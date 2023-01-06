Банановое эскимо – это не эскимо вовсе, а целый банан в шоколаде и на палочке. Такое лакомство куда полезнее, чем традиционное мороженое, его с удовольствием едят и взрослые, и дети. Сделать такой банан в шоколаде не сложно. И можно сколько угодно экспериментировать с обсыпкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- шоколад темный – 200 г
- масло растительное рафинированное – 2 ст. л.
- зрелые, но твердые бананы – 4 шт
- очищенный фундук – 1 стакан
- палочки для мороженого – 8 шт
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Бананы очистить, разрезать поперек пополам и вставить в каждую половинку палочку для мороженого. Плоское блюдо или поднос застелить листом пергамента, выложить бананы и поместить в морозильную камеру на 15 мин.
Шаг 2
Орехи порубить ножом в мелкую крошку. Шоколад поломать на небольшие кусочки, растопить на водяной бане, добавить растительное масло, перемешать.
Шаг 3
Обмакнуть каждый банан в шоколад, дать шоколаду застыть. Еще раз обмакнуть «эскимо» в шоколад, а затем обвалять в орехах. Выложить бананы на блюдо и поместить в морозильную камеру на 30 мин.
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