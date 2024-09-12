«Как дела в школе?»: четыре способа разговорить своего ребенка

«Как было в школе?» ― «Нормально». Это стандартный диалог между ребенком и забирающим его из школы или встречающим дома родителем. Из такого обмена фразами второй участник разговора не извлекает никакой информации.

Заставить школьника рассказать, как в реальности прошел его день, а не ограничиться ответом, который на самом деле означает «отстань», ― проблема всех родителей. Вот несколько идей по поводу того, почему это происходит, и что с этим делать.