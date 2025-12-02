Почти вдвое. Названы причины роста количества случаев гипертонии у детей

Ведь малоподвижный образ жизни за телевизором или компьютером также является фактором развития гипертонии.

Исследователи отмечают, что тут можно провести связь с эпидемией ожирения, в том числе и у детей, когда присутствует большой объем талии. Кроме того, современные дети нередко предпочитают нездоровое питание.

Связь между гипертонией и избыточным весом установлена уже давно. И сейчас, отмечают специалисты, пора бить тревогу, так как страдает младшее поколение.

Важно помнить, что гипертония существенно повышает число сердечных приступов, инсультов, почечной недостаточности и деменции. Также важно помнить, что заболевание протекает бессимптомно и диагностируется тогда, когда уже нанесен серьезный ущерб здоровью.

Четверть молодых людей с гипертонией не может контролировать ее, по сравнению с каждым седьмым пациентом старшего возраста.

Но плюс в том, отмечают эксперты, что можно принять шаги по профилактике уже сейчас. В ходе исследования ученые изучили данные 443 000 детей из 21 страны. В 2020 году более 6,2% детей в возрасте до 19 лет страдали повышенным артериальным давлением, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 3,2%.

Крайне важно наладить детям правильный рацион питания с преобладанием фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Также следует снизить потребление соли и сахара. Это позволит заметно снизить риски развития гипертонии.

Естественно, требуется и регулярная физическая активность. Также стоит учитывать фактор наследственности тем, у кого в семье есть взрослые гипертоники, надо особенно внимательно подходить к вопросам детского здоровья.

