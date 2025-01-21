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Первые опасные симптомы менингита у детей

Менингит – опасное заболевание, важно знать его симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу

Первые опасные симптомы менингита у детей

Родители часто путают ранние симптомы менингита и гриппа. Такое заболевание как менингит может поразить ребенка в любой момент, ведь иммунная система малыша еще недостаточно сформирована.

Быстрое медицинское вмешательство необходимо в случае как вирусного, так и бактериального менингита, потому что при данной болезни существует высокий риск серьезных осложнений, в том числе и летального исхода.

Ни в коем случае нельзя начинать самолечение менингита!

Что представляет собой менингит

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его причинами могут быть вирусная или бактериальная инфекция. Вирусный менингит можно вылечить за 2 недели, в то время как бактериальный менингит без должного лечения способен привести к летальному исходу, поскольку он поражает головной мозг и нервную систему.

Вакцинация снижает риск возникновения заболевания, но не предотвращает его полностью. Для родителей важно знать признаки и симптомы менингита у детей, чтобы держать ситуацию под контролем и в случае необходимости принять экстренные меры.

Причины менингита

Менингит возникает, когда бактерии или вирус попадают в кровь и по кровотоку попадают в головной или спинной мозг. Причинами заболевания могут также быть химическая реакция, онкологические заболевания, аллергия на медицинские препараты и т. д.

Дети наиболее подвержены риску возникновения менингита в возрасте до 5 лет. Даже у детей в возрасте 2-3 месяцев может возникать такая форма заболевания, как менингит новорожденных.

Грибковый менингит встречается чрезвычайно редко, он чаще всего похож на бактериальную форму. Если не использовать в его лечении противогрибковые средства, возникает серьезная угроза жизни ребенка. Хронический менингит возникает в случае, когда организм ребенка еще не сформирован, и бактерии проникают в оболочку мозга.

Распространенные симптомы менингита у детей

Не ждите, пока заболевание начнет развиваться. Если у вас возникает подозрение, что ребенок заболел менингитом, немедленно обратитесь к врачу. При данном заболевании у ребенка проявляются следующие симптомы:

  • сонливость;
  • вялость;
  • раздраженность;
  • отсутствие реакции на внешние раздражители;
  • отказ от пищи и питья;
  • рвота;
  • боли в руках и ногах;
  • болевые приступы;
  • снижение подвижности рук и ног;
  • сыпь на коже;
  • чувствительность к свету;
  • озноб;
  • холодные руки и ноги;
  • диарея.

Если ребенок постоянно лежит на боку, его головка запрокинута, руки согнуты в локтях, а ноги – а тазобедренных суставах – родителям стоит срочно вызвать врача. При менингите отмечается повышенная чувствительность к различным раздражителям, ригидность затылочных мышц (ребенок не может прижать подбородок к грудной клетке).

Осложнения при менингите

Бактериальный менингит требует особого внимания, поскольку он может вызывать ряд осложнений:

  • слепота;
  • конвульсии;
  • почечная недостаточность;
  • задержки развития;
  • нарушения обучения;
  • потеря слуха.

При заболеваниях дыхательных путей в качестве осложнения после менингита ребенку может потребоваться дополнительная стимуляция легких.

Диагностика менингита

Вакцинация значительно снижает риск возникновения заболевания. Прививки от кори и полиомиелита позволяют бороться с микроорганизмами, вызывающими менингит.

Для диагностики менингита врач обычно назначает такие процедуры:

  • анализы крови;
  • компьютерная томография мозга или МРТ;
  • анализы мочи;
  • биопсия.

Рекомендуется также провести вакцинацию от бактерий, вызывающих менингит, в возрасте 11 лет, а также от бактерий, способствующих его развитию, в 16 лет.

Лечение менингита

Не существует специальных лекарств от менингита. Полный курс лечения длится 2 недели. При тяжелом течении заболевания ребенку требуется госпитализация.

  • Бактериальный менингит требует лечения антибиотиками. Врач может назначить ребенку курс стероидных препаратов.
  • При вирусном менингите с неярко выраженными симптомами лечение может проходить дома. Курс лечения должен включать принятие антибиотиков, болеутоляющих и противопростудных препаратов. Также следует обеспечить ребенку обильное питье, чтобы поддерживать водный баланс в его организме.

Пусть мысли о менингите вас не пугают. Заразные формы заболевания можно предотвратить путем вакцинации. Соблюдая гигиену, можно избежать и остальных форм менингита.

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здоровье детей

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