Постный борщ (классический рецепт)

Постный борщ по классическому рецепту получается очень вкусным и красочным - его обязательно захотят попробовать все ваши домочадцы, ведь аромат готовящегося блюда заманит их на кухню задолго до окончания варки самого борща.

Настоящий постный борщ немыслим без фасоли, поэтому мы будем готовить его именно с этим продуктом. Все мы знаем, что фасоль очень долго отваривается, но ускорить этот процесс нам поможет обычная сода. Всыпая такой ингредиент на кончике ножа в кастрюлю с варящейся фасолью, помните о том, что сода в кипятке поднимает огромную пену и дарит невкусный привкус. Поэтому в такой жидкости бобовые мы будем варить лишь полчаса, а после обязательно промоем их в горячей воде и далее уже отварим в чистой свежей воде.

Итак, подготовьте все необходимые ингредиенты для классического постного борща.

Фото 1

Фасоль залейте с вечера кипятком - за ночь она его впитает, и время варки этого продукта сократится вдвое. С утра фасоль промойте, снова пересыпьте в емкость и залейте горячей водой, поместите емкость на плиту и варите фасоль около 30 минут. Уменьшите огонь до минимального, всыпьте соду и быстро все перемешайте. Варите фасоль еще 25-30 минут. Затем тщательно промойте ее в горячей воде. На этом этапе лучше всего попробовать одну фасолину на вкус, чтобы понять отварилась она или нет.

Фото 2

Если она полуготова, то пересыпьте всю фасолевую массу в казан или кастрюлю с антипригарным дном. Если нет, то доварите еще 30 минут. Овощи, кроме капусты, очистите от кожуры, промойте, удаляя все загрязнения. Картофель нарежьте крупно и выложите на фасоль, добавляя соль и лавровые листья. Влейте горячую воду и поместите на плиту кастрюлю. Отварите в течение 10-15 минут.

Фото 3

В это время натрите на крупной терке морковь и свёклу, лук нарежьте мелким кубиком.

Фото 4

Обжарьте измельченную овощную массу в кипящем растительном масле на сковороде примерно 10 минут.

Фото 5

За это время нарежьте половину небольшого вилка капусты и добавьте нарезку в кастрюлю. Отварите около 5 минут. После чего всыпьте сахарный песок и влейте уксус, можно использовать не 9% продукт, а яблочный. Уксус не даст капусте "украсть" свекольный цвет, превратив борщ из бордового в грязно-коричневый.

Фото 6

После этого выложите в кастрюлю овощную зажарку и аккуратно все перемешайте. Отварите еще 5-7 минут. Если любите классический постный борщ с зеленью, то добавьте измельченную или сушеную зелень за 2 минуты до окончания варки. Можно нарезать парочку очищенных чесночных зубчиков или спрессовать их непосредственно в саму кастрюлю.

Фото 7

Готовое горячее блюдо разлейте в тарелки и подайте к столу с хлебом, сухариками, крутонами и т.д.

Фото 8

Приятного вам!