Кекс "День и ночь"

Ингредиенты:

яйцо- 4 шт.

сливочное масло- 100 гр.

мука- 1,5 ст.

ванилин-1 ч.л.

разрыхлитель- 1,5 ч.л.

сахар- 150 гр.

какао-порошок- 2 ст.л.

Для глазури:

молочный шоколад- 150-200 гр.

сливочное масло- 3-4 ст.л

Приготовление:

1. Приготовить бисквитное тесто. Для этого размягченное сливочное масло растереть с сахаром.По одному вбить яйца, взбить. Ввести ванилин, разрыхлитель и просеянную муку. Замесить однородную массу.( тесть густоватое)

2. Полученное тесто разделить на две равные части, в одну из которых добавить какао-порошок и взбить(размешать) до растворения.

3. В Смазанную форму для выпечки наливать оба вида теста по очереди, слоями. Поставить форму в предварительно разогретую до 180° духовку на 25-30 минут.

4. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом и перемешать до однородной консистенции. Готовый кекс остудить, полить глазурью и оставить на решетке (в тарелке) до застывания. При подаче к столу кекс разрезать на порции и украсить листком мяты.

Приятного аппетита!