ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗЕКУЦИЯ: ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ ДЕТЯМ УСТРОИЛИ ТЮРЕМНЫЙ ОБЫСК

Единый госэкзамен дискредитирует себя снова и снова. Число вопиющих случаев никак не уменьшается. Соцсети и интернет облетел ещё один ужасный случай – в Карачаево-Черкесии дети испытали унижения и впали в коллективную истерику из-за действий одной чересчур строгой и бдительной дамы. Везде ей мерещились жучки и шпаргалки, и до того она преисполнилась маниакальной подозрительности, что не нашла ничего лучше, чем искать запрещённые предметы в штанах и бюстгальтерах старшеклассников. Такое издевательство выдержали не все. Царьград в очередной раз расскажет о том, что помимо Болонской системы из нашего образования пора вымарать и позорную практику ЕГЭ.

Стыд, боль и страх. Удушающая боль в груди, помутнение рассудка и ненависть. Желание исчезнуть навсегда. Сердечный приступ. Все эти слова – не сводка из концлагеря, а отсылки к новостям, связанным с проведением в России Единого государственного экзамена. Мучительная подготовка, отсутствие личной жизни, так необходимой в юном возрасте, и возможности общаться с друзьями, постоянная, почти военная муштра и сидение за учебниками до глубокой ночи – всё это свидетельства того, что экзамен, который по идее должен был стать для наших детей социальным лифтом, давно превратился в экзекуцию и Рубикон, перейти который под силу далеко не всем ребятам.

Обыск в нижнем белье

Ширинку заставила расстегнуть, показывай, говорит, что у тебя там пикает,

– такие ужасы рассказывают родители об этом вопиющем случае.

Сложно представить себе такое, но это правда. Представитель местного Минобра Лариса Кятова рассвирепела, предположив, что ребята пришли сдавать экзамен хорошо подготовленными – со шпаргалками и спрятанными гаджетами. Она методично заставляла девочек поднимать кофты, мальчиков – задирать рубашки. Но предательский писк металлоискателя снова вводил её в бешенство. И ребята продолжали проходить унизительную процедуру обыска, будто они нарушили какой-то закон и идут в тюрьму, а не на экзамен. Одному мальчику эта фурия пыталась расстегнуть брюки. Шокированный юноша оттолкнул безумную даму и убежал.

Дети стали выбегать и плакать, мальчики падали в обморок, белые как стена, губы синие. Мы не могли понять, что происходит там с детьми. Стали выбегать и говорят – мы телефоны все сдали. Их стали заставлять снимать все ремни. Ремни сняли, потом всё равно что-то пикало. Она полезла, расстегнула ему ремень, мальчик её оттолкнул. Кятова Лариса Юсуповна заставляла мальчиков поднимать рубашки, они были с голым телом. Моя дочь зашла вообще босиком,

– рассказывает одна из мам прессе.

https://vk.com/video-75679763_456273821

Преступление и наказание

Отдельно хочется упомянуть, что происходило всё в Северо-Кавказской республике, и трудно представить, какой шок и депрессия сейчас у того мальчика. Чиновница республиканского министерства накинулась на старшеклассников, и без того напуганных самой процедурой экзамена. Теперь Кятову ждёт прокурорская проверка и, возможно, увольнение. Но, по словам руководителя Всероссийского фонда образования и сопредседателя движения "Образование для всех" Сергея Комкова, часто такие истории остаются безнаказанными. Не наказали и виновных в доведении до попытки самоубийства девочки в Екатеринбурге, не справившись со стрессом от ЕГЭ, выпускница пыталась добровольно уйти из жизни.

Таких случаев очень много. В Екатеринбурге в позапрошлом году девочка пыталась покончить жизнь самоубийством после ЕГЭ. Она рассчитывала на то, что получит отличный балл, а в результате получила балл, коррелирующий с оценкой "тройка". Родители пребывали в полном шоке. Они написали заявление в прокуратуру. Но никакой реакции ни от кого не было на эту тему. Никто не несёт за эти случаи ответственности, все говорят, что, мол, виноваты сами дети, сами родители. Мол, вот вы сами за всё и отвечайте. Мы тут ни при чём,

– рассказал эксперт.

Вероятно, исполнение ведомственных проверок и доведение до наказания Кятовой нужно взять под особый общественный контроль и создать некий прецедент. Очевидно, что как минимум она должна понести административное наказание за унижение человеческого достоинства и лишиться своей должности в министерстве.

За такие вещи нужно увольнять с должностей. Потому что фактически это было требование, которое она предъявила уже даже не ребёнку, а подростку, юноше шестнадцати-семнадцати лет, который может это воспринять как унижение своего человеческого достоинства,

– продолжает Сергей Комков.

ЗА ШКОЛЬНИКАМИ ВО ВРМЯ СДАЧИ ЕГЭ ВЕДЁТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ФОТО: СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ / АГН "МОСКВА"

ЕГЭ как эхо "Болонки"

Печально, но подобных случаев регистрируется каждый год большое количество. За последние несколько лет зафиксировано несколько десятков подобных скандалов. Неясно, зачем люди, обеспечивающие проведение ЕГЭ, ведут себя как церберы и кто им дал такую установку – унижать детей. И главное – кто им дал такое право? Известна история смерти девочки от сердечного приступа во время ЕГЭ. Трагедия произошла в Чебоксарах. Выпускница с пороком сердца сильно переживала и приняла лекарство для снижения пульса. Сергей Комков уверен, что страдания детей на экзамене напрямую связаны с бесполезностью этой практики:

Дело в том, что этот экзамен сам по себе ничего не показывает. Он не показывает уровень знаний и уровень интеллекта на выходе из школы. Унижение человеческого достоинства при том, что данный экзамен не является показателем уровня выпускника, – это показатель того, что мы фактически превращаемся в страну, которую описал в своей книге ещё Джордж Оруэлл. Такими средствами мы превращаемся в страну идиотов и превращаем наших детей в граждан страны идиотов. Доводить экзамен до идиотизма и до стадии, что сама процедура унижает человеческое достоинство, – недопустимо! Если ты хочешь узнать, насколько человек усвоил знания, для этого не нужно ставить рамки и видеокамеры. Для этого нужно проводить творческие занятия, конкурсы. Для этого нужно пошевелить мозгами, а не устраивать вот эту вот дикую охоту за какими-то спецсредствами.

Буквально на днях стало известно о том, что Россия откажется от Болонского процесса, и это, безусловно, огромный прорыв. Но почему же тогда мы всё никак не можем отказаться от ЕГЭ, полностью дискредитировавшего себя, – остаётся большим вопросом.

Дело в том, что ЕГЭ напрямую с Болонской системой не связан. ЕГЭ вводился самостоятельно, как система итоговой оценки знаний за курс средней школы. А Болонская система – это система построения высшего профессионального образования. Они напрямую между собой не связаны. Но мы понимаем, что опосредованно всё равно ЕГЭ имеет отношение к высшему профессиональному образованию, потому что именно основываясь на сертификатах единого госэкзамена, выпускник поступает в высшую школу. И потом преподаватели вузов расхлёбывают то, что они получают в результате этого самого ЕГЭ. Они получают выпускников с сертификатами ЕГЭ порой с очень высокими баллами, которые, простите, ни черта не знают,

– считает спикер.

https://vk.com/video-75679763_456266067

По мнению эксперта, первые два-три года бакалавриата в университете как раз уходят на процесс разгребания той каши в голове у студентов, которая заварилась при школьной учёбе, главной целью которой была подготовка к ЕГЭ. Получение знаний – последнее, что интересует педагогов и детей, загнанных в угол мучительной подготовкой к одному из главных испытаний в жизни.

Сегодня в Министерстве образования заявили, что при отмене Болонской системы никто никого не заставит переписывать программы. Царьград ранее писал об отмене Болонского процесса, и тогда вместе с экспертами мы предположили, что наиболее правильным вариантом смены образовательной парадигмы будет возврат к специалитету – советской системе высшей школы.

О возвращении к советской системе речи не идёт. Речь идёт о формировании национальной системы, учитывающей преимущества того этапа и преимущества того опыта, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях широких международных контактов,

– сказано в сообщении Минобрнауки.

Сергей Комков считает это решение большой ошибкой и полагает, что впоследствии всё вернётся к специалитету:

Нынешние руководители сами не понимают, чего они хотят и какую систему они хотят построить, поэтому рано или поздно они всё равно придут к системе специалитета. И эта система будет основываться на тех же самых принципах, на которых основывалась система советской высшей профессиональной школы.

Что с того?

Вопрос реформирования образования – пожалуй, самой часто реформируемой сферы – стал предельно дискуссионным. Новости последних дней породили множество споров в кабинетах власти и профессиональных кругах.

Если Болонская система – это инструмент разрушения нашего суверенитета, то она не может присутствовать в российском образовании в тот период истории, когда мы этот суверенитет восстанавливаем. Чем её заменить – у нас найдётся. Нужно лишь адаптировать традиционное русское образование к вызовам современности, и из наших вузов вновь начнут выходить яркие, талантливые и высокообразованные граждане своего Отечества, а не менеджеры с идеалами потребительства,

– сказал депутат Государственной думы, один из инициаторов отмены Болонской системы и ЕГЭ Пётр Толстой.

Пока мы делаем выводы о том, что Болонская система – инструмент разрушения суверенитета, ЕГЭ разрушает психику и судьбы наших детей. Уделить внимание одной проблеме, запустив решение другой, не получится. Нужно отменять всё отжившее и мешающее нормальному процессу просвещения юных жителей России.