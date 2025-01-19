Как распознать пищевую аллергию у ребенка

Рано или поздно ребенок достигает того момента, когда ему уже не готовят отдельно, и он ест вместе со всей семьей. Это важный этап развития малыша, поскольку он становится более самостоятельным в приеме пищи.

Родители вздыхают с облегчением: кормление ребенка больше не превращается в пытку. Но именно в этот момент нужно обращать особое внимание на состояние здоровья малыша. Не появляются ли у него после приема пищи такие симптомы, как неожиданный озноб, кашель, чихание, сыпь? Если вы ответили утвердительно, то вполне возможно, что у вашего ребенка развивается пищевая аллергия.

Что представляет собой пищевая аллергия

Пищевая аллергия – это аллергическая реакция, которая проявляется после приема в пищу определенного продукта или группы продуктов. Аллергические реакции приносят дискомфорт ребенку. Они влияют на его кожу, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, а в тяжелых случаях – даже на сердечно-сосудистую систему.

Симптомы пищевой аллергии у ребенка

Данные симптомы проявляются через разные промежутки времени (от нескольких минут до нескольких часов) после приема в пищу аллергена. Ребенок не всегда может вовремя это заметить, поэтому следить за проявлением аллергических реакций следует вам.

Обращайте внимание на следующие симптомы пищевой аллергии у ребенка:

покраснение кожи, особенно вокруг глаз;

спазмы желудка;

диарея;

чихание;

сухой кашель;

покраснение и опухание кожи, которое сопровождается зудом;

зудящая сыпь;

зуд в ротовой полости;

заложенность носа.

О более серьезных проявлениях пищевой аллергии свидетельствуют такие признаки:

затрудненное дыхание;

хрип;

посинение кожи;

боль в груди;

затрудненное глотание;

сильное опухание губ, языка или горла;

слабый пульс;

сильная слабость или даже обморок.

Если у ребенка проявляются один или несколько вышеперечисленных симптомов или хотя бы один из серьезных признаков – немедленно вызывайте врача или сами везите ребенка в ближайшее медицинское учреждение. Данные симптомы могут свидетельствовать об анафилактическом шоке – тяжелой форме аллергической реакции.

Как не допустить пищевую аллергию у ребенка

Чтобы предотвратить пищевую аллергию у ребенка, запомните несколько простых советов:

Прежде чем предложить ребенку новое блюдо, принимайте его в пищу в течение 4-5 дней.

Готовьте не больше одного нового блюда в день, это поможет вам следить за здоровьем ребенка. Если в этот период вы заметите аллергические реакции у вашего ребенка, вы сможете выяснить, какой продукт ее вызвал.

В большинстве случаев, если у одного из родителей есть аллергия на определенный продукт, ребенок также имеет высокий риск негативной реакции.

Если ребенок страдает экземой или другими заболеваниями кожи – вероятность развития у него аллергии выше, чем у других детей.

Что делать, если ребенок страдает пищевой аллергией

В зависимости от конкретных симптомов, следует принять следующие меры:

Если аллергическая реакция появляется сразу же после приема пищи – вы можете с большой вероятностью определить продукт, её вызывающий. Это поможет вам исключить данный продукт из рациона ребенка, пока причина аллергии не будет выяснена. В случае, когда аллергическая реакция проявляется через некоторое время, и вы не можете выяснить, что именно её вызвало, перейдите на легкую пищу. Давайте ребенку проверенные ранее продукты, которые он легко усваивает. В течение нескольких дней наблюдайте за всеми изменениями.

Записывайте всё, что ребенок ел в течение дня, когда у него появилась аллергическая реакция. Записывайте все продукты, на которые у ребенка появлялась хоть малейшая аллергическая реакция. Не давайте ему употреблять эти продукты в будущем.

В случае тяжелых аллергических реакций следует незамедлительно обратиться к врачу.

Следует помнить, что много продуктов, которые кажутся здоровыми на первый взгляд, могут вызывать аллергию. Поэтому важно постоянно контролировать, что ест ваш ребенок. Кроме того, давайте ребенку время привыкнуть к новым продуктам и блюдам.