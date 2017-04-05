Семья как основа государственной безопасности

Вчера в Петербурге прошла презентация альтернативного доклада Президенту



4 апреля в Санкт-Петербурге прошла презентация альтернативного доклада для Президента РФ по теме: «Неправомерное вмешательство в семью: анализ законодательства и практики. Итоги независимого мониторинга Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Докладчики констатировали что в России, при активном участии западных фондов и их агентов, создана ювенальная система, угрожающая государственной безопасности и будущему страны. С такой оценкой ситуации согласилась и присутствовавшая на мероприятии в качестве почетного гостя член Совета Федерации Елена Мизулина, возглавляющая рабочую группу верхней палаты парламента по изменению семейного законодательства, а также представители ведущих родительских организаций России и ряд работников органов социальной сферы Санкт-Петербурга.









Идея подготовить альтернативный доклад по семейной политике возникла у общественников после того, как Президент дал соответствующее поручение Правительству и Общественной палате – которые до сих пор не были замечены в отстаивании интересов семьи, а зачастую, наоборот, становились инициаторами откровенно антисемейных ювенальных инициатив (см например тутhttp://www.katyusha.org/view?id=4701, тут http://www.katyusha.org/view?id=4745 и тут http://www.katyusha.org/view?id=5042).









Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших 3 апреля в результате теракта в петербургском метро.









Перед выступлениями докладчиков, собравшимся был предложен к просмотру подготовленный фильм "Многодетная семья - надежда России!"







Сам доклад был разделен на 4 части: анализ законодательства о семье и правоприменительной практики, идеологические предпосылки внедрения антисемейных западных технологий и методы их внедрения с помощью НКО.

Гостям презентации, среди которых оказались не только представители родительских организаций и СМИ, но и порядка сорока сотрудников органов опеки и других социальных служб Санкт-Петербурга, наглядно показали десятки примеров неправомерного вмешательства в совершенно благополучные семьи по доносу соседей, учителей и т.п., наглядно иллюстрирующие все три основных механизма изъятия детей из семьи – по 77-й статье Семейного кодекса (под предлогом опасности для жизни и здоровья—критерии которой толком не определены), по закону «О профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», который содержит размытые формулировки вроде «дети находящиеся в трудной жизненной ситуации» и по которому изымается полицией большинство детей (например, так было в случае с годовалым Умарали Назаровым, которого оторвали от груди родной матери, оформив как безнадзорного. В результате малыш погиб, а ни один негодяй в милицейской форме не понес никакой ответственности несмотря на личные обещания премьера Медведева ) и с помощью принуждения родителей «добровольно» передать ребенка «на время» в сиротское учреждение (к чему это приводит на практике—смотри тут http://www.katyusha.org/view?id=4453 ).

Также эксперты Общественного уполномоченного констатировали что ключевую роль в системе уничтожения семьи играют даже не законы, а подзаконные акты, инструкции, и в частности, Регламент междведомственного взаимодействия, который в Петербурге, например, списан с методичек проамериканской организации «Врачи детям»

Однако ювенальная система не сводится к изъятию детей из семей для их дальнейшей передачи (а зачастую и продажи) «замещающим семьям» (читай—иностранным усыновителям) и приоритету государства в вопросах защиты прав детей. Это еще и целая субкультура направленная на разрушение традиционных детско-родительских отношений, вроде «детского телефона доверия», провоцирующего формирование «культуры» доносительства в обществе . Этот «телефон доверия» продвигает «Фонд поддержки детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации», созданный указом Дмитрия Медведева в его бытность президентом. Данный фонд, вместо поддержки семей, тратит бюджетные деньги (более 1 млрд рублей в год) на пропаганду ложных и опасных воспитательных установок, в частности о том, что «родителями становятся» после обучения, антисемейной пропаганды (например, распространяет плакаты «Осторожно, злые родители!», победителями конкурсов Фонда были плакаты вроде «Мама, я тебя боюсь»). Фактически, фонд реализует политику своего побратима, НКО «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» — который является официальным партнером ЮНИСЕФ и Американского агенства по международному развитию АМР (USAID). Кстати, обе американские структуры были изгнаны из России в 2013 году, но до сих пор в своих отчетах прямо заявляют что «Национальный фонд» проводит в России их политику.

Оговорившись, что большинство сотрудников органов опеки и вообще социальной сферы—нормальные люди, и именно их человечность—а не отсутствие нормативной базы—пока сдерживает созданную лоббистами Запада машину по уничтожению семьи, общественники рассказали о том, как происходит сращивание чиновников и иностранных агентов - прозападных НКО, реализующих методички ЮНИСЕФ, USAID, PSI, Фонда Сороса, Фонда Форда, Европейской комиссии, Совета министров северных стран, Британского совета, шведской SIDA, голландской Matra и т.п.

Так, в частности, на презентации прозвучала информация о том, как в 2010 году организация SIDA вывозила в Швецию на некий обучающий семинар судей Петербурга, в частности, председателя Пушкинского суда Ярослава Жолобова. А теперь на сайте этого суда есть раздел который так и называется ювенальная юстиция , а также рекламируется медиация и детские телефоны доверия. Упоминался и завсегдатай конференций и семинаров, которые проводят «Врачи детям», председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в чьем комитете есть целая комиссия по гендерным вопросам, возглавляемая бывшей сотрудницей НКО — иностранного агента , и уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова, которая, как выяснилось, не далее чем 28 февраля сего года посещала некое мероприятие в генконсульстве Великобритании, формально посвященное предотвращению похищению детей а по факту направленное на развитие программ иностранного усыновления российских детей. Как уже рассказывала «Катюша», через 3 дня после посещения генконсульства Светлана Юрьевна выступала в Совете Федерации на парламентских слушаниях—и потрясла собравшихся своими критериями неблагополучия, которыми должны руководствоваться органы опеки при изъятии детей по 77 статье Семейного кодекса без суда и следствия (одутловатое лицо у родителя, грибок и плесень в квартире, запах алкоголя и т.п.).

Доклады общественников произвели сильное впечатление на гостей презентации. В частности, сенатор Елена Мизулина заявила: «Мы обсуждаем наши доклады публично и открыто говорим о тех мерах, которые необходимо предпринять, чтобы защитить российскую кровную семью и традиционные семейные ценности. Наши оппоненты, продвигающие в России механизмы ювенальной юстиции, наполнившие эту сферу деньгами, как правило, действуют тайно. Если их не остановить, это развалит страну!» По словам сенатора, «в России 26 млн семей с несовершеннолетними детьми--и любая из этих семей, даже, если она по всем признакам является благополучной, может оказаться под прицелом органов опеки и попечительства. В группе риска — матери-одиночки и многодетные семьи, — отметила сенатор. — Каждая вторая семья с отобранными детьми — семья с одним родителем, каждая четвертая — многодетная семья. Беда в том, что этим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, никто не собирается помогать, единственная „помощь“, на которую они могут рассчитывать — это изъятие детей! «В России, — настаивает сенатор, — система ювенальной юстиции действует под разными личинами: это и „Профилактика социального сиротства“, или „Профилактика семейного неблагополучия“, а также „Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“. В основе всех этих систем, разрушающих кровную семью, лежат одни и те же принципы и стандарты, внедряются они одними и теми же органами и должностными лицами».

Еще один гость презентации, протоиерей Александр Пелин, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, заявил что разрушение семьи неминуемо ведет к разрушению государства: «Если мы сейчас же не примем меры и пустим все на самотек — мы получим поколение, не имеющее понятий совести, чести, любви и уважения к старшим. Россия идет особым своим путем. Наши дети, воспитанные в духе исконно русских традиций, никогда не устроят раскол в обществе. Россия может не пережить очередной безумной вакханалии. Поэтому детям нужно передавать всю полноту нашей любви. Ведь они — надежда и будущее российского общества!»

В заключение сенатор Елена Мизулина пообещала передать наработки питерских общественников, так же как доклады наших коллег из «Всероссийского родительского сопротивления» и «Ассоциации родительских комитетов России», Президенту, констатировав что она «видит немало поводов для оптимизма, в том числе — в позиции Президента России Владимира Путина: «Президент — с нами! Он поддержал обращение родительских организаций, собравших более ста тысяч (на самом деле около 260 тысяч—РИА Катюша) подписей за отмену „Закона о шлепках“, отклонил правительственный закон „О контингенте обучающихся“ , не раз высказывался о недопустимости чрезмерного вмешательства в семью. На нашей стороне — наша открытость , готовность к диалогу, настойчивость и искренняя заинтересованность в развитии „семейной России“. Если нам общими усилиями удастся обеспечить защиту кровной семье, это позволит российским семьям быть счастливыми и с уверенностью смотреть в завтрашний день!».

РИА Катюша