Бесконтрольный отдых. О чём позаботиться, отправляя ребенка в лагерь

Рассуждает Анна Арутюнян, специалист по детско-родительским отношениям, психолог-консультант.

Детская вольница

Конечно, отправляя ребёнка в лагерь, родителям нужно быть готовыми, что он вернётся слегка изменившимся. В смысле - не только загоревшим и отдохнувшим, но и несколько одичавшим без родительского контроля.

«Забери меня отсюда!»

Устраивать скандалы типа «От кого ты такого понабрался?» не надо, со временем всё придёт в норму. Ведь в семье такое «неправильное» поведение не будет ничем подкрепляться. Тем не менее, перед тем как отправите ребёнка в лагерь, сядьте и поговорите по душам - это поможет избежать проблем.

Если ребёнок перед поездкой в лагерь буквально считает дни, а, приехав туда, уже через день звонит со слезами и просит забрать домой, значит, его ожидания не совпали с действительностью. Что делать?

Всё бросать и сразу нестись забирать не стоит. У маленьких детей настроение меняется очень быстро. Сегодня поругались, подрались, а завтра помирились - и лучшие друзья навек.

Надо обязательно разобраться. Позвоните руководству лагеря, узнайте, что произошло. Не факт, что позиция будет объективная, но вы узнаете хотя бы ещё одну, иную точку зрения.

А потом уже примите решение - ехать или нет. Универсального совета нет: иногда стоит забрать, а иногда - оставить.

Принимая решение, думайте о следующем: отдых в лагере - это в том числе и обучение самостоятельности, прежде всего бытовой (как свои трусы, носки постирать, аккуратно вещи складывать, чтобы не терялись, и т. д.). Возможность что-то решать самому, особенно если дома он находится под чрезмерной опекой: скажем, съесть нелюбимую кашу на завтрак или сидеть голодным до обеда? Как дома, с ложкой за ним бегать никто не будет. Режим вроде существует. Но понятно, что в лагере после отбоя никто не спит, а ещё бегают и привидениями друг друга пугают. Это тоже прелести самостоятельной жизни, которой дома нет.

Как звонить, чтобы не вредить?

Перед первой поездкой в лагерь купила дочке мобильный телефон. Но она сама не звонит мне, а на вопросы отвечает односложно: «да», «нет». Как понять, что происходит?

Юнна Володина, Санкт-Петербург

Конечно, связь с домом должна быть, особенно если у ребёнка есть в этом потребность. Сейчас это несложно: есть Интернет, мобильные телефоны. Но не стоит злоупотреблять средствами связи и звонить без конца, спрашивая, как дела, что ребёнок делает, что ел, как спал и т. д. Это уже забота не о ребёнке, а о себе, любимом. Потому что это мама не может пережить, не зная, что с её ребёнком происходит.

Что должно насторожить? Если ребёнок всегда делился тем, как он провёл день, что было в школе, на прогулке, а тут ничего не рассказывает, уверяя, что всё нормально. Порасспрашивайте ещё, возможно, что-то случилось. Но заранее себя не накручивайте. Может быть, он просто так ощущает себя в новой обстановке.

Родители маленьких детей часто жалуются: мой ребёнок ничего не рассказывает, что у него в детском саду происходит, что в школе. Значит, всё нормально, не о чем говорить. Это подростки могут скрывать произошедшее по своим причинам. 7–8‑летний ребёнок, если что-то врезалось в память, зацепило, обязательно расскажет.

Баловни бабушек

Впервые отправляю 5‑летнюю дочку на лето к бабушке на море. Как застраховаться от возможных воспитательных проблем?

Ольга Костерина, Зеленоград

Редкие бабушки и дедушки не балуют наследников, ведь внуки - это самые любимые дети. Поэтому нужно для себя сразу ответить на вопрос: готовы ли вы отправить своё любимое чадо подальше от себя, но потом иметь некоторые воспитательные проблемы?

К примеру, если мама только-только отучила ребёнка спать вместе со взрослыми, после отдыха у бабушки можно будет начинать сначала. Поэтому серьёзно обсудите со своими родителями (или со свекровью) важные для вас вопросы воспитания!

Больше всего проблем возникает, когда мама что-то запрещает, а бабушка позволяет. Ребёнок становится заложником манипуляций и отношений между взрослыми. «Ты не разрешаешь - я пойду к бабушке жить!» Например, мама запрещает покупать чипсы и газировку, а бабушка разрешает. Это сильно дезориентирует ребёнка. Взрослые должны заранее между собой договориться.

Ещё проблема - чрезмерная опека и любовь со стороны бабушек. Всё, чего недодали детям, достаётся любимым внукам. Дети же очень хорошо чувствуют, с кем и как себя вести. Если у родителей каждый день новую игрушку не выпросишь, то у бабушки и дедушки можно. Почему некоторые бабушки всё время дарят подарки? По сути, они пытаются купить любовь. Но этим они сами себя ставят в зависимость: подарков требуется всё больше и больше. Не надо формировать такие привычки. Подарки нужно дарить иногда, в сознании ребёнка не должно быть «бабушка - подарок».

3 темы для разговора перед поездкой

Правила безопасности.

Это первое, что нужно обсудить перед отъездом с ребёнком. Здесь многое зависит от возраста. У подростков риски самостоятельной жизни одни, у семилетних детей - другие.

Если дома самые простые правила гигиены ребёнок приучен соблюдать - руки перед едой мыть, незнакомые овощи-фрукты не поглощать в неумеренных количествах и т. п., то детальные беседы, наверное, не нужны. Но всё равно стоит поинтересоваться, знает ли ребёнок, к кому обращаться, если возникнут проблемы, - к вожатому, медсестре и т. д. Взрослым кажется, что это вещи очевидные, но некоторым детям стоит лишний раз напомнить.

Курение и алкоголь.

Начиная с 12 лет главные правила безопасности - это профилактика наркотиков, курения, употребления алкогольных напитков и т. п.

«Неудобные» вопросы.

Не избегайте темы отношений между мальчиками и девочками. В идеале к 12-13 годам ребёнок должен быть информирован в этой сфере, понимать опасности заболеваний, передающихся половым путём, возможность наступления беременности и соответствующих последствий, знать способы предохранения от болезней. На практике же большая часть родителей с детьми на эти темы не говорит. Максимум - могут ограничиться фразами типа «чтобы по кустам не шарился и девок не портил» или «чтоб в подоле не принесла». Информировать надо цивилизованным образом. Если сам родитель не умеет об этом говорить или стыдится, есть книжки. А если у папы с мальчиком 15-16 лет доверительные отношения, можно и презервативы ему в рюкзак положить на всякий случай.