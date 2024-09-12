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«Как дела в школе?»: четыре способа разговорить своего ребенка

Почему школьник не хочет отвечать на вопросы о том, как прошел его день, и что сделать, чтобы все-таки это узнать.
источник: Freepik

«Как было в школе?» ― «Нормально». Это стандартный диалог между ребенком и забирающим его из школы или встречающим дома родителем. Из такого обмена фразами второй участник разговора не извлекает никакой информации.

Заставить школьника рассказать, как в реальности прошел его день, а не ограничиться ответом, который на самом деле означает «отстань», ― проблема всех родителей. Вот несколько идей по поводу того, почему это происходит, и что с этим делать.

1. Дайте ребенку прийти в себя

Даже взрослым, когда они возвращаются с работы домой, нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, чтобы мозг переключился с «рабочего» в «родительский» режим. Представьте, что вы входите в дом, а на вас немедленно начинают наседать: «А что сегодня на ужин? Что, опять котлеты?!», «Где мои вещи?», «Куда мы поедем в выходные?». Ничего удивительного, если очень скоро вы дойдете до белого каления.

Детям тоже нужно время, чтобы «отойти» от школы и переключиться в «домашний» режим. Но в силу юного возраста им это переключение дается тяжелее, чем взрослым. Незрелый мозг еще не способен держать под контролем эмоции, а в состоянии усталости процесс еще сильнее затрудняется. Поэтому не наседайте на ребенка, дайте ему возможность взять паузу и дождитесь, когда он сам выйдет на контакт и захочет поговорить.

Когда это наконец произойдет, вам нужно превратиться в одно большое ухо: не перебивайте его, не вставляйте свои реплики и комментарии, не отнимайте у ребенка пространство и энергию. Сфокусируйтесь на том, чтобы выслушать все, что он скажет.

2. Помните, что дети вспоминают дневные события не так, как взрослые

Одна из причин, по которой первоклассник молчит как партизан, когда вы спрашиваете его, что произошло в школе, скорее биологическая, чем психологическая. Первый значительный этап развития головного мозга приходится на возраст между двумя и семью годами. В этом возрасте, как объясняет детский нейропсихолог Элисон Гопник, ребенок просто не может ответить на ваш вопрос. Это связано с возрастными особенностями работы мозга, который запоминает и извлекает воспоминания иначе, чем мозг взрослого человека или ребенка более старшего возраста.

Поэтому не стоит раздражаться, когда ваш первоклассник не отвечает на ваши вопросы. Лучше сделать так, рекомендует Гопник: взять расписание уроков и порасспрашивать ребенка по пунктам: «А что было на первом уроке? А на перемене? А на втором уроке? А во время обеда?» Так вы постепенно сможете извлечь из ребенка воспоминания о событиях прошедшего дня.

3. Начинайте первыми

Скорее всего, ваш собственный рабочий день был скучным и однообразным. Вполне возможно, что то же самое ощущает по поводу своего школьного дня и ребенок.
Может быть, подробности о делении столбиком или о том, кто с кем сидел в столовой, кажутся ему слишком заурядными для того, чтобы о них упоминать. Но если вы попробуете рассказать ребенку, как прошел ваш день, высока вероятность, что он отплатит той же монетой.

И неважно, кем вы работаете ― программистом, кассиром, врачом, водителем автобуса или вообще сидите дома. Потому что главное не детали, а сам факт, что вы делитесь с ребенком тем, что вас насмешило и что показалось скучным. Что было трудным, а что прошло легко. Какие ошибки вы сделали. Каких интересных людей встретили за день. Это побудит ребенка тоже поделиться с вами своими дневными эмоциями, мыслями и наблюдениями.

4. Задавайте простые вопросы

Если вы подозреваете, что ребенка травят в школе, то, задавая прямые вопросы, вы, скорее всего, ничего не узнаете. Лучше начать с простых, но прицельных вопросов о том, с кем ребенок играет и общается в школе и как это происходит. Например: «С кем ты сегодня играл?», «Во что вы играли?», «Что тебе нравится делать вместе с другими ребятами?», «А что тебе не нравится?»

Если это не сработает, можно использовать книги, фильмы, телешоу, в которых рассказывается о школьной травле, чтобы помочь ребенку открыться и начать разговор по поводу общения со сверстниками. Даже если ваш ребенок не является жертвой травли, эти разговоры покажут ему, что он в любой момент может с вами поговорить об этом, если понадобится.

По материалам сайта Lifehacker

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