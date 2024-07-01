5 шаблонных советов по воспитанию, которые на самом деле не работают

Родителям постоянно приходится сталкиваться с непрошенными замечаниями окружающих по поводу воспитания детей, и часто эти фразы – бесполезные штампы. Да и сами мамы и папы часто произносят в адрес детей какие-то шаблонные словосочетания, не имеющие никаких позитивных последствий.

Но есть и вполне себе расхожие рекомендации, которые действительно помогают. Сайт moms.com сравнил эти два типа советов.