Самые вкусные и сочные чебуреки

В моей семье все обожают чебуреки и думаю, что все хозяйки умеют их готовить. Но у каждой хозяйки они получаются разные, а иногда и не получаются, как хотелось бы. Давно известно, что вкус чебуреков зависит от теста, поэтому я поделюсь с вами этим рецептом.
Тесто получается слоистым, хрустящим и пузырчатым и очень вкусное.
Тестo:
-мука - 3,5 стакана
-вода - 1 стакан
-яйцо - 1 шт.
-cоль - 1 ч. л. без горки
-вoдка - 2 ст. л.
-pаст. масло - 2 ст. л.
В кипятке растворить соль, добавив растительное масло и немедленно заварить сначала один стакан просеянной муки, хорошо размешав ложкой, чтобы не было комочков. Даём остыть. Теперь добавляем яйцо, водку и остальную муку, вымешиваем хорошо тесто. Даём тесту постоять минут 40-50, накрыв влажным полотенцем или пищевой плёнкой. Пока тесто настаивается готовим начинку.
Начинкa:
-фарш, лучше свиной конечно грамм 700
-лук 3 головки, можно зелёный добавить
-чеснок 2 зубка
-соль
-чёрный молотый перец по вкусу
-для сочности и вкуса, я в фарш всегда добавляю ряженки грамм 150, какая вам нравится консистенция, можно и больше
Чебуреки я делаю в специальной чебуречнице,а можно просто как вы привыкли. У кого есть такая, но не пользуетесь, могу подсказать, как правильно и быстро их делать. Чтобы края не расходились при жарке их надо смазать водой или белком и хорошо залепить. Жарить чебуреки только на хорошо разогретом растительном масле, с обеих сторон, до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита! "Пицца (самая быстрая) на сковороде за 10 минут" Сохраните, чтобы не потерять Ингредиенты: - 4 ст.л. сметаны - 4 ст.л. майонеза - 2 яйца - 9 ст.л. муки (без горки) - сыр Приготовление: 1. Тесто получается жидкое, как сметана, его выливаем на сковороду смазаную маслом, сверху положить начинку (томат, колбаса, солёные огурчики, оливки, помидоры и др.) 2. Заливаем майонезом, и сверху толстый слой сыра. 3. Ставить сковородку на плиту, на несколько минут, огонь большой не делайте!!! 4. Сковороду сразу накрыть крышкой. Как только сыр расплавится - пицца готова.