращение, есть цикл. Так происходит осознание основных закономерностей, то, чему учат детские игры в том числе.

На уровне предметной игры ребенка еще мало интересуют сверстники, общение. Все их внимание сосредоточено на себе, окружающих предметах, их физических свойствах и изучении своей способности на эти предметы влиять.

Постепенно ребенок начинает не только бросать предметы и пробовать их «на зуб», но и изучать их общепринятые свойства, уделять внимание функциям. Ложкой можно кушать, машинка катится, из кубиков строят башню. И, наконец, примерно к трем годам в играх ребенка появляются сюжеты.

Малыш придумывает фантастические истории, строит новые миры. Он становится воином или поваром, мамой или папой, учителем или врачом. Ребенок пробует различные социальные роли, примеряет их на себя, он репетирует взрослую жизнь.

За день можно прожить тысячи жизней, побывать в самых различных образах, пережить самые непредсказуемые ситуации.

Ребенок пробует различные социальные роли, примеряет их на себя, он репетирует взрослую жизнь.

Игры способствуют развитию воображения ребенка, фантазии, творческого потенциала. Малыш учится проживать самые разные чувства. Сегодня он злой волк, а завтра трусливый заяц или храбрый лев. Он учится, помогает себе понять, как это: злиться, бояться, сражаться.

В игре ребенок учится общаться, ищет свое место в обществе, в жизни. Да он словно репетирует саму жизнь! И для этого ему дано все детство.

Умеем ли мы играть с детьми

В самом начале своего пути детского психолога часто ловила себя на мысли, как же сложно просто играть. Придумывать сюжет, фантазировать... Немного снизить контроль и дать волю эмоциям. Почувствовать ребенка, подхватить его сценарий и дополнить его, помочь развернуть его логическую цепочку. Присоединиться к его деятельности и добавить новый элемент, новое направление. Каких же огромных усилий стоит снова стать ребенком!

На первых встречах с родителями я интересуюсь, как и во что они играют с ребенком. Единицы отвечают, что во время совместных игр собирают конструктор, пазлы, рисуют, катают машинки или участвуют в ролевых «постановках». Большинство говорят, что рассматривают с ребенком буквы и цифры, называют животных, просят подать или принести какую-то игрушку, показать части тела — сосредоточены на интеллектуальных играх. Одним словам учат.

Когда родители узнают, что с ребенком нужно играть, причем именно в его игру, очень часто теряются. По глазам видно, что просто не умеют этого делать.

Тогда я пытаюсь оказать помощь: спрашиваю, во что мама сама играла, когда была маленькой. Мало кто может вспомнить что-то больше, чем просто куклы и дочки-матери. Память о своем детстве осталась так глубоко спрятана, что вопросы об игре вызывают недоумение.

Наблюдая за игрой ребенка

Самая важная работа психолога состоит именно во внимательном наблюдении за игрой ребенка, слежением за сюжетом, за главными героями игры. Ребенок еще не может ясно выражать свои мысли и чувства. Зато прекрасно может все показать в игре.

Он не скажет, что испугался собаки, однако образ большого животного, острых зубов обязательно появляются в игре.

Малыш, который недавно утратил статус первенца, закапывает в песок все предметы, которые попадаются ему на глаза. Он пытается засунуть большую машинку в маленький гаражик. Внимательное наблюдение за его действиями покажет его желание снова стать маленьким, когда он был единственным, когда он помещался в животик к маме, где было тепло и спокойно.

Каждое действие ребенка, каждая взятая им игрушка равноценна взрослым словам, благодаря которым мы можем понять, что происходит в душе у маленького человечка.

Сейчас он большой. Возвращение в животик невозможно. Зато можно в это играть. А вместе с тем прожить много чувств: желание возвращения к младенчеству, боль от невозможности воплощения этого желания, поддержку близкого человека рядом в этот нелегкий для него момент.

Другой ребенок постоянно сталкивает машинки друг с другом, бьет одной машинкой другую, посыпает ее песком. После разговора с мамой выясняю, что на детской площадке есть мальчик, который постоянно обижает этого ребенка. Однако потому что обидчик старше, малыш не может дать ему «сдачу». Зато проживает все свои чувства в игре.

Прожитые, осознанные, проявившиеся в игре чувства перестают мучить ребенка, наступает облегчение — это тоже немаловажная задача игр, они дают разрядку. Каждое действие ребенка, каждая взятая им игрушка равноценна взрослым словам, благодаря которым мы можем понять, что происходит в душе у маленького человечка, о чем он думает, о чем мечтает, что его беспокоит.

Как играть с ребенком

Научить играть невозможно. Важно начать чувствовать ребенка, понимать его язык и обращать внимание на интересы. Для начала стоит просто понаблюдать и попробовать понять, что значит игра в жизни ребенка, о чем та или иная игрушка, слово, действие. Попробуйте понаблюдать, после каких событий ребенок играет в спокойные игры, а после каких — наоборот. Во что он играет, когда пришел из садика? Может, он рассказывает о том, что происходило в группе?

В нужный момент ребенок сам вовлечет вас в игру, объяснит идею, даст роль. Идите за ним, играйте по его сценарию. Можно попробовать копировать действия ребенка. Но будьте внимательны. Ребенок разбрасывает кубики, мама строит пирамидку. Это разные игры. Ребенок занят изучением свойств кубиков, а мама конструированием. Побросайте кубики вместе с ним.

Можно ненавязчиво спросить ребенка, а кто эта игрушка? Как ее зовут? Она злая или добрая? Можно попросить ребенка дать вам игрушку и спросить, что бы он хотел, чтобы вы с ней сделали.

Ребенок разбрасывает кубики, мама строит пирамидку. Это разные игры. Побросайте кубики вместе с ним.

Как видите, снова и снова идем за ребенком, исследуем его игру, его правила, его мир. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, если ребенок не хочет пускать вас в игру. Значит, сейчас для него важно поиграть самому. Побудьте рядом, понаблюдайте, подумайте, о чем игра.

Очень важно, чтобы у ребенка было время и место, когда он может играть наедине с самим собой. Это развивает его самостоятельность, способность справляться самому, повышает его чувство собственной значимости, формирует личное пространство — тоже важное значение игр в жизни ребенка. Но и снова не забывайте о совместной игре.

Не обязательно все время сидеть рядом с ребенком. Достаточно, например, играя в школу, дать классу задание, и иногда, в перерывах между своими делами, заходить и проверять, как ребята справляются с заданием. Можно поддерживать игру даже из кухни: «Ага, шумите! А я все слышу. Вот скоро приду и спрошу у вас домашнее задание».

А можно быть полицейским, который иногда выходит в город проверить порядок, после чего снова идет к себе на работу.

В подобных случаях ребенок будет чувствовать ваше участие в игре, и в то же время получит пространство для самостоятельной игры, а вы — время для своих дел.

И, наверное, самое главное, почаще вспоминайте, как это — быть ребенком. Во что играли вы в детстве, как играли с вами родители, чего хотелось, а чего нет. В каждом из нас сидит внутренний ребенок, который здорово может помочь в любых ситуациях в отношениях с собственными детьми, в том числе и понять роль игр в жизни ребенка.