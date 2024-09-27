Чулпан Хаматова* пожаловалась: у меня талант притягивать всю грязь на вентилятор

В последнее время у наших звёзд, которые тоже решили «сделать европейский выбор», появился новый жанр: рассказывать, как им плохо, какие они бедные-несчастные, и как Запад их не понял и не оценил. Теперь вот подхватила это священное знамя иноагент Чулпан Хаматова.

Казалось бы, ну кто ещё был так обласкан при власти, как эта актриса?

У неё был огромный благотворительный фонд, какие угодно роли в театре и кино, бешенные гонорары, море денег… Но – нет, надо было показать какое-то малопонятное «фе» и зачем-то уехать на Запад, который она теперь и ругает.

«Я попала в такой водоворот политических игр со всех сторон - и со стороны власти, и со стороны оппозиции... Есть какие-то люди, у которых есть шапки-невидимки. Они вроде делают те же поступки, и даже еще внятнее, артикулированнее. Но при этом их никто не видит. У меня же как будто талант какой-то притягивать всю грязь на вентилятор. Левые, правые, черные, белые - все со всех сторон накидываются на меня. И я подумала, что наверно, я просто такая хорошая мишень. Все знают, что я не буду отвечать, а я не буду отвечать. И наверно, знание, что я не буду никому мстить, может это так привлекает всех хейтеров, которые знают, что в меня можно плюнуть, кинуть чем-нибудь и никакая ответка не прилетит», - заявила Хаматова в интервью другому иноагенту Михаилу Козыреву*.

Наверное, никто так не умеет, как актёры, сперва – стремиться к известности, и чтобы всегда быть на виду, на слуху, у всех на устах, а потом – прибедняться и рассказывать, как это тяжко, как это плохо – быть знаменитой.

Надо сказать, в России как-то трудно было заподозрить Чулпан Хаматову в том, что она так уж стремится обзавестись «шапкой-невидимкой», ни перед кем не отсвечивать и никому не быть известной. Да и покинув Россию, она сделала серию таких громких заявлений, что едва ли имела целью остаться незамеченной и стоящей в тени.

Особенно впечатляет, как она давит на то, что её, мол, критикуют, что она «мишень», и что сама-то Чулпан никогда не будет привлекать хейтеров, чтобы кому-то отомстить…

Свежо придание, но верится с трудом. Напомним, что в России всем этим господам и правда не нужны были «наёмные» хейтеры: они сами прекрасно справлялись с этим делом. Уж если кого невзлюбила отечественная либеральная тусовочка, то всё, пиши пропало. Затравят, сживут со свету, зальют потоками критики и т.д.

Нюту Федермессер, помнится, вынудили сняться с депутатских выборов. Режиссёра Быкова, который снял «Спящих», довели до того, что он чуть не ушёл из профессии. Ну просто ангелочки... Как, мол, у людей, только совести хватает критиковать этих бедных российских либералов, которые сами никого и никогда пальцем не тронули.

Напомним, что вся эта наша публика насколько любит высказывать своё мнение (и искренне не понимает, как это их можно критиковать за сказанное), ровно настолько же не любит, когда кто-то высказывает иное мнение, отличное от их. И уж тут – держись: налетят и заклюют.

Причём, строя из себя такую несчастную, Хаматова и сейчас продолжает высокомерные речи о том, какая она «особенная», «не как все», и какие окружающие её люди – глупые и ничего не понимающие.

«Те люди, с которыми я разговаривала, мои друзья детства например, понятно, что над ними проведен эксперимент - уверена Чулпан, - они облучены. Там реально враг. Тв, СМИ, вся энергия, которая была туда запрограммировано – это сработало. Просто я не смотрела телевизор!» – заключила актриса.

Ну, естественно... И даже сейчас, посреди попытки вызвать к себе жалость, всё равно не могла удержаться и не плюнуть в сторону народа.

Эти люди просто неисправимы. Хотела сочувствия, но опять всех высокомерно оскорбила...

* Иноагент

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