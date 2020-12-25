РЕБЁНОК.РУ

1 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Владимирович25 декабря, 16:17
    Грэфф рулит!ЕГЭ не будет, ОГЭ...
  • Виктор Попов20 декабря, 14:30
    Попробую порассуждать с точки зрения ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ! Интернет для получения знаний - великое БЛАГО! Но, если пользоват..."Год тотальной ци...
  • люда сипкина (горина)13 декабря, 9:55
    этот вопрос закопает ЕР как партию, если они и дальше будут принимать законы против людей. ничего, осень 2021 недалекаПротив дистанта и...

ЕГЭ не будет, ОГЭ - тоже: Министр просвещения рассказал о новых правилах

ЕГЭ не будет, ОГЭ - тоже: Министр просвещения рассказал о новых правилах

© Elena Sikorskaya/Globallookpress

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об отмене досрочного периода проведения ЕГЭ. Те же решения приняты и по ОГЭ.

На сайте Министерства просвещения России говорится об отмене привычного формата досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впрочем, привычным формат был до пандемии коронавирусной инфекции. Итак, принято решение, что в 2021 году досрочно сдавать ЕГЭ дети не будут, поскольку эпидемиологическая ситуация останется сложной. 

Также уточняется, что школьники, которые не планируют поступать в вуз, смогут сдать лишь русский язык и математику, причём не в формате ЕГЭ. Достаточно пройти государственный выпускной экзамен - "это не такая строгая форма итоговой аттестации как ЕГЭ", говорилось в сообщении канала Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. 

Наконец, досрочный ОГЭ в 2021 году тоже будет отменён, пройдут экзамены только по русскому языку и математике. Экзамены у девятых классов будут с 24 по 28 мая.

Ссылка на первоисточник
образование
11
Обсудить

Картина дня

наверх