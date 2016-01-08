Будущий первоклассник: как оценить готовность к школе

Через неделю стартует электронная запись детей в первый класс на 2016-2017 учебный год. Большинство родителей уже выбрали школу и даже учителя, к которому пойдет их ребенок, а будущие первоклассники уже вовсю ходят на подготовку к школе. Надо ли сделать что-то еще, чтобы учеба в школе была успешной?

Что такое учебная мотивация

Почему по психологическим нормам следует отдавать ребенка в первый класс в семь лет? В шесть-семь лет у детей происходит переход мотивации с игровой деятельности на учебную. Готовность к школе выражается не в том, что ваш ребенок умный, а в том, что у него сформирована учебная мотивация.

Учебная мотивация — это сложная комплексная система, образуемая мотивами, целями, настойчивостью, реакциями на неудачу и установками ученика. В школе на первом плане стоит получение знаний. Поэтому если у ребенка не сформирована учебная мотивация, ему приходится довольно сложно.

У каждого ребенка мотивация формируется своя. У кого-то это будет обучение ради успеха, кому-то понравится получать новые знания, кто-то будет учиться, потому что этого требуют родители. Учебная мотивация формируется не сама собой — без участия родителей одному ребенку ее сформировать трудно.

На консультации психолог спрашивает ребенка, что такое школа. Малыш поясняет, что это место, куда ходят учиться и получать хорошие оценки. «Какие оценки?» — «Пятерки, конечно!». Все понятно. Затем следует другой вопрос: что ребенок будет делать после того, как закончит школу? Тот отвечает, что пойдет в институт. А что такое институт? Оказывается, ребенок не знает значения этого слова.

Занимаясь формированием учебной мотивации, родителям важно знать: 7-летний ребенок не в состоянии понять взрослые ценности, такие как институт и образование вообще. Он должен знать то, что ему важно на сегодняшний день. Например, если ребенку нравится узнавать про созвездия и планеты, то родители могут сказать: «У тебя будет больше знаний о звездах и планетах, когда ты пойдешь в школу».

Как оценить готовность к школе

Существуют две составляющих готовности ребенка к школьному обучению. Одна из них — интеллектуальная развитость. Это умение читать, считать, воспринимать новые знания. Вторая составляющая — психологическая готовность ребенка к школе.

На психологической готовности к школе хочется заострить внимание родителей. Школьное обучение — длительный и довольно жесткий процесс со своими особенностями и правилами. И ребенок должен быть готов к нему. Если ваш ребенок посещал детский сад, то некоторое представление о том, что будет происходить в школе, у него уже есть. И все равно школа сильно отличается от детского сада.

Психологическая готовность к школе — это комплексный показатель, позволяющий прогнозировать успешность или неуспешность обучения первоклассника. Психологическая готовность включает в себя не только наличие учебной мотивации и определенный уровень интеллектуального развития ребенка, но и наличие произвольного поведения, позволяющего ученику выполнять требования учителя.

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что ребенок:

не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий;

не умеет работать по правилам;

не может работать по образцу;

нарушает дисциплину.

Такой ребенок мешает учителю проводить урок. От его поведения страдает и он сам, и другие ученики в классе. Проявляется это как на уроках, так и на переменах. И если в начале обучения к таким детям относятся довольно снисходительно, то к концу первого и началу второго класса такое поведение становится проблемой и для ребенка, и для его родителей, и для учителя. У ребенка складывается негативное впечатление о школе, потому что его постоянно одергивают и делают замечания.

Что касается уровня интеллектуального развития ребенка, то это не только умение писать, считать, складывать, но и умение обобщать. От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка. Обучаемость включает в себя два этапа. Первый — это усвоение новых правил работы, таких как решение задач, умение писать буквы. Второй этап — перенос усвоенных правил на аналогичные задачи. Второй этап невозможен без умения обобщать.

Этот уровень обязательно тестируется школьными психологами и педагогами, когда они проверяют готовность ребенка к школе. Дело в том, что процесс обобщения формируется у всех детей в разное время: у кого-то раньше, у кого-то позже. Если ребенка отдать в школу раньше, чем процесс обобщения будет сформирован, то он может оказаться неуспешным учеником.

Если вам категорически не рекомендуют отдавать ребенка в первый класс, стоит уточнить, в чем суть проблем и можно ли их решить. Бывает, что родители отдают ребенка учиться вопреки мнению педагогов и школьных психологов. В первом классе проблемы еще не так заметны, так как у всех детей идет адаптация. Во время первого года обучения сейчас используется безоценочная система, поэтому трудности становятся заметнее во втором классе. Однако когда они проявятся, решать их будет гораздо труднее.

Как выбрать школу для будущего первоклассника

Теперь перейдем к вопросу выбора школы и учителя. Есть две противоположные родительские позиции. Первая — о выборе школы надо задумываться заранее и очень тщательно подходить к этому вопросу. Вторая — ребенок идет в ту школу, которая рядом с домом, чтобы проще было добираться.

У начальной школы есть очень важная функция — привить ребенку тягу к получению знаний, стремление узнавать новое. В целом во всех начальных школах учат писать, читать, считать, рассказывать стихи. И не важно, по какой программе будет заниматься ребенок, — базовые навыки будут заложены. И наоборот: если в начальных классах у ребенка не сформируется учебная мотивация, не появится стремление изучать и закреплять новое, то совершенно не важно, с каким уклоном будет школьная программа.

Из книги "Русские дети вообще не плюются"