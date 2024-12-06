Соберите необходимые продукты для приготовления салата красоты из овсяных хлопьев и яблока.

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Овсяные хлопья всыпьте в глубокую посуду (емкость), добавьте щепотку соли, влейте крутой кипяток, запарьте овсянку. Прикройте кашу крышкой или плоской тарелкой, оставьте в таком виде на 5-6 минут.

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Запаренную овсянку перемешайте - она разбухла и увеличилась в объеме, вся вода впитается.

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Яблоки натрите на крупной терке, выложите их к овсянке и перемешайте. Кожуру с яблок я не очищала.

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Салат полейте жидким медом, чтобы придать необходимую сладость.

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Салат еще раз перемешайте, блюдо готово!

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Салат красоты из овсяных хлопьев и яблока сразу подавайте к столу. Он сытный, в меру сладкий и очень вкусный!

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Приятного вам аппетита!