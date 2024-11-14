Как помочь ребенку выполнить домашнее задание

Помогать ребенку с выполнением домашней работы вовсе не означает делать ее за него! В данной статье представлены десять советов о том, как родители могут наилучшим образом помочь своему ребенку выполнить домашнее задание так, чтобы он эффективно учился, извлекал пользу из своих заданий и приносил из школы самые высокие оценки.

Важно обеспечить ребенку спокойное, хорошо освещенное пространство подальше от отвлекающих факторов, а также предоставить все необходимые учебные материалы – бумагу, тетради, маркеры, ручки и карандаши, словари, удобный письменный стол и т. д. – все, что только потребуется для того, чтобы ребенку было удобно и он мог эффективно выполнять свою домашнюю работу. Сразу после школы попросите ребенка просмотреть все задания и определить, какие учебники и материалы ему необходимы для ее выполнения. Все мы раньше, как угорелые, в последний момент мчались в магазин за транспортиром или цветной бумагой или возвращались в школу за забытым учебником – и ничего смешного в этом не было! Пусть же у ребенка все необходимое будет под рукой.Даже если ваши дети очень послушные (как же вам повезло), они, вероятно, отвлекают друг друга во время занятий. Попробуйте найти для каждого ребенка свое отдельное рабочее место или распланируйте время так, чтобы дети спокойного выполняли домашние задания в специально отведенных местах. Если один ребенок закончит свою домашнюю работу раньше, чем другой, займите его чтением или попросите посидеть спокойно, пока вся семья не будет готова к совместному времяпрепровождению в общей для всех комнате.Создайте регулярный график, предусматривающий адекватное соотношение времени на обучение и свободного времени ребенка. Большинство детей наиболее продуктивны в начале вечера, за некоторое время до сна, другим, прежде чем сесть за учебники, нужен небольшой перерыв на игры и обед/ужин, или, по крайней мере, перекус. Самое главное – это установить определенный режим, который будет индивидуально подходить вашему ребенку и учитывать все его потребности.Ограничьте время для телевизора, мобильного телефона, планшета и ноутбука. Если вашему ребенку не нужен компьютер для выполнения домашнего задания или телефон для консультаций с одноклассниками (совет: убедитесь, что это действительно необходимо!), пусть он сдаст вам все свои высокотехнологичные устройства на время выполнения домашней работы. Такое правило, конечно, сложно установить и применить, особенно по отношению к технически одержимым детям в возрасте от десяти до тринадцати лет и подросткам, но чем лучше ребенок сосредоточится, тем быстрее он выполнит домашнюю работу и сможет вернуться к своей страничке в социальных сетях.Всегда будьте готовы ответить на любые вопросы о домашнем задании. Попробуйте решить одну-две задачи вместе с ребенком, а затем проверьте, сможет ли он решить следующую задачу самостоятельно. Давайте смотреть правде в глаза: у вас как у родителя (у мамы) очень много важных дел – ужин на плите, километровый список неотложных заданий и, возможно, еще один резвый малыш в придачу. Однако не забывайте напоминать своему школьнику (и себе самой), что школа и учеба превыше всего, и вы всегда готовы ответить на любые вопросы или проверить домашнюю работу ребенка.Игнорирование просьб ребенка о помощи с домашним заданием – это одна крайность, а выполнение работы вместо него – другая, обе они настоящее табу. Избегайте простого предоставления ответов. Вместо этого задавайте вопросы, которые позволят ребенку разделить сложную задачу на несколько небольших, последовательных и простых этапов. Вы не сможете сдавать за ребенка экзамены, поэтому выполнение вместо него сложных школьных проектов и решение математических задач никак не помогут ему в долгосрочной перспективе.С первого дня учебы в школе предоставьте ребенку блокнот для записывания заданий, который будет служить дополнительным средством фиксации заданного помимо официального дневника, установленного школами. Вы также можете придумать простую ведомость выполнения домашних заданий или какую-то другую форму отчетности. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что ваш ребенок записывает свои задания на бумаге, это поможет ему ничего не упустить. Как только он справится с домашней работой, сравните выполненный объем с дневником, чтобы убедиться, что все сделано.Узнайте, есть ли у учителя вашего ребенка сайт или страница в социальных сетях, на которой он перечисляет домашние задания и, возможно, пишет какие-то рекомендации по их выполнению; предусмотрена ли в школе помощь при выполнении домашних заданий («продленка», например), репетиторство или возможность дополнительных занятий, которые могут быть полезными, если ребенок испытывает трудности с выполнением домашней работы. Во время родительских собраний или в любой другой момент в течение учебного года делитесь своей озабоченностью количеством или сложностью назначаемых домашних заданий. Непременно уведомляйте учителя, если у вашего ребенка регулярно возникают какие-то трудности или он не в состоянии самостоятельно сделать большую часть домашней работы.Просматривайте завершенные и оцененные задания ребенка. Не ругайте его за плохие оценки или сделанные ошибки. Обсудите эти ошибки, чтобы убедиться, что ваш ребенок понял материал. Неправильные ответы всегда дают возможность учиться, к тому же эти сложные вопросы могут в конце учебного года встретиться на экзамене. Поэтому стоит помочь ребенку понять правильные ответы, пока материал еще свеж в его памяти.Многие дети испытывают недостаток сна, проводя в постели гораздо меньше 8,5 часа, которые так необходимы их растущему организму. Если ваш ребенок клюет носом над заданием по литературе, попробуйте сместить время отхода ко сну на один час раньше в течение одной недели и проверьте, насколько это окажется эффективным. Если график вашего ребенка плотно расписан различными занятиями как по дням, так и по вечерам, начиная от спортивных кружков и музыкальной школы до волонтерской деятельности или даже работы по несколько часов в день, может, пришло время переосмыслить их целесообразность. Детям необходимо время, чтобы расслабиться в конце дня. Кроме того, убедите ребенка в необходимости здорового питания и регулярных физических упражнений для остроты ума и предотвращения болезней.