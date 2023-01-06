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Банановое эскимо

Банановое эскимо – это не эскимо вовсе, а целый банан в шоколаде и на палочке. Такое лакомство куда полезнее, чем традиционное мороженое, его с удовольствием едят и взрослые, и дети. Сделать такой банан в шоколаде не сложно. И можно сколько угодно экспериментировать с обсыпкой.

Банановое эскимо  
ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Фото приготовления рецепта: Банановое эскимо, шаг №1
Бананы очистить, разрезать поперек пополам и вставить в каждую половинку палочку для мороженого. Плоское блюдо или поднос застелить листом пергамента, выложить бананы и поместить в морозильную камеру на 15 мин.
Шаг 2
Фото приготовления рецепта: Банановое эскимо, шаг №2
Орехи порубить ножом в мелкую крошку. Шоколад поломать на небольшие кусочки, растопить на водяной бане, добавить растительное масло, перемешать.
Шаг 3
Фото приготовления рецепта: Банановое эскимо, шаг №3
Обмакнуть каждый банан в шоколад, дать шоколаду застыть. Еще раз обмакнуть «эскимо» в шоколад, а затем обвалять в орехах. Выложить бананы на блюдо и поместить в морозильную камеру на 30 мин.
Банановое эскимо
 
Время готовки
1 ч
Количество порций
4
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
лакто
Количество калорий
747,2 ккал
Белки
10,9 г
Жиры
53,6 г
Углеводы
55 г
Источник
"Школа гастронома"
Ссылка на первоисточник
рецепты

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