Разглядеть талант. Можно ли развить креативность у ребёнка?

Оригинальность мышления дана человеку от рождения или этому можно научиться? В каком возрасте нужно начинать развивать креативные способности ребёнка? А главное, не навредит ли такой тренинг психике малыша? Об этом рассказала педагог-психолог, нейропсихолог Елена Скворцова .

Пора творчества

Развивающих пособий и методик множество. Главный упор в большинстве из них делается на стимулирование логического мышления. Это очень ценный навык, однако для решения многих задач бесполезный. Сегодня за пару минут можно получить любую информацию в интернете.

Но важно не столько владение этой информацией, сколько умение мыслить, сопоставлять знания и предлагать что-то новое. То, для чего требуется не логическое, а креативное мышление. Необычный взгляд на вещи — это не только создание чего-то уникального, но и собственный подход к любой жизненной ситуации.

Каждый человек от рождения обладает творческим потенциалом, креативным мышлением. Если эти способности не развивать, уже в 8–9 лет происходит спад, а затем творческая составляющая и вовсе регрессирует. Детство — пора творчества. У маленького ребёнка ещё не развито критическое мышление. Но чем больше жизненного опыта он приобретает, чем чаще сталкивается со взрослыми «так нельзя», «это глупо», «у тебя не получится», тем меньше у него остаётся желания и возможностей реализовать свои смелые фантазии. Не зря же говорят, что истина глаголет устами младенца.

Стань волшебником!

Креативное мышление — вещь неосязаемая, но и эту величину можно измерить. Один из самых распространённых способов — тесты на дивергентное мышление (их разработал американский учёный-психолог Пол Торренс). Профессиональная диагностика, точные оценки и рекомендации — дело специалиста. Но родители могут поиграть с малышом в игру, которая в общих чертах покажет его склонность к креативному восприятию.

Предложите ребёнку стать волшебником. Положите перед ним лист с незаконченными фигурами, и пусть малыш дорисует их. К каждой картинке нужно придумать название.

Работа рассчитана на 10 минут. Если же малыш продолжает рисовать, не останавливайте его. Но оценивать результаты следует уже через этот временной промежуток.

Как оценить тест

> Беглость

Сколько картинок нарисовал ребёнок? Творческие личности продуктивнее.

> Название

Показывает богатство словарного запаса и способность словами передать суть изображения.

> Гибкость

Насколько ребёнок разнообразен в своём творчестве? Его рисунки на одну и ту же тему (животные, машины...) или на самые разные? Люди с креативным подходом предлагают больше вариантов изображений.

> Оригинальность

Ограничивается ли рисунок стимульной фигурой в квадрате? Оригинальность мышления проявляется в том, что ребёнок не зацикливается на фигуре, рисует внутри неё, снаружи, вокруг.

> Разработанность

Симметричен ли рисунок, как часто повторяются одинаковые элементы? Чем чётче и симметричнее рисунок, тем более развита логическая составляющая. Асимметрия говорит о творческом подходе.

«Тренажёры» для творчества

Креативное мышление можно развивать так же, как мы развиваем гибкость или выносливость, упражняясь в спортзале. Сознание следует тренировать, подпитывая его новыми задачками, интересными упражнениями. Только тогда любопытство и интерес не угаснут. Однако надо помнить, что не все дети склонны к креативности. Одни предрасположены к революционным идеям, нестандартному поведению. Другие же действуют чётко, разумно, предсказуемо. Поэтому так важно больше разговаривать с ребёнком, слушать его, чтобы понять, чем он интересуется. Нет смысла делать из логика креативщика и наоборот — можно сломать личность малыша.

И всё же попробовать развить творческое мышление стоит. Для этого существуют разные игры и упражнения.

Геометрические фантазии

Вырежьте из бумаги геометрические фигуры разного размера. Задача участников игры — собрать из них:

• фантастическое животное;

• необычный транспорт;

• волшебный замок;

• сказочного героя.

Удивительная инструкция

Придумайте какой-нибудь необычный аппарат (например, для изготовления облаков из сладкой ваты) и вместе напишите к нему инструкцию.

Фантазии на тему

Предложите ребёнку рассказать, что будет, если:

• муха станет размером со слона;

• слон станет размером с муху;

• исчезнет земное притяжение;

• деревья начнут расти вверх корнями.

Бесконечное множество

Придумайте как можно больше вариантов использования привычных предметов:

• мобильного телефона;

• табуретки;

• кроссовок;

• линейки.

Найди общее

Выберите два совершенно непохожих друг на друга предмета и попросите ребёнка найти у них что-то одинаковое. Например, у:

• принтера и чайника;

• ключа и ботинка;

• куклы и иголки;

• осла и лыж.

Моё имя

Если бы вы жили в волшебной стране, какое бы имя носили? Придумайте как можно больше мужских и женских экзотических имён.

«10 дней мечты»

Заведите блокнот. На титульном листе напишите: «10 дней мечты». И вы сами, и ваш ребёнок каждый день записывайте свои желания, связанные с разными областями жизни. Например, с такими:

• семья;

• друзья;

• работа/учёба (детский сад);

• хобби;

• путешествия;

• город или страна;

• спорт;

• новые знания;

• необычные эксперименты.

Что мешает развитию креативности?

Перфекционизм. Не всегда можно сделать что-то идеально, иногда для этого необходим большой путь. Учите ребёнка не бояться ошибаться, ведь попытка, ошибка и даже поражение — шаги к победе.

Мнение окружающих. Безусловно, оно важно, но не стоит его переоценивать. Помогите ребёнку не бояться быть оригинальным, не таким, как все.

Запрет на инициативу. Чем больше вы поощряете самостоятельность, свободу выбора ребёнка, тем раскрепощённее он вырастет. Такие дети не боятся проявлять себя и выдвигать оригинальные идеи.

Фиксация на стереотипах. Например, ребёнок говорит, что другие девочки или мальчики не делают этого. Если у малыша сформируется подобная установка, он будет сам себя ограничивать.