Прививка, не требующая укола. Зачем нужна вакцинация против ротавируса?

В Москве прививка против ротавирусной инфекции (РВИ) войдёт в список обязательных. Зачем она нужна?

Просто капли в рот

«Родителям не стоит беспокоиться, что их ребёнку будут делать лишний укол, - объясняет к. м. н. Новости СМИ2 . - Вакцина против РВИ вводится перорально, то есть её просто закапывают в рот рёбенка. Для своевременного формирования иммунитета малыша против РВИ три дозы вакцины необходимо ввести до возраста 32 недель (8 месяцев) с интервалом от 4 до 10 недель между дозами. По вопросу более позднего начала вакцинации необходимо проконсультироваться с врачом для уточнения возможности введения завершающей, третьей дозы ребёнку до достижения им возраста 32 недель. Важно, что родителям даже не нужно будет лишний раз идти в поликлинику - вакцинацию можно провести в день проведения других плановых прививок из Национального календаря. Вакцина сочетается с другими прививками, исключая лишь противотуберкулёзную вакцину БЦЖ - их вместе делать ­нель­зя. Стойкий иммунитет после прививки сохраняется 7 лет. Эта прививка защитит не только детей в возрасте до года, но и будет способствовать снижению заболеваемости РВИ среди групп более старшего возраста. Это связано с формированием коллективного иммунитета к этой инфекции.

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Эти вирусы везде

А чем опасна РВИ? «Практически каждый ребёнок до 5 лет в среднем переносит ротавирусную инфекцию от 2 до 5 раз, - говорит д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения г. Москвы Людмила Мазанкова. - С ротавирусами можно встретиться везде, они достаточно стойкие во внешней среде. Ребёнку для заражения достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиарды. Одна из главных проблем РВИ в том, что самыми сложными бывают первые случаи заболевания, которым в большей степени подвержены младенцы. РВИ крайне опасна для детей: непрекращающаяся рвота и частый жидкий стул приводят к обезвоживанию организма, а далее к очень тяжёлым для здоровья последствиям. После болезни возможно развитие длительного вирусоносительства, могут возникнуть пищевая непереносимость, нарушения всасывания и даже развитие хронической РВИ. В Москве заболеваемость РВИ высокая: в 2017 г. в группе детей и подростков (0-17 лет) она выросла на 16%, при этом среди всех ост­рых кишечных инфекций на долю РВИ приходится более 80%. Высокая заболеваемость среди детей ведёт к формированию очагов групповых заболеваний в детских стационарах и дошкольных заведениях. В Москве выявлена угроза возникновения и распространения данной инфекции, и это может быть предотвращено только методом вакцинопрофилактики».

Вакцинация против РВИ включена в нацкалендари прививок в 90 странах. Более чем 10-летний опыт её применения в зарубежных странах показывает снижение заболеваемости РВИ на 79-94%. В России вакцинация против ротавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и ряд субъектов проводят бесплатную вакцинацию детей первого года жизни из средств регионального бюджета.