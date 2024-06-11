Эксперты назвали правила устройства несовершеннолетних на подработку

Инструкцией для родителей и их детей, которые хотят начать подрабатывать в России, с «Известиями» 3 июня поделились эксперты «Авито Работа».
Шаг 1: Учтите возрастные ограничения для заключения трудового договора.
По общему правилу с 16 лет трудовой договор можно заключать без ограничений. Но законом предусмотрены случаи, когда он может быть заключен только по достижении совершеннолетия. Такие случаи приведены ниже, где рассказывается о разрешенных видах работ для несовершеннолетних.
С 15 лет можно работать при условии, что работа легкая и не причиняет вреда здоровью. Должно быть получено общее образование или продолжаться обучение в иной форме.
С 14 лет можно работать с письменного согласия одного из родителей (попечителя) для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с 14 лет), можно работать с письменного согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
До 14 лет можно работать в организациях кинематографии, театрах, цирках с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства для участия в создании и исполнении произведений, без ущерба здоровью и нравственному развитию. При этом трудовой договор подписывает родитель (опекун).
Шаг 2: Проверьте, какие виды работ разрешены.
Несовершеннолетние не могут привлекаться к работам с вредными или опасными условиями труда, к подземным работам, а также к работам, которые могут нанести вред здоровью или нравственному развитию. Это включает игорный бизнес, работу в ночных клубах и кабаре, производство, перевозку и торговлю спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими веществами, а также материалами эротического содержания.
Для несовершеннолетних существует перечень разрешенных видов деятельности. Это преимущественно легкая работа, не связанная с вредными или опасными условиями: курьер, промоутер, редактор текстов, помощник в фотостудию и т. п.
Шаг 3: Пройдите медицинский осмотр.
Перед приемом на работу подростки должны пройти обязательный медицинский осмотр. До достижения 18 лет ежегодные медицинские осмотры также являются обязательными и проводятся за счет средств работодателя.
Шаг 4: Узнайте о нормах рабочего времени и отпуска.
Работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое.
При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четырех часов, от 15 до 16 лет — пяти часов, от 16 до 18 лет — семи часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет — до двух с половиной часов, от 16 до 18 лет — до четырех часов.
Запрещены направление в служебные командировки, сверхурочные работы, работа в ночное время, выходные и праздничные дни, за исключением некоторых творческих профессий.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников до 18 лет составляет 31 календарный день и предоставляется в удобное для них время.
Шаг 5: Знайте о своих правах при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
Расторжение трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия Государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
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