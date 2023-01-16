Как научить ребенка буквам: игровые способы

Все мамы мечтают, чтобы их чадо еще до школы освоило навык чтения.

Умение сливать буквы в слоги, а потом и в слова – для многих показатель взрослости малыша, готовности к школе.

Поэтому «битва за чтение» начинается во многих семьях уже после того, как карапузу исполнится три-четыре года.

Самая главная цель родителей в этом вопросе – положить начало процессу чтения через изучение букв.

Для этого существует масса методик, в том числе и игровых.

Музыкальная азбука

Обратите внимание, что покупные «говорящие азбуки» не всегда правильно воспроизводят звуки.

Поэтому, лучше для знакомства со звуками отправляться на специальные педагогические ресурсы, где без труда можно отыскать веселые песенки, которые познакомят малышей с этим материалом.

Стоит отметить, что ребенкуважно запомнить не букву(БЭ, ЭМ),а звук, который она обозначает. Ведь от этого зависит правильность чтения в будущем.

Тактильная методика

Это азбука, которая состоит из разнообразных кубиков или магнитиков, где изображена буковка и картинки предметов, в названии которых она присутствует.

ВНИМАНИЕ! Всегда начинайте знакомство с азбукой с гласных звуков.

Изученные буквы можно соединять в слоги и формировать из них слова, что создаст ситуацию успеха для карапуза и укрепит его желание развиваться в этом направлении.

«Угадай-ка!»

Для закрепления изученных буквочек можно поиграть в веселую игру, по правилам которой нужно рисовать ее силуэт на ладошке карапуза, а тот должен назвать то, что он почувствовал. Полезно меняться ролями в процессе занятия.

Малышам нравится как отгадывать, так и попробовать себя в роли водящего.

«Буквоед»

Карточку с буковкой нужно частично накрыть листом бумаги так, чтобы с одной стороны виднелся только ее элемент.

так, чтобы с одной стороны виднелся только ее элемент. Задача дошкольника угадать, что за букву «надкусил» ненасытный Буквоед.

Такая игра отлично развивает мышление, процессы анализа и синтеза, увеличивает объем памяти малыша.

Гибкие шнурки

Приобретите веревочки или шнурки разных цветов. В этой игре ребенок попробует себя в роли настоящего скульптора.

Нарисуйте на картоне буковку и попросите кроху нанести по ее контуру клей.

После, пока клей не застыл, предложите выложить из шнурка контур изучаемой буквы.

«Ваять» элементы алфавита можно не только из шнурков. Для этого подойдут все подручные материалы: пластилин, спички, камешки, маленькие печеньица.

Веселые картинки

В качестве зарядки во время занятий можно использовать идею, подаренную нам советским прошлым. Помните журнал «Веселые картинки»?

Название его было составлено из человечков в разных позах, которые имитировали определенную буквочку.

Разучите с дошкольником как из собственного тела создать буквы алфавита. Пусть кроха развлекается и учится одновременно.

А как ваш будущий ученик изучал алфавит?