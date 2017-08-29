Подвижные игры для детей 1-3 лет

1.Прятки с мышонком
Покажите малышу игрушечного мышонка и предложите поиграть с ним в прятки. Пока папа и ребенок громко хлопают в ладоши и считают до пяти, вы прячете игрушку (сначала на видное и доступное ребенку место, в дальнейшем постепенно усложняя задачу по поиску и всё лучше и лучше пряча игрушку).
2.Прятки
Предложите малышу поиграть в прятки. Скажите малышу: «Прячься от меня» и закройте глаза руками. Отправляйтесь на поиски, громко озвучивая свои действия: «Где же …(имя ребенка)? Может он в шкафу. Проверим. Нет, здесь его нет. Может он под столом…» и т.д., пока не найдете. Потом попросите малыша закрыть глаза или выйдите в другую комнату и там спрячьтесь.
3.Догонялки
Самая интересная и веселая игра. Малыш от вас убегает – а вы его догоняете и обнимаете. Потом меняетесь ролями.
4.Кто быстрее
Скажите малышу: «Кто быстрее добежит до папы (дивана, шкафа и т.д.)». И начните соревнования. Конечно, малыш окажется победителем!
5.Морковка для зайчика
Разложите на полу морковку и картошку (игрушечную или настоящую) и посадите на детский столик зайчика. Предложите малышу собрать для зайчика в огороде только морковку.
6.Стоп
Вместе с малышом выполняйте различные движения: хлопайте в ладоши, приплясывайте, ползайте, топайте ножками и т.д. Как только вы говорите «Стоп!» – всякие действия прекращаются.
7.День – ночь
Когда вы говорите «день» – можно двигаться, ходить, топать, хлопать. «Ночь» – все останавливаются и стараются не двигаться.
8.Маленькие – большие
Скажите малышу: «Вот какие мы большие» и поднимите руки вверх. «А теперь маленькие», – присядьте на корточки. Повторите упражнение несколько раз: «Большие, маленькие, большие, маленькие», постепенно можно увеличивать темп.
9.Холодно – тепло
Сядьте с ребенком на ковер, сложив ноги по-турецки. Скажите: «Подул северный ветер. Стало холодно-холодно». Сожмитесь в комочки, скрестив руки на груди. На слова: «Солнышко выглянуло. Стало тепло-тепло» — расслабьтесь, обмахивайтесь платочками.
10.Мишка – зайка
Рассадите в разных сторонах комнаты большого игрушечного зайку и мишку. Встаньте с малышом посреди комнаты и скажите: «Бежим к мишке».
Когда малыш дотронется до мишке, скажите: «Бежим к зайке». В дальнейшем можно будет усложнять задачу: бегать к большому медведю или маленькому мышонку; большому или маленькому зайке; иди добавить еще 1-2 игрушки, к которым можно было бы бегать.
11.Делай, как я
Попросите малыша повторять за вами: погладьте себя по голове, хлопните в ладоши, присядьте, встаньте, поднимите руки вверх, возьмитесь за уши и т.д.
12.Солнечный зайчик
Возьмите фонарь и покажите ребенку, как от него на стене появляется желтое пятно: "Это солнечный зайчик». Предложите ребенку поймать ладошками зайчика. Если зайчик окажется на полу – его можно ловить ногами.
Скачут побегайчики
Солнечные зайчики,
Мы зовем их — не идут,
Были тут — и нет их тут.
Прыг, прыг по углам,
Были там — и нет их там.
Где же зайчики? Ушли,
Мы нигде их не нашли.
(А. Бродский)
13.Порхающая бабочка
Сделайте из цветного картона или сшейте из ткани (флиса) бабочку. Привяжите её на веревочку, а веревочку – к палочке (получится удочка). Перемещайте над головой ребенка в разные стороны бабочку, а ребенок должен постараться её поймать.
Бабочка-красавица
На цветком спускается.
Над цветком порхает, пляшет,
Крылышком узорным машет.
14.Воробьи
Предложите малышу превратиться в воробьев. Покрутите головой, похлопайте крыльями, полетайте по комнате. Полетали, полетали, присели на корточки и отдыхаем.
А теперь посмотрим, нет ли где зернышек, и поклюем их (складываем пальцы «клювиком» и делаем вид, что клюем зерна). Во время игры можно проговаривать слова стихотворения:
Воробушки, воробушки
Летят, летят, летят,
Найти скорее зернышки
Воробушки хотят.
15.Солнышко и дождик
Когда вы говорите «Солнышко» – можно свободно бегать по комнате, веселиться. Если «Дождик», то раскрываете зонт и зовете малыша спрятаться под зонтик от дождя.
Пока вы стоите под зонтом, можно проговорить слова потешки, чтобы позвать солнышко:
Дождик, дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!
Можно прятаться не под зонтиком, а под большим платком, полотенцем, в игровом домике – палатке и т.п.
16.Птички и гнездышки
Вы и ребенок – птички. Ходите по комнате, машите крыльями, ищите червячков, клюйте их и т.п. Когда вы скажете «Дождь пошел!» – птичкам надо улететь в свои гнездышки (обручи, разложенные на полу, или стульчики).
17.Цыплятки и кот
Вы – курочка, а ребенок – цыпленок. Папа может выступить в роли кота, который будет пока спать. Курочка и цыплятки идут гулять:
Вышла курочка-хохлатка,
С нею желтые цыплятки,
Квохчет курочка: «Ко-ко!
Не ходите далеко.
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка»
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет.
На последних словах кот просыпается и бежит догонять цыпленка. Цыпленок бежит к маме-курице под крыло.
18.Непослушные цыплятки
В эту игру интереснее играть с несколькими детьми или взрослыми. Вы – мама – курица, дети и взрослые – цыплятки.
Цыплятки от вас убегают, вы их догоняете и рассаживаете на стульчики. Но цыплятки не слушаются: как только вы от них отходите, они снова вскакивают со своих мест и начинают от вас бегать.
19.Волк и зайчики
В этой игре ребенок и взрослый – зайчиками. Волк – будет воображаемый. Зайчики свободно играются на лужайке – пляшут, бегают, ходят.
На слова «Серый волк» – бегут друг к другу и обнимаются. Можно придумать домик, в котором зайцы будут прятаться от волка: стульчики, обруч, занавеска и т.п. Потом зайцы осторожно выглядывают из укрытия, сообщают друг другу, что волка нет, и опять идут веселиться.
20.Птичка
Вы вместе с ребенок садитесь на корточки и говорите:
Села птичка на окошко,
Посиди у нас немножко,
Посиди, не улетай,
Улетела птичка – ай!
На слове ай – встаете и бегаете по комнате, махая руками – крыльями.
21.У медведя во бору
В этой игре необходимо участие двух взрослых. Медведь (один из взрослых) сидит на стульчике в углу комнаты и «спит».
Другой взрослый вместе с ребенком (или детьми) ходит по лесу, собирает грибы, ягоды, перекрикивается «Ау! Ау!». Затем взрослый и дети, взявшись за руки, начинают приближаться к медведю со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит.
На последнем слове медведь рычит (нежно!, чтобы не испугать ребенка) и бежит за ребенком и взрослым.
22.Мишка и дети
В этой игре необходимо присутствие двух взрослых, а детей – чем больше, тем интереснее. Один взрослый назначается медведем, он «бродит» по лесу, приговаривая:
Миша по лесу гулял,
Миша деточек искал,
Долго, долго он искал,
Сел на травку задремал.
В это время другой взрослый и дети прячутся от гуляющего по лесу медведя. Когда медведь садится на стульчик и «засыпает», дети радостно пляшут, играются, бегают по комнате со словами:
Стали деточки плясать,
Стали ножками стучать.
Мишка, Мишенька, вставай,
Наших деток догоняй.
Медведь просыпается и начинает догонять детей.
Подвижные игры для детей 1-3 лет
1.Прятки с мышонком
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