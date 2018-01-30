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Что добавить в чай, чтобы получить максимум пользы

из Woman

☝ Что добавить в чай, чтобы получить максимум пользы

1. Гвоздика Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях.
2. Чабрец Поможет после сытного застолья наладить пищеварение и убрать неприятные ощущения в области желудка.
3. Имбирь Стимулирует защитные функцию иммунной системы и согревает после долгой прогулки на холоде.
4. Корица Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать сладости и хлеб с сыром.
5. Чай с мятой Поможет заснуть и проснуться с восстановленными силами, так как имеет свойство успокаивать нервы, снимать стресс.
Приятного чаепития!

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