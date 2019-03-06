Как приучить ребенка к выполнению домашних заданий

В желании помогать ребенку с уроками нет ничего плохого, наоборот – это похвально. Но помогать не означает делать уроки за него. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок действительно учился чему-то новому самостоятельно, то с первых дней школы будьте готовы объяснить ребенку, как распределять время для домашних заданий и как их выполнять самостоятельно.

К чему приводит чрезмерный контроль за выполнением уроков

В жизни бывают ситуации, что дети, которые с первого класса постоянно делали домашние задания под строгим контролем родителей, к моменту их выпуска не научились самостоятельно выполнять их. Они не имеют малейшего понятия, как быстро и без ошибок справляться с уроками, ведь куда проще было делать все по указке мамы или папы.

Домашняя обстановка способствует расслаблению детей, они не боятся получить двоек от мамы, всегда могут отпроситься перекусить или передохнуть. В крайнем случае, дети могут без проблем подсмотреть правильные ответы в учебнике или в Интернете, или вовсе отвлечься на игры в телефоне или на компьютере.

Правила по домашним заданиям для ребенка и родителей

Мы приведем вам несколько советов и правил, благодаря которым вы поможете обрести вашему ребенку некоторую самостоятельность и умение выполнять домашние задания без вашей помощи.

Для начала, если ваш ребенок только пошел в первый класс, не требуйте от него слишком многого – быстрого или безошибочного выполнения всех уроков. Дети адаптируются к школе спустя несколько месяцев, а до наступления этого момента всячески помогайте и ждите, когда ребенок освоится в школе, поймет, в каком порядке следует выполнять задания, как много будет занимать времени их выполнение.

Договоритесь с ребенком о следующем правиле: он сразу будет садиться за уроки спустя час-полтора после возвращения со школы. Этого времени ему хватит, чтобы отдохнуть от школьных будней, и будет достаточно, чтобы не успеть расслабиться от дома.

Установите ребенку правило, что уроки он должен доделать до наступления вечера. Это правило вполне обоснованное, ведь известно, что мозг ребенка лучше воспринимает и запоминает информацию в дневное время. Если школьник посещает школу во вторую смену, то выполнения домашней работы следует отложить до утра.

Установите для ребенка «рабочий» ритм для выполнения уроков: сама работа над уроками должна длиться 25-30 минут, после чего следует перерыв на 5-10 минут. Подобного ритма ребенок должен придерживаться до окончательного завершения работы над всеми заданными уроками ежедневно.

Во время выполнения домашних заданий не отвлекайте ребенка разговорами или различными просьбами, дождитесь момента, как он завершит работу над ними.

Ни в коем случае «не стойте над душой». Чрезмерное слежение за правильностью выполнения уроков, или наоборот – слишком частые советы по заданиям только усугубят ситуацию. Подходите к ребенку лишь тогда, когда он сам попросит о помощи, в ином же случае не следует делать что-либо за ребенка, чтобы он не думал, что родитель сделает все вместо него.

Не ограничивайте время на выполнение домашних заданий. Если вы думаете, что сказав ребенку, что вы заберете тетради и учебник через 20 минут, вы положительно повлияете на его способности и знания, то вы крупно ошибаетесь. Ребенок попадает в цейтнот – в шахматах так называют ощущаемый недостаток времени для обдумывания своих ходов. Следовательно, ребенок будет только торопиться, наделав еще больше ошибок.

Данные правила и советы являются рекомендациями детских психологов. Придерживаясь их, вы создадите доверительные отношения по поводу уроков между вами и ребенком, научите его рациональному распоряжению своим временем, привив ему самостоятельность, которая пригодится не только в учебе, но и в дальнейшей жизни.