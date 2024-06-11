Эксперты назвали правила устройства несовершеннолетних на подработку

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четырех часов, от 15 до 16 лет — пяти часов, от 16 до 18 лет — семи часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до двух с половиной часов, от 16 до 18 лет — до четырех часов.