Гестационный диабет: без паники

Сахарный диабет беременных или гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, при котором повышение глюкозы крови выявляется во время беременности и проходит после родов.



Существуют следующие факторы риска развития ГСД:

избыточная масса тела или ожирение до беременности, быстрая прибавка массы тела во время данной беременности;

имевшие место нарушения углеводного обмена: ГСД при предыдущих беременностях, нарушение толерантности к глюкозе до беременности;

отягощенная наследственность по сахарному диабету 2 типа;

крупный плод во время настоящей беременности или рождение ребенка массой более 4500 гр. в анамнезе.

Также возможны осложнения при гестационном сахарном диабете. Для матери: преэклампсия, многоводие, кровотечение. Для плода: крупные дети, осложненные и длительные роды, родовая травма, дистоция плечиков, гипогликемия.Кроме этого, на 24–28 неделях беременным, у которых глюкоза была в норме при первичном обследовании, проводят глюкозотолерантный тест. Пороговые значения глюкозы венозной плазмы с целью диагностики ГСД по результатам ПГТТ: натощак ≥ 5,1, но <7,0 ммоль/л. Через 1 час ≥ 10,0 ммоль/л. Через 2 часа ≥ 8,5, но <11 ммоль/л.Главное не переживать! Сама беременность является благоприятным фоном для развития диабета. Необходимо, во-первых, рациональное питание. Во-вторых, самоконтроль глюкозы крови глюкометром, проверка наличие в моче кетоновых тел. В-третьих, физические нагрузки. В-четвертых, инсулинотерапия – по показаниям.Кроме этого, беременная с гестационным диабетом должна вести дневник самоконтроля и пищевой дневник, в который вносится еда, глюкоза крови, наличие кетоновых тел в моче, при назначении инсулинотерапии – дозы инсулина.Что касается физических нагрузок, беременным с ГСД показана умеренная дозированная физическая активность (150 минут активной ходьбы в неделю, плавание, аэробная гимнастика, акваэробика и йога для беременных, скандинавская ходьба) с учетом индивидуальных особенностей женщины. Необходимо исключить повышенную физическую нагрузку на мышцы брюшного пресса.И наконец, чтобы избежать осложнений в родах, рекомендуется проводить УЗИ плода не реже 1 раза в 4 недели при отсутствии диабетической фетопатии по данным УЗИ в 28–29 недель, а при наличии фетопатии – не реже 1 раза в 3 недели или чаще по показаниям. Также рекомендуется проведение кардиотокографии с 32 недель не реже 1 раза в 7–10 дней, с 37 недель – не реже 1 раза в 7 дней или чаще по показаниям. При наличии осложнений нужна своевременная госпитализация. Следует помнить, что не допускается перенашивание!Источник: