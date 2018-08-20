В АНГЛИИ, УЭЛЬСЕ И ШОТЛАНДИИ ПЯТИЛЕТОК НАУЧАТ МЕНЯТЬ ПОЛ ПРЯМО В ШКОЛЕ





В Великобритании, чья политическая элита изо всех сил пытается научить нас, как нам правильно жить, «отменяют» пол у детей. 8 августа консервативное издание «LifeSiteNews» сообщило, что шотландские государственные школы и детсады теперь будут учить детсадовцев, что пол — это «выбор самого ребенка», и нет девочек и мальчиков. Новости СМИ2 а с 2020 года станет обязательной.



Шотландцы, которые сейчас поднимают крик, оказались последними в проекте британского правительства, которое поручило школам в Великобритании обучать маленьких детей тому, что естественный «пол» человека — это «сменяемая» категория. Министр образования Англии Дэмиан Хайндс опубликовал новый разработанный гомосексуалистами государственный документ по принудительному секспросвету английских малышей (RSE), который станет обязательным во всех детсадах и школах Англии с сентября 2020 года.



В опубликованном недавно в Шотландии «Проекте руководящих принципов в области образования» утверждается, что дети в возрасте пяти лет будут обучаться в шотландских государственных школах теперь тому, что их пол — это якобы «то, что дети сами себе выбирают». По решению шотландского правительства она станет повсеместной и тоталитарной в детских садах и школах Шотландии даже раньше, чем в Англии — с 2019 года. Так, в этом «чудесном» документе говорится, что детям нужно внушить: когда ребенок рождается, то нет мальчиков и девочек, а это врачи «выбирают» или «назначают» ему пол «произвольно».



Основные положения документа, пролоббированного в английском Минобре педерастами, можно прочесть на сайте Трансгендер-тренд в публикации еще от 2016 года. Все полностью открыто и не скрывается. «Правительство рекомендует увеличить число активистов-трансгендеров, работающих с детьми в школах, что приведет к тому, что все больше и больше детей будут истолковывать свое несоответствие половым стереотипам как доказательство того, что они действительно противоположного пола.



Повысить уровень подготовки учителей по вопросам социального перехода детей, что приведет к тому, что все больше и больше детей, которые все еще находятся на стадии формируемого мышления, будут верить в то, что они действительно противоположного пола».

И далее, далее, далее.



Притом навязывается это все, несмотря протест родителей. Хотя протест и скрытый.



«"Мы уверены, что половые стереотипы и гендерные ожидания пагубны и вредны", — сказала шотландская мать, которая посетила тренинги шотландских защитников трансгендеров в Национальной службе здравоохранения. "К сожалению, позитивный характер этого руководства становится бессмысленным из-за запутанных советов, после которых дети не могут решить, являются ли они мальчиком или девочкой, — объяснила она. — Не менее опасным является представление о том, что секс, а не предпочтения или поведение, является главным. Маленькие дети очень буквально мыслят, и если их призывают верить, что физическая реальность их тела изменчива, это может создать потенциально разрушительную борьбу с психическим или физическим здоровьем".



Большинство людей согласны с ней, но боятся того, что трансгендерные активисты будут пытаться испортить их репутацию и обвинят в гомофобии и фашизме, многие даже не решаются раскрыть свою личность.



...Во всем мире трансгендерное явление становится модным среди детей, и Шотландия ничем не отличается. Христианский Институт сообщил, что в период с 2016 по 2017 год число шотландских детей, "направляемых на лечение гендерной дисфории", выросло на 21%, причем некоторые из детей были в возрасте шести лет. Средний возраст таких детей тоже идет вниз, а сейчас сидит в возрасте четырнадцати лет»,

— сообщает шотландское издание. И они оказались правы: «оскорбленные активисты» уже пишут возмущенные петиции, не за горами время, когда это издание обвинят в российской пропаганде. А родители, засунув язык куда подальше, трясутся за работу или забирают детей из государственных и отправляют в частные садики. Самые смелые подали в суд в отношении авторов предыдущей школьной реформы, которая предписывает учителям не информировать родителей, если их дети в школе сменили пол. Правда шансов на победу мало, ибо тогда и судья быстро станет фашистом-гомофобом.



СМИ сообщило, что Христианский Институт направил правительству Англии письмо с выражением «серьезной обеспокоенности» относительно принуждения маленьких детей к смене пола в английских детсадах и школах. Оказывается, сегодня учителям Англии официально предписывается сообщать местным властям имена родителей, которые «борются» «с признанным школой иным полом ребенка». Речь идет о случаях, когда в английской школе ребенку принудительно сменили пол и заставляют его переодеваться в школе в существо другого пола, а родители дома относятся к ребенку «по-старому». Согласно одному из последних предписаний властей Англии, «детям в школах должна оказываться поддержка в смене пола независимо от их возраста».



Христианский институт уже бьет в набат. С 2016 по 2017 год число шотландских детей, «направленных на лечение от гендерной дисфории», в Шотландии увеличилось на 21%, причем дети эти были в возрасте шести лет. В целом, средний возраст детей, подверженных расстройству половой идентичности в Шотландии стремительно снижается и сейчас составляет 14 лет.



Между тем на фоне разгорающегося скандала с очередным секс-просветом, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось замять скандал с изнасилованием по меньшей мере 1400 девочек в городе Ротерхэм в графстве Южный Йоркшир и окрестных городах. Там с конца прошлого века почти полторы тысячи белых девочек подростков оказались жертвами выходцев из азиатских стран, прежде всего из Пакистана. РИА «Катюша» рассказывала подробно об этой жуткой истории. В итоге полгода спустя родители нашли целого одного депутата, которая на свой страх и риск занялась этим делом.



«Они хотят меня убить! И всячески оскорбляют! Потому что я назвала преступниками пакистанцев, которые насиловали и истязали девочек-подростков. Теперь меня круглосуточно охраняет полиция, но мне все равно страшно», — заявила депутат британского парламента Сара Чемпион журналистам.



Всего меньше двух десятков секс-джихадистов оказались за решеткой, и своим возмущением на этот счет Сара Чемпион поделилась в лондонской «Сан». «Я не расистка, но убеждена, что в нашей стране существует чрезвычайно серьезная проблема. Мы — свидетели того, как живущие в Великобритании пакистанцы насилуют и всячески истязают белых девушек. Сексуальная эксплуатация белых подростков со стороны азиатских банд стала повсеместным явлением в стране», — сообщила парламентарий.



Самое интересное, что Сара долгое время была госсекретарем по делам женщин и расового равноправия в кабинете оппозиционной лейбористской партии. Но богатый послужной список не спасает правозащитницу от потока оскорблений и обвинений. «Преступница», «чудовище», «она разваливает страну» — лишь некоторые ярлыки, которые наклеивают на миссис Чемпион. Атакой командует пакистанка по происхождению и мусульманка по вероисповеданию Наз Шах. Она организовала коллективное письмо однопартийцев в «Сан» с требованием «не употреблять расистскую риторику». Вагас Туфэл, который возглавляет Общество исследователей исламофобии заклеймил Сару за «разжигание ненависти к национальным меньшинствам».



Сара Чемпион перечисляет другие города Альбиона, где безнаказанно бесчинствуют мусульманские экстремисты: Рочдейл, Брикстон, Ньюкастл, Телфорд… В последнем из этих местечек (около 170 тысяч жителей) педофилы из семей мигрантов поставили рекорд: правили бал около сорока лет! За это время они надругались над почти тысячей девочек. И, как в Ротерхэме, от мучителей было никуда не деться.



Шансов на то, что смелая депутат Сара доведет дело до конца, равно как и на то, что небольшая группа христиан сможет остановить секс-просвет, скажем честно, реально немного. И немного их, в первую очередь, по одной простой причине — полной толерантности, то есть неспособности общества к сопротивлению любым инициативам власти от слова совсем. Риторика лоббистов извращенцев в Британии и Шотландии ничем не отличается от подобной риторики в любом другом месте планеты. Только недавно РИА «Катюша» рассказывала о попытке властей отодвинуть их от госкормушки в Японии, где депутата Мио Сугити также заклеймили фашисткой, человеконенавистником и далее по тексту. То же самое они кричат в России, Австралии, Аргентине или США.



Система навешивания ярлыков и порядок действий там отработан по нотам. Сломать эту систему реально только одним способом — массовыми протестами именно населения. Когда политики видят миллионы, то начинают бояться, как это было во Франции, после чего на выборах в президенты чуть не прошла Ле Пен, да и в целом в континентальной Европе толерантность встретилась с евроскептиками, которые занимают все более сильные позиции, отодвигая лобби «золотого миллиарда» на вторые роли.



Что касается России, то лоббисты легализации извращений есть и в российской политической (и экономической) «элите», но у нас, к счастью, другой народ. Пусть мы нередко не способны защитить свои экономические интересы и легко смиряемся с наименьшим из зол в виде продажной власти и т.п., но когда дело касается души и детей — нашего будущего, — реакция следует совершенно другая.



РИА Катюша