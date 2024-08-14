Высокое кровяное давление вызывает проблемы с мышлением у подростков, выяснили ученые

Международная группа ученых из Финляндии и Великобритании обнаружила связь между высоким кровяным давлением и снижением когнитивных функций у подростков. Исследование опубликовано в научном журнале Physiological Reports (PsyRep).
В частности, молодые люди с повышенным кровяным давлением хуже справлялись с задачами по вниманию и обучению, в то время как люди с более жесткими артериями демонстрировали более слабую рабочую память.
Ученые выявили несколько ключевых связей между артериальным здоровьем и когнитивной функцией. Подростки с более высоким систолическим артериальным давлением — давлением в кровеносных сосудах при сокращении сердца — имели тенденцию к более низкой общей когнитивной функции.
Этот вывод оставался неизменным даже после учета таких факторов, как возраст, пол, образование родителей, процент жира в организме и статус полового созревания. В частности, более высокое артериальное давление было связано с худшей производительностью в задачах, измеряющих внимание и обучение.
Артериальная жесткость, на которую указывала более высокая скорость пульсовой волны, была связана с более слабой рабочей памятью.
Интересно, что эта связь различалась между мальчиками и девочками.
У мальчиков более высокая артериальная жесткость была связана с лучшим вниманием и рабочей памятью, тогда как у девочек она была связана с более слабой рабочей памятью. Это различие подчеркивает важность учета гендерных факторов в исследованиях в области здравоохранения.
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