Сахарный диабет у детей

Мы живем во времена, когда сахарным диабетом болеют около 380 миллионов человек, и с каждым годом количество пациентов увеличивается. К сожалению, среди них очень много молодых людей и детей. И хотя в случае сахарного диабета второго типа мы можем винить избыточное питание и неправильный образ жизни – видимые факторы, сахарный диабет первого типа поражает малышей практически вслепую.

постоянная усталость;

тяжело утоляемая жажда;

необъяснимое снижения веса;

повышенная частота мочеиспускания.

Инсулинозависимый сахарный диабет чаще всего обнаруживается у детей и подростков. Причины его возникновения до сих пор однозначно не установлены. Предполагается, что это аутоиммунное заболевание, которое вызывает постепенное (и полное) уничтожение клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. Нет инсулина – нет возможности снизить концентрацию глюкозы в крови, которую он призван транспортировать из крови в клетки, где в дальнейшем из нее вырабатывается энергия, необходимая для жизнеобеспечения организма. Избыточное содержание глюкозы (гипергликемия) приводит к многочисленным осложнениям.Такой деструктивный процесс долгое время может быть незаметным, и внезапное появление симптомов, как правило, уже говорит о состоянии токсического отравления организма, которое несет большую опасность для жизни ребенка.Сахарный диабет первого типа невозможно предотвратить или вылечить: единственный шанс жить нормальной жизнью для таких юных пациентов – это вводить инъекции инсулина в течение всей жизни.У родителей должно вызывать подозрение появление одного или двух из следующих симптомов:

В таком случае педиатр должен определить у малыша уровень глюкозы в крови.



К сожалению, по данным последних исследований, врачам по-прежнему трудно достоверно диагностировать инсулинозависимый диабет у детей. Следовательно, их состояние доходит до серьезных осложнений со здоровьем, которые могут включать в себя ухудшение зрения, проблемы с почками или сердцем и самое страшное – кетоацидоз, который опасен развитием диабетической кетоацидотической комы.



Кетоацидоз – это состояние, когда из-за невозможности использовать глюкозу как природный источник энергии организм находит альтернативный и расщепляет жировые запасы – т. е. «питается» собственными тканями; при их расщеплении образуются кетоновые тела – ядовитые продукты обмена, которые закисляют кровь и «отравляют» ее.



Также о наличии диабета могут свидетельствовать ацетоновое дыхание у ребенка и диплопия (двоение в глазах).



Факторы риска



Диабет первого типа - это заболевание с генетической предрасположенностью, но его наследование до конца не выяснено. Он может проявиться даже у младенцев, причем в семье, где никто в течение трех поколений не болел этим типом заболевания. Считается, что развитию инсулинозависимого диабета способствуют вирусные инфекции и стрессовые ситуации в жизни. Есть также исследования, которые с возникновением диабета первого типа связывают большую массу тела ребенка и утверждают, что неправильная диета может ускорить наступление болезни.



В связи с тем что с каждым десятилетием становится все больше и больше детей, страдающих сахарным диабетом как первого, так и второго типа, родители должны быть осведомлены о настораживающих симптомах и стараться придерживаться сбалансированного и полноценного рациона питания с целью профилактики данного заболевания.