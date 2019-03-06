Как приучить ребенка к выполнению домашних заданий

В желании помогать ребенку с уроками нет ничего плохого, наоборот – это похвально. Но помогать не означает делать уроки за него. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно учился чему-то новому самостоятельно, то с первых дней школы будьте готовы объяснить ребенку, как распределять время для домашних заданий и как их выполнять самостоятельно.
В жизни бывают ситуации, что дети, которые с первого класса постоянно делали домашние задания под строгим контролем родителей, к моменту их выпуска не научились самостоятельно выполнять их. Они не имеют малейшего понятия, как быстро и без ошибок справляться с уроками, ведь куда проще было делать все по указке мамы или папы.
Правила по домашним заданиям для ребенка и родителей
Мы приведем вам несколько советов и правил, благодаря которым вы поможете обрести вашему ребенку некоторую самостоятельность и умение выполнять домашние задания без вашей помощи.
- Для начала, если ваш ребенок только пошел в первый класс, не требуйте от него слишком многого – быстрого или безошибочного выполнения всех уроков. Дети адаптируются к школе спустя несколько месяцев, а до наступления этого момента всячески помогайте и ждите, когда ребенок освоится в школе, поймет, в каком порядке следует выполнять задания, как много будет занимать времени их выполнение.
- Договоритесь с ребенком о следующем правиле: он сразу будет садиться за уроки спустя час-полтора после возвращения со школы. Этого времени ему хватит, чтобы отдохнуть от школьных будней, и будет достаточно, чтобы не успеть расслабиться от дома.
- Установите ребенку правило, что уроки он должен доделать до наступления вечера. Это правило вполне обоснованное, ведь известно, что мозг ребенка лучше воспринимает и запоминает информацию в дневное время. Если школьник посещает школу во вторую смену, то выполнения домашней работы следует отложить до утра.
- Установите для ребенка «рабочий» ритм для выполнения уроков: сама работа над уроками должна длиться 25-30 минут, после чего следует перерыв на 5-10 минут. Подобного ритма ребенок должен придерживаться до окончательного завершения работы над всеми заданными уроками ежедневно.
- Во время выполнения домашних заданий не отвлекайте ребенка разговорами или различными просьбами, дождитесь момента, как он завершит работу над ними.
- Ни в коем случае «не стойте над душой». Чрезмерное слежение за правильностью выполнения уроков, или наоборот – слишком частые советы по заданиям только усугубят ситуацию. Подходите к ребенку лишь тогда, когда он сам попросит о помощи, в ином же случае не следует делать что-либо за ребенка, чтобы он не думал, что родитель сделает все вместо него.
- Не ограничивайте время на выполнение домашних заданий. Если вы думаете, что сказав ребенку, что вы заберете тетради и учебник через 20 минут, вы положительно повлияете на его способности и знания, то вы крупно ошибаетесь. Ребенок попадает в цейтнот – в шахматах так называют ощущаемый недостаток времени для обдумывания своих ходов. Следовательно, ребенок будет только торопиться, наделав еще больше ошибок.
Данные правила и советы являются рекомендациями детских психологов. Придерживаясь их, вы создадите доверительные отношения по поводу уроков между вами и ребенком, научите его рациональному распоряжению своим временем, привив ему самостоятельность, которая пригодится не только в учебе, но и в дальнейшей жизни.
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