Первые опасные симптомы менингита у детей

Менингит – опасное заболевание, важно знать его симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу
Родители часто путают ранние симптомы менингита и гриппа. Такое заболевание как менингит может поразить ребенка в любой момент, ведь иммунная система малыша еще недостаточно сформирована.
Быстрое медицинское вмешательство необходимо в случае как вирусного, так и бактериального менингита, потому что при данной болезни существует высокий риск серьезных осложнений, в том числе и летального исхода.
Что представляет собой менингит
Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его причинами могут быть вирусная или бактериальная инфекция. Вирусный менингит можно вылечить за 2 недели, в то время как бактериальный менингит без должного лечения способен привести к летальному исходу, поскольку он поражает головной мозг и нервную систему.
Вакцинация снижает риск возникновения заболевания, но не предотвращает его полностью. Для родителей важно знать признаки и симптомы менингита у детей, чтобы держать ситуацию под контролем и в случае необходимости принять экстренные меры.
Причины менингита
Менингит возникает, когда бактерии или вирус попадают в кровь и по кровотоку попадают в головной или спинной мозг. Причинами заболевания могут также быть химическая реакция, онкологические заболевания, аллергия на медицинские препараты и т. д.
Дети наиболее подвержены риску возникновения менингита в возрасте до 5 лет. Даже у детей в возрасте 2-3 месяцев может возникать такая форма заболевания, как менингит новорожденных.
Грибковый менингит встречается чрезвычайно редко, он чаще всего похож на бактериальную форму. Если не использовать в его лечении противогрибковые средства, возникает серьезная угроза жизни ребенка. Хронический менингит возникает в случае, когда организм ребенка еще не сформирован, и бактерии проникают в оболочку мозга.
Распространенные симптомы менингита у детей
Не ждите, пока заболевание начнет развиваться. Если у вас возникает подозрение, что ребенок заболел менингитом, немедленно обратитесь к врачу. При данном заболевании у ребенка проявляются следующие симптомы:
- сонливость;
- вялость;
- раздраженность;
- отсутствие реакции на внешние раздражители;
- отказ от пищи и питья;
- рвота;
- боли в руках и ногах;
- болевые приступы;
- снижение подвижности рук и ног;
- сыпь на коже;
- чувствительность к свету;
- озноб;
- холодные руки и ноги;
- диарея.
Если ребенок постоянно лежит на боку, его головка запрокинута, руки согнуты в локтях, а ноги – а тазобедренных суставах – родителям стоит срочно вызвать врача. При менингите отмечается повышенная чувствительность к различным раздражителям, ригидность затылочных мышц (ребенок не может прижать подбородок к грудной клетке).
Осложнения при менингите
Бактериальный менингит требует особого внимания, поскольку он может вызывать ряд осложнений:
- слепота;
- конвульсии;
- почечная недостаточность;
- задержки развития;
- нарушения обучения;
- потеря слуха.
При заболеваниях дыхательных путей в качестве осложнения после менингита ребенку может потребоваться дополнительная стимуляция легких.
Диагностика менингита
Вакцинация значительно снижает риск возникновения заболевания. Прививки от кори и полиомиелита позволяют бороться с микроорганизмами, вызывающими менингит.
Для диагностики менингита врач обычно назначает такие процедуры:
- анализы крови;
- компьютерная томография мозга или МРТ;
- анализы мочи;
- биопсия.
Рекомендуется также провести вакцинацию от бактерий, вызывающих менингит, в возрасте 11 лет, а также от бактерий, способствующих его развитию, в 16 лет.
Лечение менингита
Не существует специальных лекарств от менингита. Полный курс лечения длится 2 недели. При тяжелом течении заболевания ребенку требуется госпитализация.
- Бактериальный менингит требует лечения антибиотиками. Врач может назначить ребенку курс стероидных препаратов.
- При вирусном менингите с неярко выраженными симптомами лечение может проходить дома. Курс лечения должен включать принятие антибиотиков, болеутоляющих и противопростудных препаратов. Также следует обеспечить ребенку обильное питье, чтобы поддерживать водный баланс в его организме.
Пусть мысли о менингите вас не пугают. Заразные формы заболевания можно предотвратить путем вакцинации. Соблюдая гигиену, можно избежать и остальных форм менингита.