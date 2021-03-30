Ручеёк (автор- Л.Сипкина)

Жизнь в маленьком городке проходила тихо и безмятежно. На окраине города находился частный дом с большим подворьем, через который протекал небольшой ручеёк. В этом подворье жила рыжая корова, две козы и много кур и уток. Все дни во дворе кипела своя устоявшаяся шумная жизнь. К ручью спускались поплавать утята, с осторожностью подходили к воде и пили цыплята, нравилось и воробьям поплескаться в ручейке. Наблюдал эту картину котёнок Васька, который тоже любил зайти в ручей и немного намочить лапки. Но однажды всё изменилось – ручей пересох. Кота Ваську это сначала озадачило и удивило, и он отправился искать исчезнувший ручей.

Сразу за околицей начиналось поле, на котором росли подсолнухи. Больше всего Васька боялся встретить по дороге соседского пса Полкана, который своим огромным размером приводил его просто в ужас. Но ему повезло - кроме стаи ворон, которые клевали зёрна подсолнечника, перелетая с места на место, он никого не встретил. Кот без проблем преодолел поле по уже высохшему руслу ручья. Вскоре показался лес. Ручей пришёл к нам из лесу, подумал Васька и побежал дальше.

Пробегая мимо высоких стройных сосен и белоствольных берёз, котёнок остановился, заслушиваясь пением птиц.

Да, думал котёнок, таких песен не услышишь в городе. Но вдруг Васька увидел на своём пути небольшой холмик. Котёнок стал рассматривать его. Приглядевшись, он увидел, как по холмику друг за другом бежали муравьи. Васька оторопел, он никогда ещё не видел такого муравейника, и решил спросить у них - не видели ли они, куда подевался ручей?

Но муравьям тоже хотелось узнать, что случилось с ручейком. Они рады помочь Ваське, но им надо торопиться достроить муравейник. Котёнок пошёл дальше сам. Всё глубже он уходил в лес. Всё уже становилась тропинка, всё чаще цеплялись за его пушистый хвост репейник. Вдруг послышалось журчание воды. Это он – ручей. Когда Васька подошёл ближе он увидел печальную картину. Ручеёк тоненькой струйкой бил из под земли, а вокруг него были разбросан мусор. Кто же тебя так засорил: спросил котёнок у ручейка.

И ручеёк стал рассказывать печальную историю. Было это в начале лета. Много зверей и птиц повидал я.. Сороки мне рассказывали все лесные тайны, зайчишка путал следы, скрываясь от лисы, зубастый волк торопливо пил воду, опасаясь охотников.

Все нуждались во мне. Но однажды ко мне подошла группа людей. Они громко пели, смеялись, даже птицы перестали щебетать услышав шум. Люди стали рубить берёзки, развели костёр. После такого веселья они скинули весь мусор в моё русло, перегородив мой путь к вам на подворье. Теперь я могу превратиться в лесное болото.

Да, убрать такую кучу мусора ему не под силу- подумал котёнок. Что делать? Вдалеке послышался звук проезжающей машины. На такой машине к ним домой приезжал лесник Герасим. Васька любил залазить к нему на колени и играть с его густой бородой, чем очень веселил гостя.

Котёнок со всех лап поскакал на дорогу и стал отчаянно мяукать, привлекая к себе внимание и пытаясь перекричать рёв мотора. На его счастье лесник, а это был именно Герасим, увидал котёнка и остановил автомобиль. Выйдя из машины, Герасим хотел взять котёнка на руки - он узнал Ваську, удивился- как он сюда попал, почему так сильно мяукает? Но Васька метнулся от него в чащобу леса, не переставая звать лесника. Озадаченный Герасим пошёл за котёнком, понимая, что просто так ласковый домашний котёнок не будет убегать от него. Пришлось ему идти за котёнком. Картина, которую увидел лесник, была ужасная. Надо спасать ручеёк. Пришлось Герасиму взять лопату и вернуться к роднику. Очистив русло от мусора, он сложил его в машину. Васька тоже усердно помогал леснику. После тяжёлой работы им захотелось напиться чистой, ключевой воды. А ручеёк весело зажурчал, отблагодарив своих спасителей. Герасима ждали другие дела. Он хотел отвезти котёнка домой, но Васька решил вернуться вместе с родничком. Наперегонки друг с другом они спешили рассказать радостную весть всем вокруг. Пробегая мимо муравейника, котёнок хотел рассказать муравьям хорошую новость, но они уже сами радовались появлению ручейка, и планировали строительство моста через него. А вот и родной двор. Радостно мяукая, Васька привлёк внимание всех к появлению ручейка. А вечером лесник рассказывал его историю хозяевам.