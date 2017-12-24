Самые вкусные и сочные чебуреки

В моей семье все обожают чебуреки и думаю, что все хозяйки умеют их готовить. Но у каждой хозяйки они получаются разные, а иногда и не получаются, как хотелось бы. Давно известно, что вкус чебуреков зависит от теста, поэтому я поделюсь с вами этим рецептом.

Тесто получается слоистым, хрустящим и пузырчатым и очень вкусное.

Тестo:

-мука - 3,5 стакана

-вода - 1 стакан

-яйцо - 1 шт.

-cоль - 1 ч. л. без горки

-вoдка - 2 ст. л.

-pаст. масло - 2 ст. л.

В кипятке растворить соль, добавив растительное масло и немедленно заварить сначала один стакан просеянной муки, хорошо размешав ложкой, чтобы не было комочков. Даём остыть. Теперь добавляем яйцо, водку и остальную муку, вымешиваем хорошо тесто. Даём тесту постоять минут 40-50, накрыв влажным полотенцем или пищевой плёнкой. Пока тесто настаивается готовим начинку.

Начинкa:

-фарш, лучше свиной конечно грамм 700

-лук 3 головки, можно зелёный добавить

-чеснок 2 зубка

-соль

-чёрный молотый перец по вкусу

-для сочности и вкуса, я в фарш всегда добавляю ряженки грамм 150, какая вам нравится консистенция, можно и больше

Чебуреки я делаю в специальной чебуречнице,а можно просто как вы привыкли. У кого есть такая, но не пользуетесь, могу подсказать, как правильно и быстро их делать. Чтобы края не расходились при жарке их надо смазать водой или белком и хорошо залепить. Жарить чебуреки только на хорошо разогретом растительном масле, с обеих сторон, до золотисто-коричневого цвета.