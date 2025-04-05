5 вещей, за которые нельзя ругать ребенка

Что делать. Детские представления о ценностях в жизни сильно отличаются от взрослых, и это замечательно. Не надо забывать, что наши дети только познают мир. Понять, что каждый поступок, даже нечаянно совершенный, имеет последствия, они смогут, лишь убедившись в этом на практике. Двухлетний ребенок вполне может вытереть тряпкой разлитый кефир (пусть плохо, не в этом суть), четырехлетний – постирать испачканную одежду. Порванные штаны можно попросить ребенка зашить самостоятельно или, если он уже в сознательном возрасте и того требует ситуация, объяснить ему, что покупка новых брюк на ближайшее время не запланирована, а раз так – придется походить с заплаткой. При этом самое важное – выполнить грозное обещание, временно забыв о собственных эстетических потребностях. Ведь сами того не замечая, мы внушаем детям небрежное отношение к вещам, когда легко и непринужденно делаем покупки, порой ненужные.