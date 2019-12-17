Принципы Василия Сухомлинского о воспитании детей, которые должен прочесть каждый родитель

Сначала я хочу рассказать немного о нём. Василий Сухомлинский всю жизнь проработал в школе, написал более 600 статей и порядка 30 книг о воспитании детей.

Своей деятельностью он очень сильно повлиял на развитие педагогики СССР.

Свою книгу "родительская педагогика" он составил из собственных статей, бесед с другими родителями и своих писем к сыну.

Педагог ещё в те годы говорил о вреде школьных оценок и физических наказаний, призывал отцов ухаживать за новорожденными наравне с мамами и пытался в школе обучать не только предметам, но и жизни.

1. Научить жить

Он говорил, что главная проблема родителей - неумение жить семьёй и совместно преодолевать кризисы.

«Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем и женой, зачастую так же беспомощны, неумелы и неопытны, как дети. <…> И вот большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают детей».

Василий Сухомлинский уверял, что учеников старших классов необходимо учить отношениям, проявлению эмоций и любви к партнёру и детям, поиску компромиссов в семье. Педагог пытался доказать, что в школе должен быть одним из самых важных предмет "Семья. Брак. Любовь. Дети".

Также Сухомлинский говорит о том, что если в семье растёт неуправляемый ребёнок, родителям стоит взглянуть на себя и понять, где появилась трещина в их взаимоотношениях.

2. Настоящий отец

В прошлом веке мысль о том, что отец должен принимать участие в жизни маленького ребёнка наравне с мамой, была революционной.

Он призывал молодых пап также менять подгузники, играть с малышом и активно участвовать в его воспитании прямо с пелёнок.

При этом, по его мнению, каждый отец должен был заниматься саморазвитием, чтобы быть лучшим примером для своего ребёнка.

3. Талантливый родитель

Для настоящего воспитания, взрослому необходимо просто быть рядом, а не без остановки нависать над ребёнком, контролируя всё вокруг.

Лучше всего: показывать всё своим примером, а не нотациями.

«Как добиться того, чтобы слово воспитывало, чтобы на скрипке детской души были струны, а не верёвки? В раннем детстве человек должен пройти великую школу тонких, сердечных, человеческих взаимоотношений».

4. Мудрый учитель

По мнению педагога, самая большая ошибка учителей - постоянно говорить о неудачах ученика. Он напоминал, что дети рождаются с разными способностями, а задача школы - не ругать, а развить в ребёнке как можно больше природных способностей.

Сухомлинский использовал свою собственную систему оценок в начальной школе. Тем, кто справлялся с заданием, ставили пятёрки, но не ставили двоек отстающим по предмету. Педагог призывал не делать из оценки идола. Он говорил, что нельзя относиться к бездушным цифрам как к показателям благополучия. Это неправильно — делить детей на успешных и неуспешных только с помощью оценки.

5. Воспитание без наказаний

Он уверен, что, если есть необходимость в наказании, значит были допущены ошибки в воспитании. А запрет совсем не является проявлением родительской власти. Поэтому родителям необходимо чувствовать тонкую грань между своей властью и интимным миром ребёнка.

У каждого ребёнка должны быть свои дела, связанные с играми и дружбой, в которые не стоит лезть взрослым

Сухомлинский был категорически против строгих наказаний даже для трудных подростков. Он считал, что дети, которые из года в год критикуются учителями и наказываются родителями, просто не имеют внутренних ресурсов на учёбу.

6. Развитие любознательности

Сухомлинский призывал родителей учить детей наблюдательность с самого детства. В этом может помочь даже обычная прогулка. Заостряйте внимание ребёнка на том, что деревья разной высоты и ширины, на некоторых кустах есть цветочки, а на некоторых ягодки, одни растения любят солнечный свет, а другие - нет.

В возрасте от двух до семи лет ребёнок должен как можно чаще задавать вопрос «Почему?», а взрослым стоит обстоятельно на него отвечать. «В школу пойдёшь — узнаешь» — неправильный ответ.