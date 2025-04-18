Как перевести ребенка в другую школу: пошаговый план действий

Иногда в силу разных обстоятельств встает вопрос о том, как перевести ребенка в другую школу.

Расскажем пошагово о том, как пройти этот непростой процесс лично или через сайт Госуслуги, когда лучше заниматься переводом, а также предоставим список необходимых документов и затронем возможные подводные камни.