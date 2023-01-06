Банановое эскимо  

Бананы очистить, разрезать поперек пополам и вставить в каждую половинку палочку для мороженого. Плоское блюдо или поднос застелить листом пергамента, выложить бананы и поместить в морозильную камеру на 15 мин.

Шаг 3

Обмакнуть каждый банан в шоколад, дать шоколаду застыть. Еще раз обмакнуть «эскимо» в шоколад, а затем обвалять в орехах. Выложить бананы на блюдо и поместить в морозильную камеру на 30 мин.