Первые опасные симптомы менингита у детей

Родители часто путают ранние симптомы менингита и гриппа. Такое заболевание как менингит может поразить ребенка в любой момент, ведь иммунная система малыша еще недостаточно сформирована.

Быстрое медицинское вмешательство необходимо в случае как вирусного, так и бактериального менингита, потому что при данной болезни существует высокий риск серьезных осложнений, в том числе и летального исхода.

Ни в коем случае нельзя начинать самолечение менингита!

Что представляет собой менингит

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его причинами могут быть вирусная или бактериальная инфекция. Вирусный менингит можно вылечить за 2 недели, в то время как бактериальный менингит без должного лечения способен привести к летальному исходу, поскольку он поражает головной мозг и нервную систему.

Вакцинация снижает риск возникновения заболевания, но не предотвращает его полностью. Для родителей важно знать признаки и симптомы менингита у детей, чтобы держать ситуацию под контролем и в случае необходимости принять экстренные меры.

Причины менингита

Менингит возникает, когда бактерии или вирус попадают в кровь и по кровотоку попадают в головной или спинной мозг. Причинами заболевания могут также быть химическая реакция, онкологические заболевания, аллергия на медицинские препараты и т. д.

Дети наиболее подвержены риску возникновения менингита в возрасте до 5 лет. Даже у детей в возрасте 2-3 месяцев может возникать такая форма заболевания, как менингит новорожденных.

Грибковый менингит встречается чрезвычайно редко, он чаще всего похож на бактериальную форму. Если не использовать в его лечении противогрибковые средства, возникает серьезная угроза жизни ребенка. Хронический менингит возникает в случае, когда организм ребенка еще не сформирован, и бактерии проникают в оболочку мозга.

Распространенные симптомы менингита у детей

Не ждите, пока заболевание начнет развиваться. Если у вас возникает подозрение, что ребенок заболел менингитом, немедленно обратитесь к врачу. При данном заболевании у ребенка проявляются следующие симптомы:

сонливость;

вялость;

раздраженность;

отсутствие реакции на внешние раздражители;

отказ от пищи и питья;

рвота;

боли в руках и ногах;

болевые приступы;

снижение подвижности рук и ног;

сыпь на коже;

чувствительность к свету;

озноб;

холодные руки и ноги;

диарея.

Если ребенок постоянно лежит на боку, его головка запрокинута, руки согнуты в локтях, а ноги – а тазобедренных суставах – родителям стоит срочно вызвать врача. При менингите отмечается повышенная чувствительность к различным раздражителям, ригидность затылочных мышц (ребенок не может прижать подбородок к грудной клетке).

Осложнения при менингите

Бактериальный менингит требует особого внимания, поскольку он может вызывать ряд осложнений:

слепота;

конвульсии;

почечная недостаточность;

задержки развития;

нарушения обучения;

потеря слуха.

При заболеваниях дыхательных путей в качестве осложнения после менингита ребенку может потребоваться дополнительная стимуляция легких.

Диагностика менингита

Вакцинация значительно снижает риск возникновения заболевания. Прививки от кори и полиомиелита позволяют бороться с микроорганизмами, вызывающими менингит.

Для диагностики менингита врач обычно назначает такие процедуры:

анализы крови;

компьютерная томография мозга или МРТ;

анализы мочи;

биопсия.

Рекомендуется также провести вакцинацию от бактерий, вызывающих менингит, в возрасте 11 лет, а также от бактерий, способствующих его развитию, в 16 лет.

Лечение менингита

Не существует специальных лекарств от менингита. Полный курс лечения длится 2 недели. При тяжелом течении заболевания ребенку требуется госпитализация.

Бактериальный менингит требует лечения антибиотиками. Врач может назначить ребенку курс стероидных препаратов.

При вирусном менингите с неярко выраженными симптомами лечение может проходить дома. Курс лечения должен включать принятие антибиотиков, болеутоляющих и противопростудных препаратов. Также следует обеспечить ребенку обильное питье, чтобы поддерживать водный баланс в его организме.

Пусть мысли о менингите вас не пугают. Заразные формы заболевания можно предотвратить путем вакцинации. Соблюдая гигиену, можно избежать и остальных форм менингита.