Как уберечь ребенка от вредного воздействия компьютера

Новости СМИ2 Компьютеры и новая техника всё больше места начинают занимать в нашей повседневной жизни, и молодых родителей не может не беспокоить тот факт, что их чадо проводит очень много времени перед монитором планшета, ноутбука или компьютера, не исключением в последнее время стали и телефоны, которые по своим функциям и возможностям практически ничем не уступают компьютерам.

При том, что ребенок больше развивается, изучая все эти премудрости новотехники, есть и свои негативные моменты, которые так или иначе влияют на здоровье малышей уже с раннего детства. Поэтому только родители могут обеспечить безопасное использование всех этих нанотехнологий.

1. Прежде всего у ребенка может ухудшиться зрение, так как глаза находятся в постоянном напряжении, именно это может вызвать покраснение и жжение в глазах, что в последствии может привести к тому, что ребенку придется одевать очки.

2. Дети любят просматривать мультфильмы или же играть в игры лежа на диване, что вызывает неправильное положение осанки, а в дальнейшем и ее искривление. У ребенка могут появиться головные боли и боль в спине.

3. Игры очень влияют на детскую нервную систему, поэтому у еще не совсем сформировавшегося ребенка она может дать сбой, малыш может стать более раздражительным, иногда ухудшается сон и наблюдается резкие перепады настроения.

С какого возраста рекомендуется играть на компьютере

Лучше всего знакомить ребенка с компьютером или планшетом начиная с трех лет, именно с такого возраста дети уже понимают слово "нельзя" и время пребывания за компьютером можно ограничить до определенного времени, обычно это 20 минут в день, а вот в возрасте детей от 6-10 лет можно поставить рамки в 40 минут.

Когда ребенок слишком много времени уделяет компьютерным играм, у него может возникнуть переутомление и ухудшение памяти, могут появиться проблемы с учебой. При длительном и постоянном нахождении детей у компьютера может развиться игровая зависимость, которая ни к чему хорошему не приводит.

Не забывайте о рабочем месте, где находится компьютер. Обычно он притягивает к себе много пыли, поэтому необходимо регулярно проводить влажную уборку, можно также дополнительно поставить автоматический увлажнитель воздуха.

Выбор компьютерных игр

Необходимо контролировать, чем увлекается ваш ребенок, периодически проверять в какие игры он играет, так как сейчас практически каждый день появляются новинки в игровой индустрии, при этом не всегда удачные и полезные, а некоторые и вовсе вредны, к этому например относятся азартные игры, такие как автомат книжки на деньги . Лучше всего ограничить от этого ребенка и поставить под родительский контроль некоторые сайты.

Чем заменить игры на компьютере

- по возможности лучше всего проводить время с ребенком на свежем воздухе, именно там можно сыграть в активные игры, которые очень понравятся вашему чаду.

- дома можно сыграть вместе в настольные развивающие игры.

- можно сходить на выставки, записать ребенка на кружки, спортивные секции, отталкивайтесь от его предпочтений.

- чтение книг еще никто не отменял, прослушать интересную музыку или почитать стихи всё также актуально, как и много лет назад.

- научить ребенка заниматься творчеством и рукоделием.