Единственные дети в семье: что говорит о них наука

Однако несмотря на хорошие отношения и сильную эмоциональную связь с родителями, единственные дети часто жалеют, что у них нет верного товарища по играм, как у тех, кто растет с братьями или сестрами. Единственные дети дошкольного возраста нередко придумывают себе воображаемого друга. Но беспокоиться об этом не стоит – такая игра развивает у ребенка способность общаться с другими детьми.