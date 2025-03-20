Марина Ахмедова: Все должны понести наказание – учителя, участковый, родители

Несколько дней назад я узнала о мальчике из Калмыкии, который покончил с собой из-за многолетней травли в школе. Родители травивших его учеников, а также учителя прекрасно знали о происходящем. Но костяк школьников, травивших его – дети статусных, по местным меркам, родителей. Артем не выдержал, когда к нему домой пришла девочка Света на 8 марта.

Это не понравилось ее двоюродному брату, он собрал банду из шести человек, банда пришла к дому Артема, его вызвали, и у ворот повалили, избили, вытерли о его голову ноги и помочились на него. Один из банды снимал это на видео, видео хвастливо выложили в сеть, Артем не выдержал и убил себя. К слову, двоюродный братец руководил расправой по телефону.

Когда я узнаю о таких историях, я понимаю: до тех пор, пока учителя не будут наказываться за сокрытие травли увольнением хотя бы, дети так и будут лишать себя жизни. Участковый, как я понимаю, тоже был в курсе, но статус отца одного из банды мешал ему защитить ребенка. А, может быть, ему тоже было плевать. Я, конечно, сразу поручила расследователям «Регнума» собрать максимальную информацию по каждому участнику. Они взялись за работу, и уже стало очевидно, что это – осиное гнездо, которое не мешало бы хорошенько пнуть. Наши сотрудники поговорили с матерью одного из банды, и она сказала, что мать Артема сама виновата, ведь не могла ему купить даже нормальные кроссовки, он, мол, ходил даже без носков, в драных кроссовках, никогда не мог заплатить за школьные обеды, и потому покончил с собой. Финансов у семьи не было, в этом, значит, причина. А еще мать Артема, по ее словам, виновата в том, что ее сына постоянно унижали в школе – надо было его в секцию какую-нибудь отдать, чтобы научился себя защищать. А со своим лоботрясом она поговорить не пробовала – чтобы других не обижал?

«Клянусь, если бы моего пацана там толпой кто-нибудь шугнул бы, - сказала она, – вряд ли они бы пошли вешаться, они бы по одному выловили обидчиков своих и так настучали бы. И если говорить о том, что ребенок рос в неполной семье, и его никто не научил себя защищать, ответку какую-то давать… У нас есть секции – бокс борьба. Почему не отдать ребенка туда?». После такого ответа матери, вполне ясно, почему ее сын унижал Артема. Он был изгоем, и не с кем ему было вылавливать обидчиков, в отличие от ее сынка. Удары по лицу, которые наносила банда Артему, она назвала «хлопками по лицу» и сказала, что ее сын ни в чем не виноват, а общество – стадо, так как начало травить членов банды и их родителей. Кстати, ее сын, как и другие из банды, в бегах, прячутся. Их родители делают вид, что не знают где. Слова матери сохранены в скринах и на аудио. Скоро я дам дополнительную информацию об этом гнезде. Есть определенная усталость от этих мелких царьков и от учителей, слепота которых граничит с преступностью. Есть усталость читать о том, как дети убивают себя. И от глупости взрослых, считающих, что можно унижать ребенка за то, что его семья бедна, мать растит сына одна и не в состоянии купить ему дорогие кроссовки. Все должны понести наказание – учителя, участковый, родители. Иначе наше общество так и не изменится.