5 шаблонных советов по воспитанию, которые на самом деле не работают

И бонусом — пять затертых до дыр рекомендаций, которые работают.
Родителям постоянно приходится сталкиваться с непрошенными замечаниями окружающих по поводу воспитания детей, и часто эти фразы – бесполезные штампы. Да и сами мамы и папы часто произносят в адрес детей какие-то шаблонные словосочетания, не имеющие никаких позитивных последствий.
1. Не работает: «Он/она это перерастет»
Так иногда говорят, когда ваш ребенок постоянно капризничает, истерит и/или грубо ведет себя с другими людьми. Имеется в виду, что это всего лишь фаза развития, и когда-нибудь ребенок из нее вырастет. Но такое замечание, хоть в принципе верно, но на самом деле совершенно бессмысленно, так как никак не помогает измученной маме. Она что, должна сесть, расслабиться и ждать того волшебного мгновения, когда малыш вдруг изменит свое поведение? Лучше попробовать объяснить ребенку, почему так себя вести нельзя, и рассказать, как нужно.
2. Не работает: «Потому что я так сказала»
Обычно мамы произносят эту фразу, когда дети спрашивают, почему им надо сделать то или иное, или как-то изменить свое поведение в данный момент. Дети, конечно, могут послушаться, но их отношение к ситуации не изменится, они все так же будут не понимать, что происходит, и почему мама ведет себя так жестко. Пропасть между детьми и родителями только возрастет. Лучше доступно объяснить детям ситуацию и рассказать, почему им нужно поступить так или иначе.
3. Не работает: «Считаю до трех»
Это очень популярная родительская тактика, с помощью которой мамы и папы пытаются добиться от детей нужного поведения. Например, считаю до трех, и ты прекращаешь играть, считаю до трех, и мы идем домой, и т.д. Но это не работает, потому что на самом деле родители никогда не выполняют своей угрозы – они считают до трех, но ничего не происходит. При частом повторении дети уже вообще не обращают внимания этот счет. Лучше объяснить, почему сейчас, к примеру, пора убрать свои игрушки или делать что-то еще.
4. Не работает: «Съешь еще ложечку»
Трудно удержаться от таких слов, когда вы постарались приготовить что-то вкусненькое. Но все же уговаривать детей съесть больше, чем они хотят, ни в коем случае нельзя, если вы хотите, чтобы в будущем у них было нормальное, здоровое отношение к еде. Дети должны научиться прислушиваться к себе и понимать, когда они голодны, а когда уже наелись.
Прием пищи никогда не должен быть связан с принуждением.
5. Не работает: «Будьте своим детям друзьями»
Звучит неплохо, но на деле ничего хорошего из такой дружбы не выходит. Дружба предполагает равенство положения, но вы с ребенком не равны по определению. Вы о нем заботитесь, вы за него отвечаете, вы больше знаете и т.д. Поэтому с точки зрения детской психологии правильнее соблюдать семейную иерархию и поддерживать родительский авторитет, что, конечно же, не отменяет теплых, близких отношений между родителями и детьми.
А вот то, что на самом деле работает:
1. «Читайте детям»
Хотя это звучит как надоевшее клише, читать детям, начиная с самого раннего возраста, действительно очень полезно. Благодаря книжкам дети узнают новые слова, у них развивается речь и растет словарный запас, они учатся использовать свое воображение, и становятся читателями на всю жизнь.
2. «Ограничьте время, проведенное детьми перед экранами»
Быть мамой в 2023 году – постоянно сталкиваться с такой рекомендацией. Но несмотря на его расхожесть, не давать детям целыми днями сидеть перед экраном телевизора, смотреть в экран смартфона или планшета, действительно очень важно. Ведь речь идет об их здоровье.
3. «Соблюдайте режим дня»
Такая рекомендация может показаться старомодной, но многочисленные исследования показывают – абсолютное большинство людей, и детей в том числе, гораздо лучше себя чувствуют, когда каждый день живут по установившемуся режиму. Взрослым, может быть, соблюдение режима дня кажется скучным, но дети же просто обожают каждый день делать одно и то же в одно и то же время. Это полезно и для их настроения, и для физического здоровья. А мамы от этого только выигрывают – когда у вас есть план на день и всю неделю, можно гораздо больше успеть.
4. «Всегда все детям объясняйте»
Такой совет звучит как «кэп очевидность», но детям действительно нужно объяснять, что происходит вокруг, почему это происходит, почему из одних событий следуют другие, почему что-то нужно делать так, а не иначе, и так далее. Если вы, к примеру, доходчиво объясните ребенку, почему он сможет пойти в гости к другу завтра, а не сегодня, это поможет ему справиться с разочарованием.
5. «Разговаривайте с детьми»
В то же время, беседовать с детьми на равных, как будто они уже выросли и могут говорить на серьезные темы, это действительно хорошая идея. Это показывает, что вы относитесь к ним с уважением и интересом, подкрепляет их уверенность в себе и помогает интеллектуальному развитию.
Фото на обложке: Freepik
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