Принципы Василия Сухомлинского о воспитании детей, которые должен прочесть каждый родитель

Василий Сухомлинский за время своей карьеры сформулировал очень важные принципы воспитания детей, которые должен прочесть каждый родитель. Ведь они актуальны и сейчас.
Сначала я хочу рассказать немного о нём. Василий Сухомлинский всю жизнь проработал в школе, написал более 600 статей и порядка 30 книг о воспитании детей.
Свою книгу "родительская педагогика" он составил из собственных статей, бесед с другими родителями и своих писем к сыну.
Педагог ещё в те годы говорил о вреде школьных оценок и физических наказаний, призывал отцов ухаживать за новорожденными наравне с мамами и пытался в школе обучать не только предметам, но и жизни.
1. Научить жить
Он говорил, что главная проблема родителей - неумение жить семьёй и совместно преодолевать кризисы.
«Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем и женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети. <…> И вот большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают детей».
Василий Сухомлинский уверял, что учеников старших классов необходимо учить отношениям, проявлению эмоций и любви к партнёру и детям, поиску компромиссов в семье. Педагог пытался доказать, что в школе должен быть одним из самых важных предмет "Семья. Брак. Любовь. Дети".
Также Сухомлинский говорит о том, что если в семье растёт неуправляемый ребёнок, родителям стоит взглянуть на себя и понять, где появилась трещина в их взаимоотношениях.
2. Настоящий отец
В прошлом веке мысль о том, что отец должен принимать участие в жизни маленького ребёнка наравне с мамой, была революционной.
При этом, по его мнению, каждый отец должен был заниматься саморазвитием, чтобы быть лучшим примером для своего ребёнка.
3. Талантливый родитель
Для настоящего воспитания, взрослому необходимо просто быть рядом, а не без остановки нависать над ребёнком, контролируя всё вокруг.
Лучше всего: показывать всё своим примером, а не нотациями.
«Как добиться того, чтобы слово воспитывало, чтобы на скрипке детской души были струны, а не верёвки? В раннем детстве человек должен пройти великую школу тонких, сердечных, человеческих взаимоотношений».
4. Мудрый учитель
По мнению педагога, самая большая ошибка учителей - постоянно говорить о неудачах ученика. Он напоминал, что дети рождаются с разными способностями, а задача школы - не ругать, а развить в ребёнке как можно больше природных способностей.
Сухомлинский использовал свою собственную систему оценок в начальной школе. Тем, кто справлялся с заданием, ставили пятёрки, но не ставили двоек отстающим по предмету. Педагог призывал не делать из оценки идола. Он говорил, что нельзя относиться к бездушным цифрам как к показателям благополучия. Это неправильно — делить детей на успешных и неуспешных только с помощью оценки.
5. Воспитание без наказаний
Он уверен, что, если есть необходимость в наказании, значит были допущены ошибки в воспитании. А запрет совсем не является проявлением родительской власти. Поэтому родителям необходимо чувствовать тонкую грань между своей властью и интимным миром ребёнка.
У каждого ребёнка должны быть свои дела, связанные с играми и дружбой, в которые не стоит лезть взрослым
Сухомлинский был категорически против строгих наказаний даже для трудных подростков. Он считал, что дети, которые из года в год критикуются учителями и наказываются родителями, просто не имеют внутренних ресурсов на учёбу.
6. Развитие любознательности
Сухомлинский призывал родителей учить детей наблюдательность с самого детства. В этом может помочь даже обычная прогулка. Заостряйте внимание ребёнка на том, что деревья разной высоты и ширины, на некоторых кустах есть цветочки, а на некоторых ягодки, одни растения любят солнечный свет, а другие - нет.
В возрасте от двух до семи лет ребёнок должен как можно чаще задавать вопрос «Почему?», а взрослым стоит обстоятельно на него отвечать. «В школу пойдёшь — узнаешь» — неправильный ответ.
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