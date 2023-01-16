Как научить ребенка буквам: игровые способы

Все мамы мечтают, чтобы их чадо еще до школы освоило навык чтения.
Умение сливать буквы в слоги, а потом и в слова – для многих показатель взрослости малыша, готовности к школе.
Поэтому «битва за чтение» начинается во многих семьях уже после того, как карапузу исполнится три-четыре года.
- Самая главная цель родителей в этом вопросе – положить начало процессу чтения через изучение букв.
Для этого существует масса методик, в том числе и игровых.
Музыкальная азбука
Обратите внимание, что покупные «говорящие азбуки» не всегда правильно воспроизводят звуки.
- Поэтому, лучше для знакомства со звуками отправляться на специальные педагогические ресурсы, где без труда можно отыскать веселые песенки, которые познакомят малышей с этим материалом.
Стоит отметить, что ребенкуважно запомнить не букву(БЭ, ЭМ),а звук, который она обозначает. Ведь от этого зависит правильность чтения в будущем.
Тактильная методика
Это азбука, которая состоит из разнообразных кубиков или магнитиков, где изображена буковка и картинки предметов, в названии которых она присутствует.
ВНИМАНИЕ! Всегда начинайте знакомство с азбукой с гласных звуков.
Изученные буквы можно соединять в слоги и формировать из них слова, что создаст ситуацию успеха для карапуза и укрепит его желание развиваться в этом направлении.
«Угадай-ка!»
Для закрепления изученных буквочек можно поиграть в веселую игру, по правилам которой нужно рисовать ее силуэт на ладошке карапуза, а тот должен назвать то, что он почувствовал. Полезно меняться ролями в процессе занятия.
Малышам нравится как отгадывать, так и попробовать себя в роли водящего.
«Буквоед»
- Карточку с буковкой нужно частично накрыть листом бумаги так, чтобы с одной стороны виднелся только ее элемент.
- Задача дошкольника угадать, что за букву «надкусил» ненасытный Буквоед.
Такая игра отлично развивает мышление, процессы анализа и синтеза, увеличивает объем памяти малыша.
Гибкие шнурки
Приобретите веревочки или шнурки разных цветов. В этой игре ребенок попробует себя в роли настоящего скульптора.
- Нарисуйте на картоне буковку и попросите кроху нанести по ее контуру клей.
- После, пока клей не застыл, предложите выложить из шнурка контур изучаемой буквы.
«Ваять» элементы алфавита можно не только из шнурков. Для этого подойдут все подручные материалы: пластилин, спички, камешки, маленькие печеньица.
Веселые картинки
В качестве зарядки во время занятий можно использовать идею, подаренную нам советским прошлым. Помните журнал «Веселые картинки»?
Название его было составлено из человечков в разных позах, которые имитировали определенную буквочку.
Разучите с дошкольником как из собственного тела создать буквы алфавита. Пусть кроха развлекается и учится одновременно.
А как ваш будущий ученик изучал алфавит?
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