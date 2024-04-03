Не время болеть. Педиатр рассказала, как по весне уберечь детей от простуд

Начало весны — период, когда родители должны быть начеку. Ведь в марте традиционно наблюдается всплеск ОРВИ у детей. Как относиться к детским простудам, чем их лечить и в каких случаях обращаться к иммунологу, aif.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий педиатрическим отделом кафедры клинической функциональной диагностики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России Марина Савенкова.

7 из 10 болеющих — дети

Елена Нечаенко, aif.ru: Марина Сергеевна, правда ли, что дети более подвержены ОРВИ?

Марина Савенкова: ОРВИ болеют люди всех возрастов. И довольно часто, судя по статистике, каждый пятый человек ежегодно переносит вирусную инфекцию. ОРВИ составляют более 90% среди всех инфекционных заболеваний. Но дети болеют ими особенно часто. Более 70% случаев ОРВИ приходится на детей до 17 лет.

— Какие респираторные вирусы чаще вызывают заболевания у детей?

— Возбудителей ОРВИ очень много, более двухсот разновидностей. Среди них вирусы гриппа и парагриппа, энтеро-, рино- и аденовирусы, а также коронавирусы (не только ковид), респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и другие. Причем у каждого вируса масса подтипов. Грипп среди всех возбудителей, даже в период эпидемий, составляет лишь от 5 до 30%. А в подавляющем числе случаев (70-95%) возбудители респираторных заболеваний остаются нераспознанными, если заболевание протекает кратковременно и в легких формах. Дело в том, что современная качественная генно-инженерная диагностика возбудителя доступна не всем медицинским учреждениям, да и не всегда она нужна в случае легкого течения у людей редко болеющих. На сегодняшний день болеть детей и взрослых заставляют возбудители недифференцированных и сочетанных инфекций. У детей в каждом третьем случае имеет место микст-инфекция, то есть заражение сразу несколькими типами вирусов с возможным присоединением бактериальной микрофлоры. Поэтому часто диагноз звучит, как острый трахеит, фарингит или ларингит неуточненной природы.

Надо еще отметить и тот факт, что после пандемии произошло существенное смещение основных возбудителей ОРВИ. Если раньше мы ожидали всплеск простудных заболеваний зимой и в начале весны, то в 2023 году подъем заболеваемости гриппом, парагриппом и риновирусной инфекцией пришелся на летние месяцы, а к осени пришел еще и коронавирус. Кстати, сегодня активизировались еще четыре других коронавируса, которых мы раньше не замечали. Они протекают, к счастью, как ОРВИ легкой степени тяжести.

Пять критических периодов

— А от возраста ребенка заболеваемость зависит? Малыши ведь болеют чаще?

— Иммунитет у детей развивается постепенно. У малышей он еще слабый и физиологически незрелый, поэтому особо уязвимой группой для респираторных инфекций считаются дети до трех лет, иммунитет которых еще не сформировался в полной мере. Особенно это касается местного иммунитета (слизистых оболочек), поэтому маленькие дети часто заболевают, когда происходит контакт вирусов со слизистыми дыхательных путей. К тому же у малышей еще недостаточен синтез собственных интерферонов — белков, которые отвечают за противовирусный иммунитет. Чем меньше ребенок, тем выше его риск заболеть ОРВИ.

— В какие возрастные периоды ребенка родителям надо быть начеку?

— В формировании иммунитета есть пять основных критических периодов. Первый из них — это возраст новорожденности, до 28 дней. У новорожденных слабая резистентность (устойчивость) к бактериям (условно-патогенной и гноеродной, грамотрицательной микрофлоре). Поэтому у них наиболее высока склонность к опасным септическим состояниям, генерализации инфекций. В это время для ребенка характерна депрессия иммунной системы, поэтому лишних контактов важно избегать.

Следующий период — возраст до 4-6 месяцев. Здесь главный враг — РС-вирус, который сегодня стал очень распространенным. Обычно вирус приносят домой старшие дети или родственники, которые часто болеют бессимптомно. Главные симптомы опасной для малышей РСВ-инфекции — это кашель. Также стоит опасаться вирусов парагриппа, герпесвирусов и ротавирусов.

Третий критический период — до 2-х лет. Именно в этом возрасте у детей могут проявляться врожденные нарушения иммунной системы (первичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания). Также в этом возрасте у ребенка может возникнуть склонность к повторным ОРВИ и вирусно-бактериальным инфекциям. В возрасте от 2 до 4-6 лет у ребенка уровень иммуноглобулина А (и секреторного, и в крови) еще не достиг нормы, и это повышает риск формирования у ребенка многих хронических заболеваний.

И, наконец, последний критический для формирования иммунной системы период — это пубертатный возраст от 12 до 15 лет. Тут вмешиваются половые гормоны андрогены, которые подавляют клеточный иммунитет и стимулируют гуморальное звено иммунной системы. Поэтому именно в подростковом периоде повышается опасность формирования ряда иммунопатологий.

Надо ли бояться простуд

— Есть две разные точки зрения на простуды в раннем детстве. Одни родители патологически их боятся, кутают детей, берегут от сквозняков. Другие же, наоборот, уверены, что в болезнях иммунитет тренируется, и позволяют детям болеть столько, сколько их организму требуется. Как правильно?

— При частых ОРВИ в детстве у ребенка повышается риск развития хронических заболеваний, поэтому всё хорошо в меру. Кроме того, ОРВИ у детей часто заканчивается бактериальными осложнениями, среди которых: пневмонии, отиты, тонзиллиты, риносинуситы и другие. Ведь ОРВИ — основная причина заболеваний ЛОР-органов у детей. 90% случаев острого бронхита, 45% случаев внебольничной пневмонии у детей начинаются именно с безобидных, на первый взгляд, простуд. Причем критическим периодом являются 2-5 дни заболевания. Поэтому если к 3-4 дню болезнь пошла на спад, — то хорошо. А если, наоборот, наблюдается повторный подъем температуры, усиливаются симптомы (кашель, насморк, боль в горле), это значит, что развиваются бактериальные осложнения.

— Всем ли часто болеющим детям нужен иммунолог? И сколько раз в год детям болеть не страшно?

— Не всё зависит от количества заболеваний. Многие дети болеют часто, но легко. Это нормально. Больше важна тяжесть заболевания, также надо обращать внимание на рецидивирующие инфекции — ларингиты, фарингиты, синуситы и т. д. Если у ребенка часто (более 8-13 раз в год) повторяются те или иные инфекции, или все простуды осложняются бактериальными инфекциями, сначала надо разбираться с причинами, искать очаг инфекции. Иммунолог в этом случае не поможет, и прием иммуномодуляторов проблему не решит. А вот, кстати, вакцинация (особенно от гриппа, которую следует проводить ежегодно всем детям с 6 месяцев) поможет уберечь ребенка от бактериальных осложнений.

Чем помочь иммунной системе

— Как защитить детей от простуд? Ведь вакцин от них нет.

— ОРВИ остаются неконтролируемыми инфекциями в силу их большого видового разнообразия и высокой контагиозности (заразности). Для подавляющего большинства из них (кроме гриппа, ковида и РСВ) вакцинопрофилактики нет. Заболеет или нет ребенок и как легко справится с инфекцией, зависит от состояния его иммунной системы на момент встречи с вирусом. Чтобы укрепить иммунитет, есть немедикаментозные и медикаментозные способы. К первым относятся здоровый и активный образ жизни, правильное питание, достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение санитарно-гигиенических противоэпидемических мер (очень важна привычка мыть руки). Но также есть и лекарственные способы повлиять на иммунитет.

— Вы говорили, что у малышей недостаточен синтез интерферона в организме. Значит ли это, что для профилактики в эпидсезон детям (особенно в критические для их здоровья периоды) нужно давать противовирусные препараты, в частности, интерфероны?

— Чистые внутривенные интерфероны (которые применяются, например, при гепатите С и других заболеваниях) у детей по поводу ОРВИ не назначаются. А вот индукторы интерферонов, которые стимулируют выработку собственных защитных белков организма, действительно, показали свою эффективность. Они поддерживают незрелый иммунитет ребенка в период заболевания — и к 5-му дню их приема уходят 60% симптомов заболевания. Главное, начать прием индукторов ИФН как можно раньше — в идеале с первого дня болезни. Также при ОРВИ применяются и другие лекарства, в частности, бактериальные лизаты и симптоматические препараты (жаропонижающие, от насморка и кашля).

Хотела бы пожелать здоровья всем семьям (тем более, что идет год семьи) и, конечно, врачам, которые принимают участие в лечении.