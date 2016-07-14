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12-летнего мальчика инвалида воспитательница прижгла утюгом

После инцидента мальчик был госпитализирован

 
12-letnego-malchika-invalida-vospitatelnitsa-prizhgla-utyugom
 

В доме-интернате для умственно отсталых детей, который находиться в Ульяновской области, одному из воспитанников, воспитательница нанесла телесные повреждения.

Об этом преступлении сообщает региональная прокуратура.

1 июля в доме-интернате «Родник», расположенный в селе Максимовка воспитательница прижгла утюгом 12-летнего мальчика. Это подтверждает характерной формы ожог на теле ребенка. После инцидента мальчик был госпитализирован.

В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, соединенное с жестоким обращением».
Воспитательница дома-интерната может получить за свой поступок максимум 3 года тюрьмы.

На время проведения расследования по этому делу врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов отстранил руководство дет-дома от своих обязанностей.

Напомним, что в сентябре 2015 года в том же доме интернате для умственно отсталых произошел похожий инцидент. Тогда воспитательница несколько раз ударила мальчика ремнем по спине. Фото побоев другие воспитанники выложили в интернет.


Правоохранительные органы сразу возбудили уголовное дело.

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