Как относиться к неудачам ребенка в школе

Как вдохновить ребёнка на успех?



Как же вдохновлять вашего мало интересующегося учебой ребенка (хотя вполне возможно, что вы просто не прочувствовали его как следует, и вам предстоит интересная работа в этом смысле)?



1. Будьте чутки к интересам ребенка. Если он любит математику и литературу, но не историю, то помогайте ему развиваться именно в этих областях, не «вытягивайте» его за уши на отличие в ненавистных ему предметах. Главное – чтобы он состоялся именно в том, в чем он талантлив.



2. Представьте, что все ваши худшие опасения насчет неудач вашего ребенка сбылись. Когда мы прорисовываем в воображении свои страхи и действия в нежелательной ситуации, мы внутренне расслабляемся и начинаем яснее думать, на мозг не давит ужас. Предположим, ваше чадо стало двоечником и не сделало карьеру. Будете ли вы его любить меньше? Нет? Когда вы поймете это, отпустите свой страх и осознаете, что будете любить своего школьника в любом случае, станет намного легче и вам, и ему. Он будет чувствовать себя любимым, несмотря на варианты развития событий, а вы сможете лучше соображать и «ориентироваться на местности».



3. Будьте педагогом и музой. Именно так. Вдохновляйте ребенка, увлекайте его учебой. Пробуйте заинтересовать его. Пусть у вас сначала будет не получаться. А вы пробуйте снова и снова, пока не получится. Будьте, как музыкант, пытающийся найти верную ноту. И вы найдете! Ко всем можно найти ключик. У каждого ребенка есть его нота, на которой ему будет интересно учиться, интересно узнавать новое. Пробуйте все новые подходы, чтобы увлечь его тем или иным занятием, самой учебой.



4. Не сравнивайте ребенка с другими, не ставьте никого в пример. Ваш ребенок, как и вы, не может быть лучше всех сразу. Но он, безусловно, в чем-то талантлив. В качестве вредного совета (как не надо делать) можете почитать стихотворение Сергея Михалкова «Недотепа».



5. Хвалите не за результаты, а за усилия. Это очень важный пункт. Ваш ребенок на что-то способен, на что-то пока не очень. Но, если вы видите, что он старается, то, поощряя усилия, воспитываете в нем волю и личность. Если же вам интересны только результаты, то вы можете воспитать человека, который не гнушается средствами в достижении целей





6. Объясняйте. Пусть ребенок поймет, зачем он учится, поймет, что учеба – это способ реализовать какие-томечты, найти себя, делать то, что он по-настоящему умеет. Не бессмысленное хождение в школу из страха прессинга со стороны учителей и своей собственной семьи. Пусть он сам вместе с вами напишет свои причины, пункты, по которым ему хочется учиться, дайте ему несколько дней на это, пусть размышляет, а со временем – пополняет список.



7. Будьте строги, а не жестоки. В чем разница? Строгость – это выговорить, конструктивно (!) покритиковать, контролируя себя, внутри при этом чувствуя любовь. Жестокость – это сорваться, выместить на ребенке свою досаду, свою злость, бессилие. Строгий выговор – это, по сути, актерская игра любящего родителя, жестокость – война с ребенком. Что делать, если внутри «накипело»? Сделайте паузу, отложите разговор. Вы успокоитесь и подберете наиболее подходящие выражения.



8. Будьте примером сами. Когда у вас есть дети, это потрясающий стимул постоянного движения вперед – в интеллектуальном, моральном, любом смысле. Воспитание кого угодно – это, в первую очередь, воспитание себя.



9. Не сдавайтесь. Каждая неудача, каждая двойка или тройка – это вызов именно вам. Это испытание, которое надо пройти – принять ситуацию с любовью, контролировать себя внутренне, быть готовым снова и снова поощрять и вдохновлять ребенка, учиться терпению, закрывать глаза на упреки соседей, бабушек, учителей, которые требуют каждый своего и непременно срочно (а у ребенка свой темп). Неудачи и сложности – это возможность научиться по-настоящему любить, потому что любят не «за что-то», а вопреки всему.