РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...
  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...

Почти вдвое. Названы причины роста количества случаев гипертонии у детей

Ведь малоподвижный образ жизни за телевизором или компьютером также является фактором развития гипертонии.
Ведь малоподвижный образ жизни за телевизором или компьютером также является фактором развития гипертонии. istockphoto.com
Эксперты провели ряд работ, в рамках которых оказалось, что у детей существенно увеличилось число случаев гипертонии. По их данным, с диагнозом «гипертония» столкнулись 114 млн детей по всему миру.
 

Исследователи отмечают, что тут можно провести связь с эпидемией ожирения, в том числе и у детей, когда присутствует большой объем талии. Кроме того, современные дети нередко предпочитают нездоровое питание.

Связь между гипертонией и избыточным весом установлена уже давно. И сейчас, отмечают специалисты, пора бить тревогу, так как страдает младшее поколение. 

Важно помнить, что гипертония существенно повышает число сердечных приступов, инсультов, почечной недостаточности и деменции. Также важно помнить, что заболевание протекает бессимптомно и диагностируется тогда, когда уже нанесен серьезный ущерб здоровью. 

Четверть молодых людей с гипертонией не может контролировать ее, по сравнению с каждым седьмым пациентом старшего возраста. 

Но плюс в том, отмечают эксперты, что можно принять шаги по профилактике уже сейчас. В ходе исследования ученые изучили данные 443 000 детей из 21 страны. В 2020 году более 6,2% детей в возрасте до 19 лет страдали повышенным артериальным давлением, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 3,2%. 

 

Повышение давления или даже гипертония у детей может увеличить риск смерти на 40-50% в ближайшие 50 лет.

Крайне важно наладить детям правильный рацион питания с преобладанием фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Также следует снизить потребление соли и сахара. Это позволит заметно снизить риски развития гипертонии.

 

Естественно, требуется и регулярная физическая активность. Ведь малоподвижный образ жизни за телевизором или компьютером также является фактором развития гипертонии. Также стоит учитывать фактор наследственности тем, у кого в семье есть взрослые гипертоники, надо особенно внимательно подходить к вопросам детского здоровья.

При подготовке материала использованы следующие источники:

Daily Mail 

Ссылка на первоисточник
наверх