12-летнего мальчика инвалида воспитательница прижгла утюгом

В доме-интернате для умственно отсталых детей, который находиться в Ульяновской области, одному из воспитанников, воспитательница нанесла телесные повреждения.

Об этом преступлении сообщает региональная прокуратура.

1 июля в доме-интернате «Родник», расположенный в селе Максимовка воспитательница прижгла утюгом 12-летнего мальчика. Это подтверждает характерной формы ожог на теле ребенка. После инцидента мальчик был госпитализирован.

В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, соединенное с жестоким обращением».

Воспитательница дома-интерната может получить за свой поступок максимум 3 года тюрьмы.

На время проведения расследования по этому делу врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов отстранил руководство дет-дома от своих обязанностей.

Напомним, что в сентябре 2015 года в том же доме интернате для умственно отсталых произошел похожий инцидент. Тогда воспитательница несколько раз ударила мальчика ремнем по спине. Фото побоев другие воспитанники выложили в интернет.

Правоохранительные органы сразу возбудили уголовное дело.