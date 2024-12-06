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Салат красоты из овсяных хлопьев и яблока

Вкусный и полезный салат идеально подходит для диетического и правильного питания. Запаренную овсянку дополните натертыми яблоками и медом - рецепт без варки и запекания. Овсянка по праву считается источником здоровья и красоты - она не только поправит ваше самочувствие, но и улучшит внешний вид!

Ингредиенты

Овсяные хлопья - 80 г

Горячая вода (кипяток) - 130 г

Яблоки - 100 г

Мед - 35 г

Соль - 1 щепотка

  • 296 кКал
  • 15 мин.
  • Б: 10.76
  • Ж: 26.97
  • У: 2.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления салата красоты из овсяных хлопьев и яблока.

 

Фото 1

 

 

Овсяные хлопья всыпьте в глубокую посуду (емкость), добавьте щепотку соли, влейте крутой кипяток, запарьте овсянку. Прикройте кашу крышкой или плоской тарелкой, оставьте в таком виде на 5-6 минут.

 

Фото 2

 

 

Запаренную овсянку перемешайте - она разбухла и увеличилась в объеме, вся вода впитается.

 

Фото 3

 

 

Яблоки натрите на крупной терке, выложите их к овсянке и перемешайте. Кожуру с яблок я не очищала.

 

Фото 4

 

 

Салат полейте жидким медом, чтобы придать необходимую сладость.

 

Фото 5

 

 

Салат еще раз перемешайте, блюдо готово!

 

Фото 6

 

 

Салат красоты из овсяных хлопьев и яблока сразу подавайте к столу. Он сытный, в меру сладкий и очень вкусный!

 

Фото 7

 

 

Приятного вам аппетита!

 

Фото 8

 

 

Салат красоты из овсяных хлопьев и яблока, рецепт с фото
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