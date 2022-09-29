Непростой ученик. Психолог о том, как найти общий язык с трудным подростком

За время учебного года семьи разучаются проводить время вместе, а школьные трудности их порой заставляют становиться врагами. Поэтому лето - хорошее время снова научиться жить дружно и найти общий язык со своим ребенком.

Кто такие трудные подростки, и стоит ли их отчислять из школ? Почему 30 учеников в классе - это перебор? И отчего в России так плохо приживается инклюзивное образование, - рассказала к. п. н., доцент кафедры психологии развития и образования РГПУ им. А. И. Герцена, психолог отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» Юлия Пежемская.

Услышать каждого

Ольга Сальникова, SPB.AIF.RU: Говорят, что проблемными детьми не рождаются, а становятся. В чем же причины девиантного поведения некоторых подростков?

Юлия Пежемская: Здесь важно понять, кто же такой трудный ребенок. Это тот, кто неудобен и создает трудности для взрослых? Например, отстаивая свои права, пытаясь ослабить контроль и изменить мир в силу возрастного кризиса, который переживают большинство в период взросления. Многие творческие люди проходили через такой период, их отчисляли из школы, пророчили удручающее будущее, а сегодня они кумиры миллионов.

Или трудный - это тот, у кого есть проблемы с соматическим здоровьем? Ребенок часто болеет, вынужденно пропускает школу, не успевает, что приводит к определенным сложностям.

А может быть, у школьника психопатология, он не способен адаптироваться в классе из 30 человек и автоматически переходит в разряд непростых учеников?

И, наконец, если у ребенка проблемы в семье, ему тяжело живется, из-за стресса и конфликтов сосредоточиться на учебе невозможно - он тоже трудный?

Здесь можно провести аналогию со светолюбивым растением. Если посадить его в тень - оно не будет расти, но это не сорт плохой, а мы подобрали для него недостаточно подходящие условия. Поэтому если быть наблюдательными, любить детей, относиться к ним с уважением, создавать им необходимую атмосферу дома и в школе - число «трудных» учеников значительно уменьшится. И, безусловно, все эти дети имеют право на образование.

Вероника Такмовцева

Фото:

- А что делать, когда поступки некоторых учеников нарушают права на образование остальных детей?

- Мы привыкли реагировать, когда права уже нарушены, а до этого не задумываемся о проблеме. Потеря саморегуляции - один из признаков травматического опыта, показатель того, что человек нуждается в помощи. И санкциями (отчислением, переводом в другую школу) здесь ситуацию не исправишь. Я придерживаюсь позиции, что ребенок, у которого нет органических повреждений головного мозга, провоцирующих агрессивное поведение, - существо социальное и склонное к сотрудничеству. Тем более что такое поведение более выгодно для развития и благополучия, чем девиантное. Последнее же, как правило, связано с дефицитом удовлетворения какой-либо базовой потребности.

Поэтому работа с каждым учеником должна начинаться сразу при поступлении в школу, а не когда он уже нарушил права и потерял возможность управлять своим поведением.

В первую очередь это выражается в установлении контакта, пока его нет - ребенок в любой момент может стать трудным.

И здесь, с психологической точки зрения, идеальным вариантом была бы наполняемость классов до 15 человек (а не 30-35, как сейчас). Тогда учитель мог бы всех увидеть и услышать, с каждым договориться, учесть их потребности, а ребенок - проявить себя в школьной среде, почувствовать сопричастным и нужным. Наше внимание позволяет качественно работать лишь с небольшим количеством детей. Те, на кого ресурса не хватило, и могут оказаться в группе риска по девиантному поведению. Так как это еще и способ привлечь хоть какое-то внимание взрослого, пусть даже негативное.

Дети хотят договариваться

- У вас был опыт исправления трудных учеников?

- Мы работали с петербургскими учениками, которых отчислили и не брали ни в какие другие школы. В течение августа они проходили реабилитационную программу, которая больше была направлена на межличностные отношения. Таким образом, у подростков выстраивалась новая модель отношений. Используя ее, они уже могли продолжать обучение в школе. Опыт оказался очень успешным. Дети учились более осознанно, формулировали свои цели, взаимодействовали с одноклассниками и учителями. Как правило, у каждого ребенка есть познавательная потребность получать знания, быть успешным, наладить хорошие отношения в школе. Нет детей, которые изначально приходят на уроки, чтобы плохо себя вести и получать двойки.

Более того, школьникам в принципе нравятся договорные и правовые отношения, но у взрослых зачастую нет времени их выстраивать. Мы живем иллюзией, что если у нас есть идеальные правила, то они подходят всем и нас обязаны слушать. Однако дети - мыслящие существа, они любят думать, задавать вопросы и бунтуют, когда им запрещают это делать. И если ребенок понимает, что его не будут ругать, критиковать, будут спрашивать всех по очереди (а не тех, кто всегда подготовлен к уроку), то есть его права соблюдаются, он не станет нарушать права других.

- Получается, что даже за один летний месяц можно изменить ситуацию?

- Если мы говорим о «трудных детях», контакт с которыми потерян, то важно попытаться за лето установить его. Если ваш ребенок будет знать, что нужен, ценен, любим, это позволит ему восстановить свои психологические ресурсы и вернуться в школу обновленным и вдохновленным, более устойчивым к трудностям. За время учебного года семьи разучаются проводить время вместе, школьные трудности их порой заставляют становиться врагами, поэтому лето - хорошее время снова научиться жить дружно.

Каждый, кто создает семью, - видит ее как свой ресурс, но ресурсы не бесконечны, их нужно учиться восполнять, совместно с детьми искать пути восстановления мира в семье и при необходимости обращаться за помощью. Как раз летом это сделать проще всего.

- Как правило, у трудных подростков трудные родители, но как их включить в процесс образования?

- Нужно устанавливать контакт. Если только обвинять, то родители откликаться не будут. Когда работа с классами организована правильно, взрослые легко вовлекаются. Это также показал наш опыт работы с трудными подростками в Санкт-Петербурге. Но сейчас учитель в силу своей перегруженности зачастую не готов к взаимодействию с родителями, даже с теми, кто стремится решить возникающие проблемы. Но здесь мы опять возвращаемся к проблеме переполненности классов.

Гибкая система

- А если девиантное поведение подростка связано с определенными диагнозами? Сейчас идет много споров про инклюзивное образование.

- Школа - это в какой-то мере модель общества, где есть разные люди, в том числе с особенностями развития. Мы не можем сделать вид, что их нет! Инклюзия - это способ позволить разным детям увидеть друг друга. Но существующая классно-урочная система плохо совместима с инклюзией, поэтому так много трудностей и споров по этому вопросу. В классно-урочной системе дети должны двигаться по программе в едином темпе: расти одинаково, достигать одинаковых образовательных результатов, которые измеряются также одними параметрами. Особенным ученикам трудно стать равноправной частью такой системы. В то время как, например, в системе Монтессори или в Вальфдорской школе это возможно, так как они в большей мере следуют за ребенком и его потребностями. Следуя за ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), важно не забывать про индивидуальный и дифференцированный подход к ученикам.

А то, чтобы в классе были дети с особенностями развития, на мой взгляд, очень важно и для обычных учеников «без диагнозов». Это позволит им развить эмпатию, лучше социализироваться в обществе, научиться договариваться и, как ни странно это звучит, быть успешнее в жизни и учебе. Ведь даже если собрать самый идеальный класс с высоким уровнем развития интеллекта у учеников и с прекрасными поведенческими навыками, спустя год учебы он расслоится. Кто-то обязательно будет успешнее, а отстающие начнут испытывать давление и чувствовать себя неудачниками. Поэтому не стоит прибегать к сегрегации с самого начала и дать возможность учиться всем вместе и выстраивать отношения.

Кстати

В 2020 году петербургские подростки совершили 443 преступления - на 7,5% меньше, чем годом ранее. В основном это кражи (особенно велосипедов и телефонов), правонарушения, связанные с употреблением спиртного и наркотических веществ, разбойные нападения, причинение вреда здоровью средней тяжести, угоны автотранспорта. Около 70% совершающих преступления в СПб - внешне благополучные дети, учащиеся школ, колледжей и техникумов, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов.