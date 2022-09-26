Оторвать от гаджета. Почему школьникам важно и полезно уметь писать от руки

По словам экспертов, письмо от руки крайне полезно для детей. Поэтому важно стимулировать у них желание делать это. Зачем и как это сделать, aif.ru рассказала специалист высшей категории, клинический психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки Елена Макарова.

Почему это важно и полезно для детей?

Один из основных плюсов письма от руки — развитие мелкой моторики, отмечает специалист. «При письме наш мозг функционирует очень согласованно, это развивает его отдельные зоны, которые отвечают за мелкие движения, за контроль над ними. Также письмо способствует развитию соседствующих областей, влияющих на формирование речи. В письме участвуют процессы внимания, памяти, мышления», — подчеркивает Елена Макарова.

Таким образом, говорит специалист, мозг развивается комплексно. Фактически письмо от руки становится мягким стимулятором для развития всех психических функций.

«Речь идет не только про интеллектуальную, но и про мотивационную составляющую. Ребенок, который пишет, имеет цель, что-то создает», — рассказывает Елена Макарова.

Кроме того, при письме от руки у ребенка развиваются старание, внимательность, аккуратность. «Задача родителей — создавать благоприятные условия для формирования этих качеств.

Ведь они нужны каждому человеку в любой деятельности. Письмо от руки их создает и тренирует», — отмечает Елена Макарова.

Специалист добавляет, что в процессе письма происходит полное вовлечение, задействуются все области мозга, формируется целая система. Так, например, зрительные области ответственны за фиксацию слов и образов букв, слуховые — за звуки. Только осваивая письмо от руки, дети нередко сначала проговаривают все вслух. Само письмо регулирует тонус мышц, стимулирует выполнять разные движения. Параллельно идет анализ написанного.

Как повысить у ребенка интерес к письму от руки?

Психолог напоминает, что ведущую роль в приобщении детей к письму играют родители. Взрослым важно не только озвучивать свое позитивное отношение к идее письма от руки, но и создать такую атмосферу, чтобы в процессе занятий ребенок был соответственно настроен и испытывал исключительно положительные эмоции. «Если ребенку не нравится писать, процесс дается ему трудно, вызывает отвращение и неприятие, это указывает на то, что что-то в обучении идет не так. Поэтому следует выбирать другую стратегию. Ведь от письма рукой ребенок должен получать удовлетворение, гордость за свои достижения, радость за себя», — говорит Елена Макарова.

Обучение письму пойдет естественно и правильно, если к моменту, когда ребенок возьмет тетрадь и ручку, у него уже будут сформированы определенные навыки. Так, он должен уметь работать кистью по кругу и рисовать волнообразные линии, изображать прямые сплошные в разных направлениях: вертикально, вбок и по горизонтали. Кроме того, в его арсенале должно быть умение работать со штриховкой.

Родители могут стимулировать интерес у ребенка к письму, например, через записки друг другу и шуточные послания. Также стоит чаще рисовать — вместе или поручая создание тех или иных сюжетов. Рисунки и послания можно вешать на заметные места, тот же холодильник. И не забывать почаще хвалить ребенка за любые старания. По мнению психологов, удовольствие, которое ребенок получает от изображения тех или иных образов, позже перерастает в интерес к письму.

Стимулировать необходимые навыки также можно выполнением простых упражнений на моторику, которую потом ребенок будет дополнительно развивать уже с помощью письма. Подойдет работа с мозаикой, собирание пазлов, перебирание мелких деталей игрушек, а также простое вязание.