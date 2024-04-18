Единственные дети в семье: что говорит о них наука

Все началось с простого опроса
Еще в 1898 году известный американский педагог Юджин Уильям Боханнон опубликовал результаты проведенного им опроса, в котором участвовали 200 человек (для того времени это была новая форма проведения исследования). Этих людей просили назвать особенности, характерные для единственных детей в семье, с которыми они были знакомы. В 196 случаях участники опроса описывали таких детей как очень избалованных и эгоистичных, пишет немецкий психолог Коринна Хартманн.
Коллеги Боханнона согласились с полученными им результатами, и идея о том, что единственный ребенок – это очень плохо, широко распространилась в обществе.
В начале XX века в портрет единственного ребенка в семье добавилась еще одна деталь – из-за гиперопеки со стороны родителей, которые направляют на него не только всю свою любовь, но и все свои страхи и тревоги, тот неминуемо вырастает изнеженным и слабонервным ипохондриком.
Такие представления бытовали вплоть до конца XX века, однако новые исследования полностью реабилитировали единственных детей и показали, что все эти стереотипы – ерунда.
Дети с крепкой эмоциональной связью
Первой заступилась за единственных детей в семье психолог из Университета штата Техас Тони Фэлбо. В 1986 году она опубликовала статью с результатами анализа данных, полученных в ходе более чем 200 других исследований по этой теме.
Оказалось, что никаких различий в личностных характеристиках единственных детей в семье и тех, кто рос в окружении братьев и сестер, нет.
Фэлбо, на самом деле, нашла всего одно отличие – у единственных детей более крепкие эмоциональные связи с родителями, чем у детей из многодетных семей. Но ведь в этом нет ничего плохого, не так ли?
Выводы Фэлбо были позже подкреплены и другими исследованиями, в том числе проведенным в 2018 году детскими психологами Андреасом Клоке и Свеном Штадтмюллером из Франкфуртского университета прикладных наук (Германия). Исследователи проанализировали результаты опросов, в которых участвовали около десяти тысяч немецких школьников.
Среди прочего, Клоке и Штадтмюллер обращали внимание на качество детско-родительских отношений. Этот критерий показывает, насколько легко и просто ребенок может начать разговор с родителями о важных для него вещах.
В результате выяснилось, что проще всего обсудить свои проблемы с родителями именно единственным детям.
На втором месте – первенцы, на третьем – средние, и на последнем – младшие дети в семье.
Однако несмотря на хорошие отношения и сильную эмоциональную связь с родителями, единственные дети часто жалеют, что у них нет верного товарища по играм, как у тех, кто растет с братьями или сестрами. Единственные дети дошкольного возраста нередко придумывают себе воображаемого друга. Но беспокоиться об этом не стоит – такая игра развивает у ребенка способность общаться с другими детьми.
Чемпионы по воображаемым друзьям
У единственных детей все же удалось выявить некоторые личностные особенности. Новое исследование, проведенное китайским психологом Цзян Ци, показало, что единственные дети не очень любят идти на компромиссы, сотрудничать и сочувствовать другим людям. Психолог протестировал мыслительные способности и личностные характеристики 126 студентов-единственных детей в семье, и 170 студентов, росших с братом или сестрой.
Единственные дети набрали меньше баллов в тесте на толерантность.
Толерантные люди альтруистичны, готовы помогать, сотрудничать и сочувствовать другим. Но при этом у единственных детей оказалось более креативное, гибкое мышление, чем у тех, кто рос с братом или сестрой. Возможно потому, что им приходится с ранних лет полагаться в играх только на собственную фантазию и изобретательность.
Но и это еще не все. Магнитно-резонансная томография выявила особенности в структуре головного мозга единственных детей. В их супрамаргинальной извилине – области коры мозга, связанной с воображением и креативностью, – присутствует больше серого вещества, чем у тех, кто рос с братьями и сестрами.
В то же время у единственных детей наблюдается некоторый дефицит серого вещества в срединной префронтальной коре. Эта часть мозга отвечает за обработку эмоциональной информации, включая способность договариваться, понимать чувства других людей и контролировать собственные эмоции.
На то, каким вырастет единственный ребенок, влияет огромное количество факторов.
В первую очередь – те возможности для развития, которые ему обеспечивает семья. Единственные дети, как правило, не растут в изоляции и не лишены общения с другими детьми – они ходят в детский сад и в школу, занимаются в кружках и т.п. Так или иначе, любящая и спокойная обстановка в семье гораздо важнее, чем количество детей.
Фото на обложке: Freepik
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