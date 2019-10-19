Кекс "День и ночь"

Ингредиенты:
яйцо- 4 шт.
сливочное масло- 100 гр.
мука- 1,5 ст.
ванилин-1 ч.л.
разрыхлитель- 1,5 ч.л.
сахар- 150 гр.
какао-порошок- 2 ст.л.
Для глазури:
молочный шоколад- 150-200 гр.
сливочное масло- 3-4 ст.л
Приготовление:
1. Приготовить бисквитное тесто. Для этого размягченное сливочное масло растереть с сахаром.
2. Полученное тесто разделить на две равные части, в одну из которых добавить какао-порошок и взбить(размешать) до растворения.
3. В Смазанную форму для выпечки наливать оба вида теста по очереди, слоями. Поставить форму в предварительно разогретую до 180° духовку на 25-30 минут.
4. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом и перемешать до однородной консистенции. Готовый кекс остудить, полить глазурью и оставить на решетке (в тарелке) до застывания. При подаче к столу кекс разрезать на порции и украсить листком мяты.
Приятного аппетита!
