РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Кекс "День и ночь"

Ингредиенты:
 
яйцо- 4 шт.
сливочное масло- 100 гр.
мука- 1,5 ст.
ванилин-1 ч.л.
разрыхлитель- 1,5 ч.л.
сахар- 150 гр.
какао-порошок- 2 ст.л.
 
Для глазури:
молочный шоколад- 150-200 гр.
сливочное масло- 3-4 ст.л
 
Приготовление:
1. Приготовить бисквитное тесто. Для этого размягченное сливочное масло растереть с сахаром.
По одному вбить яйца, взбить. Ввести ванилин, разрыхлитель и просеянную муку. Замесить однородную массу.( тесть густоватое)
2. Полученное тесто разделить на две равные части, в одну из которых добавить какао-порошок и взбить(размешать) до растворения.
3. В Смазанную форму для выпечки наливать оба вида теста по очереди, слоями. Поставить форму в предварительно разогретую до 180° духовку на 25-30 минут.
4. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом и перемешать до однородной консистенции. Готовый кекс остудить, полить глазурью и оставить на решетке (в тарелке) до застывания. При подаче к столу кекс разрезать на порции и украсить листком мяты.
 
Приятного аппетита!
Ссылка на первоисточник
наверх