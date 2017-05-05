8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире

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Речь не идет об экзотических странах и языках. Однако выбрав одно из перечисленных имен, вы можете быть уверены, что ваш ребенок не будет чувствовать себя иностранцем ни в России, ни в Европе, ни в США. Конечно, имя не делает человека своим в доску, но, согласитесь, существенно влияет на восприятие. Особенно это важно, если семья смешанная, например, мама русская, а папа – иностранец (или наоборот), часто путешествует или проживает долгое время за границей.

Максим (Макс)

Это имя латинского происхождения, в переводе означает «величайший». Кроме русского, оно распространено в итальянском (Массимо), испанском (Максимо), греческом (Максимос), венгерском (Максим) и многих других языках. Имя Максим носили и носят многие выдающиеся люди: византийский богослов Максим Исповедник, немецкий физик Макс Планк, российский фигурист Максим Маринин и другие.



Ангелина (Анжелика)



Анджелина Джоли – американская актриса, режиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. © Фото: legion-media.ru

Имя произошло от позднелатинского мужского имени Ангелус, в свою очередь происходящего от греческого «ангелос», что означает «вестница, ангел». Во всех культурах, где есть понятие об ангелах, родители дают девочкам это имя, придавая ему свойственное каждой конкретной стране звучание. Анжелин – во Франции, Анхелина – в Испании, Анделин – в Чехии, Анджелина в Германии и США. Услышав это имя, многие, конечно, сразу вспомнят известную на весь мир американскую актрису Анджелину Джоли. В России это имя не так распространено, однако вы наверняка знаете одну из ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелину Вовк или народную артистку СССР Ангелину Степанову.



Александр (Алекс)



Это имя бьет рекорды популярности не только в России, но и по всему миру. В Испании мальчиков называют Алехандро, а Германии, Швеции, Дании и Нидерландах – Александер, в Италии – Алессандро, в Венгрии – Шандор, а в США – часто просто Алекс. С греческого языка Александр переводится как «защитник», «оберегающий муж», «мужчина», «человек». Знаменитых Александров в мире еще больше, чем Максимов: это и Император Всероссийский Александр Романов, и всеми любимый Александр Сергеевич Пушкин, полководец Александр Македонский, русский композитор и ученый-химик Александр Бородин, русский полководец Александр Суворов – всех не перечесть!



Кристина



Известная российская актриса театра и кино Кристина Асмус, полюбившаяся многим после роли в сериале «Интерны».

Имя Кристина, как и мужское Кристиан, происходит от латинского слова Christianus – «христианин». Это имя весьма распространено в христианских странах. Однако в России его женская форма стала гораздо популярнее, чем мужская, а в Европе и США – наоборот. Мужское имя Крис (Кристиан), а в Португалии – Криштиану, встречается чаще, чем Кристина. Тем не менее, мы знаем многих современных звезд шоу-бизнеса с таким именем: это певицы Кристина Агилера и Кристина Орбакайте, актрисы Кристен Стюарт, Кристина Риччи и Кристина Асмус, а также многие другие.

Андреев, как и Александров, в мире тоже очень много. Это имя древнегреческого происхождения переводится как «мужественный», «отважный», а по другой версии – «человек», «мужчина». В англоязычных странах Андреев называют Эндрю, в Испании и Латинской Америке – Андрес или Андрело, во Франции – Андре, в Германии – Андреас, а в Польше – Анджей. Несколько иначе звучит это имя в Финляндии (Антеро), Норвегии (Андеш), Дании (Аннерс) и Чехии (Ондржей). Одним из самых почитаемых святых в христианстве является апостол Андрей Первозванный - один из первых учеников Христа, брат апостола Петра. Других известных Андреев тоже очень много. Это и русский иконописец Андрей Рублев, и режиссеры Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, польский писатель Анджей Сапковский и актер Андрей Миронов. Кстати, французского предпринимателя, создавшего концерн «Citroën», звали Андре Ситроен.



Петр



Известный французский актер Пьер Ришар. © Фото: legion-media.ru

Раз уж мы заговорили об апостоле Андрее, то нельзя не сказать и о его брате – апостоле Петре. Тем более, что имя Петр (не самое популярное нынче в России) во всем мире встречается гораздо чаще, чем вы думаете. В Англии и США мальчикам дают имя Питер, во Франции – Пьер, в Германии – Петер, в Италии – Пьетро, в Испании – Педро, а в Финляндии – Пиетари или Петтери. Имя Петр переводится с древнегреческого, как «камень» или «скала». Среди Петров вам наверняка известны Петр I Великий – Император Всероссийский, Петр Чайковский – русский композитор и Петр Капица – советский физик, получивший Нобелевскую премию за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Из зарубежных знаменитостей с таким именем мы знаем французского актера Пьера Ришара, испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, французского доктора Пьера Дюкана, парфюмера Пьера Гийома и многих других.



Анна

Имя Ханна переводится с древнееврейского как «милость» или «благодать». Во многих европейских языках более распространено имя Ханна, в то время как в России популярнее Анна. Девочки с таким именем живут в Норвегии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Великобритании, Дании и США. В Финляндии также распространены производные имена – Анника и Анья. Пожалуй, одной из самых известных Анн в истории можно назвать святую Анну – мать Богородицы (Богопраматерь), жену святого Иоакима, родившую дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Также вы наверняка вспомните поэтессу Анну Ахматову, русскую дворянку, мемуаристку Анну Керн, стенографистку, помощницу и вторую жену Ф.М. Достоевского – Анну Достоевскую и других.



Николай

Ирландский актер Колин Фаррелл. По одной версии имя Колин – производное от Николая, а по другой – переводится как «голубь». © Фото: legion-media.ru

С древнегреческого имя Николай переводится как «победитель народов». Иностранных вариаций этого имени довольно много: в Германии – Никлас или Клаус, во Франции – Николя, в Италии – Никколо, в Румынии – Некулай, в Венгрии – Миклош, на Украине – Микола, в Греции – Николаос, а в Ирландии – Колин. В России Николаев сокращенно называют в основном Колями, а в других странах вариаций много: Нильс, Ниссе, Ниппе, Нико, Никка, Микша и даже Ликле.



В христианской традиции особо почитается Святой Николай, который помог одной обедневшей семье выдать дочерей замуж, тайком подбросив в их дом мешок золота. Так возникла традиция обмениваться рождественскими подарками, а сам Святой Николай стал восприниматься как добрый даритель, приносящий детям подарки в рождественскую ночь (откуда позже возник образ Санта-Клауса). Также известны: физик, инженер и изобретатель Никола Тесла, русский писатель Николай Гоголь, русский хирург Николай Пирогов, русский математик и создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский и, конечно, Императоры Всероссийские Николай I и Николай II.