Как перестать кричать на детей. Пошаговые рекомендации психолога Екатерины Сигитовой

Каждый раз, когда вам не удалось сдержаться и не закричать, вы испытываете чувство вины. И вы считаете себя плохим, несдержанным, истеричным родителем. Так вот – прямо сейчас перестаньте. Для начала важно остановить поток токсичной вины, хотя бы чтобы прочитать эти советы. Вы стали кричать на детей вовсе не потому, что вам было нечего делать. Часто это впитывается от своих собственных родителей.

Может казаться, что эти плохие шаблоны въелись намертво, но у вас очень много инструментов и ресурсов. У ваших родителей не было психотерапии, Интернета, исследований по детской психологии. У нас же есть еще и знание о том, что именно из их способов не сработало. Прежде чем вы научитесь не кричать, пройдет несколько недель, иногда месяцев. Вы будете учиться, пробовать новое и накапливать опыт. И справитесь! И тогда:

Дети будут чувствовать себя с вами в безопасности.

Будут видеть, что вы держите всё под контролем, несете ответственность.

Узнают много способов реагирования, когда кто-то устал, злится.

Привыкнут искать способы решения проблемы, а не только спуска эмоций.

Узнают, что для решения проблемы можно поменять поведение.

Не будут кричать на других, а потом и на своих детей.

ПОЧЕМУ МЫ КРИЧИМ

1. ИЗОЛЯЦИЯ

Вы бессменно несете всю ответственность за ребенка в режиме 24/7, месяцы и годы подряд, из-за чего резко ограничены в своей личной и социальной жизни. Механизм такой: тот родитель, который ощущает себя «запертым» из-за ребенка, постепенно устает. Когда усталость близка к критической, начинает накапливаться естественная защитная злость против «причины».

2. ИСТОЩЕНИЕ

Недосып, любые перегрузки, фоновую усталость от жизни, депрессии, многие хронические заболевания и прочее, что расходует ваш душевный и физический ресурс. Чем меньше ресурса, тем примитивнее психические защиты (сил на более сложные уже нет). Крик – как раз примитивная защита.

3. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

Родителям-перфекционистам очень тяжело живется. Любые дети – это сам хаос, не всякий взрослый со стабильной психикой способен долго их выдерживать. А уж человеку, для которого очень важны порядок и правильность происходящего, тем более сложно. Дети-то не соответствуют никаким правилам и законам!

4. СТРЕСС

Крик родителя – это один из возможных автоматических стрессовых ответов психики на сильное негативное событие, связанное с ребенком. Настолько сильное, что система «родитель – ребенок» оказывается под угрозой (реальной или кажущейся). В ответ на угрозу в организме родителя запускается естественный процесс, который изменяет химию мозга и тела. Чтобы мы могли действовать быстро, вырабатываются определенные гормоны, а рациональные части мозга временно «отключаются», чтобы сократить время на реакцию. Мы начинаем использовать более древнюю и «животную» часть мозга: а она советует только «бей, замри или беги».

5. БЕССИЛИЕ И ОТЧАЯНИЕ

Ваш ребенок снова и снова делает что-то не так. А вам очень важно даже не идеальное выполнение ваших требований, а ощущение, что он учится и меняется. А его как раз и нет. Все ровно так, как и было. Вы бьетесь, как рыба об лед, вы тратите последние силы – и все равно не можете ничего поменять. И в очередной ситуации, которая зеркально повторяет предыдущие, возникает бессильный крик: «Я больше так не могу!»

6. ЗАКОНЧИЛИСЬ СИЛЫ

Этот защитный крик появляется, когда есть реальная угроза вашему психическому состоянию. Например, вы израсходовали все душевные и физические силы, но ребенок, дом, быт и окружающая среда продолжают активно требовать от вас отдачи прямо сейчас, не спрашивая, можете ли вы. И организм подает сигнал тревоги – требование начинает расцениваться как нападение.

7. ЯРОСТЬ

Психоаналитик Винникотт писал, что абсолютно все матери чувствуют, что дети ими управляют, мучают, критикуют, и любая мать периодически ненавидит своего ребенка (и это нормально). Но разные мамы очень по-разному устойчивы к этому конфликту – одновременно любить и ненавидеть. У кого плохо получается этот баланс – кричат.

8. ОЩУЩЕНИЕ «РВУТ НА ЧАСТИ»

Тоже защитный крик, имеющий целью прекратить разрывание. Один ребенок плачет, второй хочет играть в разбойников, звонит телефон, супруг о чем-то спрашивает, вы спотыкаетесь и роняете чашку, и нужно сразу подмести осколки. Психика включает красный сигнал: «Опасность, меня на все не хватит!»

9. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Знакомо ли вам мучительное чувство, когда ваш ребенок дома прекрасно все знает и помнит, а на уроке или на концерте мычит, ошибается и показывает уровень намного ниже? Или вы ему что-то объясняете, а он не понимает? А каково вам бывает, когда другие дети оказываются успешнее и умнее? Это «нарушенные ожидания», и переживания тем острее, чем выше и нереалистичнее ожидания были.

10. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ (ТРИГГЕР)

Триггер – это событие-раздражитель, то, что вызывает в вас немедленную бурную реакцию. Обычно они родом из прошлого и означают либо непроработанную травму, либо негативный опыт. Например, у вас «падает забрало», когда вокруг громко визжат. Или вас буквально подбрасывает, когда вас перебивают.

11. УЩЕРБ И ЖЕЛАНИЕ НАКАЗАТЬ

Такой крик – частое последствие детской травмы у родителя (в т. ч. от крика и наказаний в его собственном детстве). Они помнят о том, что им пришлось когда-то пережить, и родительство – вызов всем их силам. Это крик боли и ярости жертвы: «Наказать агрессора!»

12. ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ И ОЩУЩЕНИЕ БЕСПОМОЩНОСТИ

Крик – сам по себе момент потери контроля, беспомощности. Но иногда его причина – тоже в ощущении потери контроля и беспомощности. Такой замкнутый круг. Так, нам очень важно, чтобы все шло по порядку. Что-то нарушило порядок, мы справились. Снова сбой – справились, но уже с трудом. В какой-то момент сил не хватает. Закричите вы или нет, зависит от того, насколько вам важно сохранять контроль. Если это ваша больная тема, будете часто срываться именно на ней.

13. ПЕРЕЖИТЫЙ СТРАХ ЗА РЕБЕНКА, КОГДА УГРОЗА УЖЕ МИНОВАЛА

Вы, наверное, видели, как родители орут на детей или наказывают их после того, как вытащили из опасного места или нашли потерявшегося? Причина – экстремально сильная эмоция страха, с которой психика родителя не умеет справляться своими силами. Обрушивается на того, кто стал причиной переживаний.

14. НЕИДЕАЛЬНОСТЬ

Когда у нас появляются дети, довольно нормально фантазировать о том, какими они будут, а какими – мы. Фантазии крутятся вокруг «идеального образа» – счастливые дети, спокойная мама, завтрак на веранде. Но реалии родительства, как правило, оказываются совершенно противоположными. И мы очень больно «стукаемся» о свои неудачи в достижении идеала, боимся, что ребенок увидит наши родительские промахи.

15. «СПУСТИТЬ ПАР»

В этом варианте родитель кричит на ребенка от собственных сильных переживаний, к которым ребенок вообще не имеет отношения, даже косвенного. Попался под руку, короче говоря. К сожалению, те, кто кричит по этой причине, очень редко прислушиваются к советам, для них схема «ударь ближайшего, кто слабее» вполне работает всю жизнь, и они считают ее правильной.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прямо объявите детям и семье, что вы собираетесь перестать кричать. Это психологически крайне сложно сделать, но в то же время это очень поможет (не только снова наладить контакт, но и не сдаваться). Можно добавить, что будете учиться, и, к сожалению, научитесь не сразу, но постепенно всё лучше и лучше будете себя контролировать.

РАЗРЕШЕНИЕ

Дайте детям разрешение прерывать вас или выходить из комнаты, когда вы начинаете кричать. Без последствий для них. Да, это невежливо, но... как и ваш крик. Дайте детям эту возможность действия, чтобы они не чувствовали себя жертвами. Кроме того, ребёнок таким образом будет подавать вам очень ясный сигнал, что вы потеряли контроль – что само по себе поможет вернуться в реальность.

ПОДДЕРЖКА

Попросите поддержки и помощи у семьи и у близких друзей. Поговорите с ними, признайте свою проблему. Может так оказаться (и, скорее всего, окажется), что у кого- то из них были или есть похожие трудности. Возможно, у близких также будут свежие идеи, что можно сделать, или полезные наблюдения. Здорово, если кто-то из них согласится вам помогать прямо в момент крика – вы можете договориться, как именно.

МАНТРА

Придумайте мантру, которая будет вашим спасательным кругом и катапультой из эмоциональной воронки. Приучитесь вспоминать и использовать её в ситуациях, когда потеряли контроль и не понимаете, что делать. Обычно это простая фраза из 3-5 слов, означающая что-то, к чему вы хотели бы стремиться и для чего вообще всё затеяли. Мне очень нравится, например, вот эта: «Я выбираю любовь». Или «Крик – только для спасения».

ЧУВСТВА

В нашей ментальности очень распространены две крайности: или копим эмоции, или спускаем пар на всех подряд. Часто одно переходит в другое – давление в котле накапливается и крышечку срывает, а потом снова копим до следующего срыва. А между тем, и то и другое – вредно для здоровья и семьи. Начните осваивать промежуточный вариант: замечать свои эмоции, признавать их и давать им место. То есть, вносите чувства и переживания в общение ДО того, как у вас начнет лопаться голова.

ОСТАНОВКА

Останавливайтесь в любой момент. Не только в начале ссоры и не только, когда вы уже устали от крика. Нет, можно и в середине фразы, и когда вы эмоционально раскручиваетесь, и когда вас уже понесло – абсолютно в любую секунду. В любой момент вы можете прервать сами себя и не продолжать дальше, и это будет огромный прорыв.

ТАЙМ-АУТ

Используйте родительский тайм-аут. Если вы обнаружили, что вышли из себя, отойдите от ребенка (в идеале – в другую комнату). Умойтесь прохладной водой. Выпейте воды или съешьте яблоко. Глубоко и медленно подышите, 10–15 раз. И вернитесь к ребенку – не раньше, чем через 5–7 минут. За это время биохимические соединения в вашей крови и в мозге, отвечающие за гнев, стресс и импульсивные действия, распались или преобразовались.

ТРИГГЕРЫ

Довольно естественно терять самообладание, если вас атакует нечто непреодолимое и мучительное. Как свести такие атаки к минимуму. Выпишите на лист все, что бросает лично вас в зону крика. Повесьте этот лист там, где вы будете его часто видеть. Постепенно запоминайте триггеры, приучайтесь отмечать их появление. Когда будете уже хорошо ориентироваться и замечать всё вовремя, начинайте планировать избегание, проработку или компенсацию.

АНАЛИЗ

Внимательно понаблюдайте за своей жизнью и тем, сколько у вас «зон риска» и как они распределены. Например, периоды, когда вы сильно устали, перегружены задачами или попали в безвыходную ситуацию. Здорово будет сделать что-то вроде таблицы, графика или карты, в которой будут отмечены проблемные места. Например, можно вписать

в ячейки дня и времени дела и процессы, которые потенциально угрожают сорвать внутренний «регулятор» – подъем, уроки, прогулка. Можно покрасить все «опасные» дела в красный, «средние» – в желтый, «хорошие» – в зеленый и посмотреть, что получается. Больше трех желтых или 1–2 красных подряд – потенциальный срыв и крик. Если вам больше нравятся цифры, то оцените каждое дело по 10-балльной шкале. 0 – безоблачно, 10 – крайне тяжело и нервозатратно. Потом сложите баллы и сделайте что-то вроде графика, где будет видно пиковое напряжение, например, 15 баллов и больше. Суть всех этих визуализаций, во-первых, в том, чтобы вы приучились воспринимать свой день с закономерными взлетами и падениями энергии и душевных сил и умели замечать вход

в зону риска. А еще подсчеты и графики помогают себя поменьше обвинять, потому что становится очень хорошо видно, что у вас на самом деле истощается общий ресурс.

Оптимизация

Подумайте, что и где можно в вашей жизни поменять, чтобы как можно больше «красных зон» превратилось в «желтые» (или баллы снизились до 10–12 хотя бы). Это может быть сложно, но, к сожалению, ответ «ничего и нигде поменять нельзя» будет означать, что вы будете продолжать срываться ровно в тех же местах, что и раньше.

Делегирование

Отдавайте и делегируйте как можно больше, а от чего-то просто откажитесь, если некому отдать и делегировать. Да-да. Очень часто кричат в семье те, кто перегружен ответственностью (в том числе потому, что никто другой не горел желанием ее взять). И отдавать ее очень трудно, потому что приросла: ведь только вы умеете правильно и вовремя делать то, что требуется, а остальные справляются так, что потом всем хуже. Значит, им придется учиться, а вам – временно терпеть плохие результаты. Да, они могут быть недовольны свалившейся нагрузкой, но отсутствие крика важно для всех.

Забота о себе

Выделите себе время для отдыха – не меньше получаса в день. Оно обязательно нужно – свободное от детей, быта, работы и прочих забот. Потому что, если сосуд регулярно оказывается пустым, его надо так же регулярно наполнять. Скорее всего, попытки отвоевать себе личное время будут сначала натыкаться на сопротивление, но это залог вашей психической адекватности, поэтому придется быть настойчивее.