Ингредиенты
Овсяные хлопья - 80 г
Горячая вода (кипяток) - 130 г
Яблоки - 100 г
Мед - 35 г
Соль - 1 щепотка
- 296 кКал
- 15 мин.
- Б: 10.76
- Ж: 26.97
- У: 2.32
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления салата красоты из овсяных хлопьев и яблока.
Овсяные хлопья всыпьте в глубокую посуду (емкость), добавьте щепотку соли, влейте крутой кипяток, запарьте овсянку. Прикройте кашу крышкой или плоской тарелкой, оставьте в таком виде на 5-6 минут.
Запаренную овсянку перемешайте - она разбухла и увеличилась в объеме, вся вода впитается.
Яблоки натрите на крупной терке, выложите их к овсянке и перемешайте. Кожуру с яблок я не очищала.
Салат полейте жидким медом, чтобы придать необходимую сладость.
Салат еще раз перемешайте, блюдо готово!
Салат красоты из овсяных хлопьев и яблока сразу подавайте к столу. Он сытный, в меру сладкий и очень вкусный!
Приятного вам аппетита!
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