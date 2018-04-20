Прививка, не требующая укола. Зачем нужна вакцинация против ротавируса?

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 15 11/04/2018
В Москве прививка против ротавирусной инфекции (РВИ) войдёт в список обязательных. Зачем она нужна?
Просто капли в рот
«Родителям не стоит беспокоиться, что их ребёнку будут делать лишний укол, - объясняет к. м. н.
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Эти вирусы везде
А чем опасна РВИ? «Практически каждый ребёнок до 5 лет в среднем переносит ротавирусную инфекцию от 2 до 5 раз, - говорит д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения г. Москвы Людмила Мазанкова. - С ротавирусами можно встретиться везде, они достаточно стойкие во внешней среде. Ребёнку для заражения достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиарды. Одна из главных проблем РВИ в том, что самыми сложными бывают первые случаи заболевания, которым в большей степени подвержены младенцы. РВИ крайне опасна для детей: непрекращающаяся рвота и частый жидкий стул приводят к обезвоживанию организма, а далее к очень тяжёлым для здоровья последствиям. После болезни возможно развитие длительного вирусоносительства, могут возникнуть пищевая непереносимость, нарушения всасывания и даже развитие хронической РВИ. В Москве заболеваемость РВИ высокая: в 2017 г. в группе детей и подростков (0-17 лет) она выросла на 16%, при этом среди всех острых кишечных инфекций на долю РВИ приходится более 80%. Высокая заболеваемость среди детей ведёт к формированию очагов групповых заболеваний в детских стационарах и дошкольных заведениях. В Москве выявлена угроза возникновения и распространения данной инфекции, и это может быть предотвращено только методом вакцинопрофилактики».
Вакцинация против РВИ включена в нацкалендари прививок в 90 странах. Более чем 10-летний опыт её применения в зарубежных странах показывает снижение заболеваемости РВИ на 79-94%. В России вакцинация против ротавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и ряд субъектов проводят бесплатную вакцинацию детей первого года жизни из средств регионального бюджета.
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