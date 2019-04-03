Конфликты ребенка с ровесниками: причины, как помочь их решить

Существование общества невозможно без конфликтных ситуаций. Каждый человек, независимо от возраста, будет отстаивать свои интересы в первую очередь. Подобное правило провоцирует разлад между людьми, что приводит к самым различным неприятным ситуациям. Конфликты же не обходят стороной в том числе и детей.

Причины, почему ребенок конфликтует с одногодками

В каждом коллективе есть свои лидеры, которые «диктуют» группе настроение. В школьных классах, где отношения строится на взаимовыручке и товарищеском духе, даже ребенок-интроверт без проблем впишется в большую группу самых разных детей. Но современные дети нередко походят на диких зверей, у которых правит сила, а отношения в группе регулируются правилом «сильный пожирает слабого».

Если ваш ребенок учится в классе, который подходит под второе описание, то существует несколько причин, почему сверстники могут отказываться дружить, игнорировать или, наоборот, травить вашего сына или дочь.

Чрезмерная или недостаточная эмоциональная реакция на поступки других детей. Под этим термином понимается поведение ребенка, когда в ситуациях, где следовало бы уверенно дать ⚔️ отпор, он напротив будет терпеть и пытаться игнорировать происходящее с ним. А в случаях, когда его просто подкололи или подшутили над ним не со зла, он отчаянно будет лезть в драку и осыпать оппонента оскорблениями.

Неумение здраво реагировать на критику. Если ребенок бросает какое-либо занятие не потому, что у него что-то не получается, а из-за реакции окружающих, то подобное поведение автоматически ставит вашего ребенка в зависимость от мнения других детей.

Физические недостатки. Различные шрамы на лице, косоглазие, хромота и прочее заметно влияют на обращение сверстников к ребенку. К сожалению, существуют такие ⚡️ физические отклонения, которые невозможно исправить: детский церебральный паралич или синдром Дауна. Дети, не понимая серьезности этих болезней, скорее начнут насмехаться над ребенком, чем как-то ему помогать.

Внешний вид. Мы не будем говорить о росте или биологических особенностях организма ребенка. Однако неряшливость, грязная одежда, лишний вес – это все исправимо ⛹️. От внешнего вида зависит не только отношение одногодок к вашему ребенку, но и популярность ребенка у противоположного пола.

Как помочь ребенку исправить подробную ситуацию

Для начала следует прояснить для себя следующее: вы не должны самостоятельно пытаться решить проблемы за него. Ему предстоит разбираться с его конфликтами и их последствиями самостоятельно. Вы же должны побеседовать с ним, обсудить волнующие его проблемы, проанализировать сложившуюся ситуацию.

Когда ребенок выразит желание принять вашу помощь, то начните задавать наводящие вопросы. Узнайте, какие чувства он испытывает во время конфликтов, спросите, что является причиной конфликтов по его мнению.

К примеру, если ребенок рассказал вам, что слышит постоянные насмешки в свою сторону из-за своей одежды, то следует обновить гардероб. Опять же, учитывайте, что у современных детей свое видение моды. Дайте ребенку возможность самому выбирать себе одежду, не говорите ребенку:

«Мне не нравится твой выбор», «А давай эту возьмем» или «Глянь, как красиво на тебе сидит».

Ребенок должен сам выбрать свой наряд в пределах ваших финансовых возможностей.

Но что, если издевки в адрес ребенка не прекратились, а только наоборот участились?

Тогда поинтересуйтесь у ребенка, как бы поступил какой-нибудь конкретный одноклассник на его месте.

Дав ребенку пофантазировать на эту тему, вы можете составить возможные ответные реакции во время конфликтов с ровесниками.

Однако бывает ситуации, когда нельзя держать себя как Махатма Ганди с его философией ненасилия. Иногда на агрессию и издевательства следует отвечать агрессией и издевательствами. Родителям мальчика не следует говорить ему: «Игнорируй их, и они отстанут» или «Не обращай внимания, они просто завидуют». ✔️ Если вашего ребенка толкнут или ударят, то не следует бояться и не давать сдачи, даже если обидчики старше или крупнее.

Задиры, увидев один раз, что их жертва может постоять за себя, перестанут считать ее таковой.

Однако устранить причины конфликтных ситуаций с одногодками – это только половина дела. Ребенку следует проявить себя, заслужив, если не симпатию, то хотя бы ✋️ уважение его окружения. Для этого следует проанализировать школьное окружение ребенка, хотя бы в двух словах узнать об интересах его одноклассников (речь идет не об асоциальных интересах). Например, большая часть одноклассников занимается каким-либо видом спорта, некоторые из них ходят в одну секцию.

Предложите ребенку тоже приобщиться к спорту, что в итоге поможет ему не только найти новых товарищей, но и найти общий язык с одноклассниками.

Не бойтесь финансовых затрат на различные секции или увлечения ребенка. Думая, раз ваше детство прошло без всяких навороченных гаджетов и дорогих коньков, то и ваш ребенок сможет так же, то вы делаете серьезную ошибку. У каждого поколения свои потребности, без удовлетворения которых тяжело влиться в общество.