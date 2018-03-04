Маме на заметку. Как вывести следы ручки, гуаши и клея с одежды школьника

«Школьные» пятна на одежде доставляют немало хлопот родителям

Пятна не будут преградой к творчеству, если знать, как с ними бороться. © / pixabay.com

Чернила, клей и гуашь – все эти вещества хорошо знакомы мамам школьников по пятнам на одежде детей. А еще не забудем про жвачку и про только что покрашенный забор, к которому нечаянно прислонилось чадо. «АиФ-Челябинск» собрал рецепты пятновыводителей для каждой из школьных напастей.

Паста от ручки на белой рубашке

Чтобы вывести следы чернил, потребуется спирт или водка. Но прежде чем приступать к бою с пятнами, не забудьте опробовать «пятновыводитель» на припуске шва, обтачке или подгибке низа, либо на маленьком кусочке ткани. Это нужно, чтобы убедиться, что не останется лишних следов.

Спиртом следует смочить кусочек ваты и само пятно. Оставить на 15-20 минут. Спирт размягчит чернила. Мягкие кляксы следует убирать движения от края пятна к центру, чтобы чернила не растекались. Если поверхность ткани скользкая и удержать пятно не получится, то можно перед работой сделать «забор» из парафина по границе пятна, тогда убрать размягченые чернила станет проще. После этой процедуры одежду следует постирать при температуре воды не выше 30 градусов. Если следы от чернил старые, то размягчать их следует в два этапа: сначала лимонной кислотой или соком, а потом все тем же спиртом.

Если чернилами запачкались кружева или тонкая ткань, то выручит спирт и глицерин. Их следует развести в пропорции 1:1 и нанести на пятно. Выдержать 15-20 минут и отправить в стиральную машину.

Следы гелевой ручки способен вывести спирт в сочетании с уксусом. Эти ингредиенты также смешиваются в равных пропорциях. Смесь нанести на пятно и оставить на 30-50 минут. Потом сполоснуть и простирать с кондиционером.

Душ для красок

Гуашь и акварель — ещё одни вечные спутники школьников начального и среднего звена. Нужно понимать, что это водорастворимые краски, а значит в борьбе с ними лучший друг — холодная вода. Горячая вода ситуацию только усугубит, загнав теплую краску в глубокие волокна. Обнаружив гуашь или акварель на одежде, устройте пятну холодный душ. Остатки отстирайте в стиральной машине также в холодной воде и с большим количеством порошка.

Сложнее, если краски темперные или масляные с более жирной текстурой. Здесь одной водой пятно не вывести. Используйте средство для мытья жирной посуды. Нанесите его на ткань и оставьте полежать не менее часа. Остатки попробуйте отстирать в стиральной машине.

Также средство для мытья посуды можно заменить на горчицу. Обычный горчичный порошок долгое время использовали наши бабушки для мытья сковородок. Многие домохозяйки, что живут в стиле эко, предпочитают мыть посуду им и сегодня. Горчицу следует развести с небольшим количеством воды. Нанести на пятно и оставить на сутки. Далее горчицу соскрести, а одежду простирать на руках или в стиральной машине.

Если вам «посчастливилось» отстирывать пятно от красок бытовых, - тех, которые остаются после соприкосновения с забором или лавочкой, - то арсенал пятновыводителей потребуется серьезный. Для удаления алкидной краски на основе лака или олифы нужен будет очищенный бензин, ацетон, глицерин, нашатырь. Но в первую очередь попытайтесь удалить краску ножом или зубочисткой. Далее следует нанести очищенный спирт, оставив на несколько минут, попытаться удалить частички краски. Если этот способ не помог, можно воспользоваться подогретым глицерином и нашатырём. Еще одним эффективным пятновыводителем может стать скипидар, спирт и бензин, смешанные в равных долях. Стирать остатки пятен советуют в стиральной машине с порошком и хозяйственным мылом.

Клею страшен утюг

Если в семье растет любитель рукоделия, то пятен от клея не избежать. При работе научите ребёнка промакивать, а не размазывать свежее пятно бумажным платочком или влажной салфеткой, тогда вывести остатки клея будет проще.

С большинства тканей вывести клей ПВА поможет всё тот же спирт. Если материал тонкий и нежный, то пятно можно заморозить. Тогда частички клея начнут крошиться и легко отстанут от одежды.

Сложнее, если клей силикатный. Удалить с одежды застарелые пятна часто невозможно. Клей накрепко скрепляет волокна. А свежее пятно можно попытаться вывести с помощью воды и хозяйственного мыла.

Клей «Момент» и его аналоги боятся мороза и утюга. Вот только не ждите, что пятно «спрыгнет» с одежды легко, удалять придется по ниточке, но шанс, что вывести пятно удастся без следов, очень велик. Поэтому, вооружившись утюгом и пинцетом, приступайте к делу. Горячий или изрядно замороженный клей еще можно отковырять швейной иголкой.

Жвачка на вашу голову

Больше клея многие мамы боятся жвачки. Проверенный многими способ борьбы с этой напастью — заморозить вещь в холодильнике. Если предмет одежды по габаритам в морозилку не помещается можно использовать лед.

Эффективен в борьбе со жвачкой и горячий утюг, однако от этого варианта лучше отказаться, если речь идет о шерстяной или другой ворсистой ткани.