Не до пятерки. Психолог назвала фразы родителей, отбивающие желание учиться

Родители по большей части хотят, чтобы их дети были прилежными, хорошо учились и старались сдавать экзамены на четверки и пятерки. Стимулируют своих подрастающих чад они по-разному. Чаще словесно. И далеко не всегда то, что произносят родители, даже с благими намерениями на их взгляд, сказывается позитивно на желании детей учиться.

Какие же слова и выражения со стороны взрослых могут буквально убить мотивацию в детях учиться, aif.ru рассказала

Какими словами вас принуждали делать уроки и приносить пятерки? Вспомните свои ощущения, срабатывало ли это? Многие старые фразы сегодня уже не работают.

Ориентир только на результат

«Будешь получать пятерки, купим тебе велосипед», «Я горжусь тобой!», «Ты самый талантливый в классе!» — на первый взгляд, вполне мотивирующие слова. Но, ребенок выстраивает связь, что если он получит четверку, тройку, а то и двойку, то разочарует маму и папу.

В начальных классах самый сильный авторитет для школьника — его родители. Он будет стараться учиться ради их чувства гордости за него. Со временем авторитетными могут стать уже друзья, компания. В зависимости от того, что это будет за окружение, ребенок сформирует отношение к учебе. Если большинство не хочет тянуться к знаниям, то и он, вероятней всего, повторит за ними.

Взрослея, дети могут даже бороться с родителями — раз вы считаете меня глупым, то таким и буду. Некоторые настолько бояться заранее разочаровать старших, что не пытаются приложить малейших усилий. В знак протеста ребенок не откроет тетрадь, прогуляет уроки. Родителям необходимо снять ответственность со школьника, что их настроение и любовь зависят от его оценок в дневнике.

Грубость

«Невнимательный», «Бестолковый», «Пишешь, как курица лапой». Согласитесь, и взрослому не понравятся такие фразы. Достаточно один раз родителю их сказать, и ребенок поверит — ведь это слова самого близкого человека. К сожалению, многие запоминают такие выражения на долгие годы, из-за чего они рано перестают верить в себя. Даже при прочих талантах ребенок будет расти с ощущением, что он «бестолковый», потому что так сказали родители.

Стыдить за плохие оценки

«Почему у всех пять, а у тебя два?», «Так будешь учиться — выгонят из школы», «Только дворником сможешь работать», «Я же тебе говорила, что ничего не добьешься». Каждый раз, когда родитель ругает за «неуд», ребенок воспринимает это как «меня не любят». Он будет бояться получить плохую отметку, ведь его снова отчитают. После таких фраз дети могут начать прятать свой дневник, табель, обманывать. Ребенок вовсе перестанет учиться, так как его не любят.

Когда в дневнике появилась двойка, родителям важно поговорить об этом спокойно. Спросите, как он ощущает себя? Что, на его взгляд, привело к такой оценке? Старшим необходимо принять чувства школьника. Расскажите про свой опыт с двойками, и он поймет, что это нормально и не страшно. Приведите в пример предмет, который хорошо получается у ребенка, и объясните, что при желании можно подтянуть оценки и по другим наукам.

Поддержка учителя

Педагог может пожаловаться, что школьник плохо себя ведет, не делает задания, балуется на уроках. Если родитель начинает ругать за это, то встает на сторону учителя. В глазах школьника это читается «я плохой и теперь один».

Как замотивировать учиться?

Любые директивные фразы отбивают желание делать уроки. Мамы и папы такими словами как бы приказывают: «Открывай тетрадку!», «Держи спину прямо!», «Пиши аккуратно!». Подобная модель не побуждает думать, принимать собственные решения. Отсутствие аналитического мышления сильно блокирует процесс обучения.

Сегодня дети лучше воспринимают воспитание через вопросы: «Какой тебе нравится предмет?», «Как тебе удалось сделать это?», «Как ты планируешь организовать вечер, чтобы успеть и погулять?». В таком формате ребенок учится самостоятельно отвечать за действия. Это становится частью его жизни, поскольку он руководствуется своими желаниями и чувствами.

Когда ребенок приносит пятерку, отметьте сам процесс, а не результат. Похвалите за старания, интерес к предмету. У школьника сформируется причинно-следственная связь — он смог организовать каждый шаг и получил высший балл. Именно это побудит его глубже изучать темы, делать домашнюю работу, ходить в школу с интересом.