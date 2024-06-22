Долгожданное лето в разгаре — как же ждали его дети! А уж как его ждали родители. Ведь отправив отпрысков на дачу с бабушкой и дедушкой и вернувшись в город, они ощутили забытое за целый год чувство: вот она, свобода. Но неприличная радость смешана с чувством вины: «Ну как же так, это же моя родная дочь/сын, почему же без них так хорошо?

Самые маленькие: бабушка, а не няня

Я не мать/отец, а ехидна!». Знакомо?рассказывает, как организовать отдых ребёнка, пережить разлуку с детьми и какие чувства при этом нормально испытывать.Для сохранения психологического здоровья ребёнка важно, чтобы до того, как ему исполнится три года, мама всегда была. Впрочем, если это по каким-то причинам невозможно, психологи готовы «зачесть» вместо матери и другого взрослого, который бы был рядом постоянно. Дедушка с бабушкой подойдут, а вот с няней сложнее (несмотря на то, что иная няня куда надёжнее бабушки — это тоже факт). Даже если вообразить, что всех возможных проблем, связанных с наёмным воспитателем, вы избежали, всегда висит потенциальная угроза: однажды няня может уволиться, а на её место надо срочно искать новую, потом вторую, третью. Для ребёнка в таком непостоянстве ничего хорошего нет. С полутора до двух лет ребёнок проявляет двойственность: с одной стороны, стремится быть самостоятельным, с другой, ему постоянно надо быть с родителем. В этом возрасте он особенно раним и не готов к расставаниям. Он будет плакать при разлуке, «виснуть» на вас и т. п. С 24 до 36 месяцев, когда происходит становление целостности и индивидуальности малыша, тоже очень важно, чтобы мама или её «заместитель» были рядом. Тогда ребёнок может сформировать образ самого себя, имея и укрепив внутри себя постоянный образ «самого важного взрослого».

К сожалению, реалии современного мира таковы, что часто маме необходимо кормить семью. Конечно, для маленького человека нет ничего лучше, чем быть с мамой, но это не означает, что, если мама занята другими делами, ему придётся сидеть дома одному и ждать родителей с работы.

Дошкольники: играть вблизи мамы

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Школьники: с братьями, сёстрами или друзьями

С 47 лет дети познают мир и развиваются через игру. Но для таких малышей всё же ещё очень важны отношения со взрослыми. Поэтому, выбирая, с кем и куда отправлять детей «на воздух», лучше предпочесть родную бабушку в деревне, чем чужую няню на морской вилле. Важнее любящий, добрый и понимающий взрослый, чем крутая программа занятий. Если не будет удовлетворена потребность в любви и понимании, дети будут сильно скучать и занятия не доставят им радости. Хотя дошколята любят играть друг с другом, им всё равно нужно быть уверенными, что в случае чего они найдут утешение у взрослого.

После 9–10 лет детям уже интереснее в кругу сверстников, они любят проводить время с друзьями, особенно школьными, знакомыми. Некоторые легко находят общий язык с ровесниками, легко знакомятся, им проще будет адаптироваться, например, в лагере с незнакомцами. Другим сложнее, они стеснительны и зажаты. Тогда хорошо, если они будут с другом или братом/сестрой. Но если есть возможность выбора, важно спросить у сына или дочери их мнение, планируя их отдых.

Несмотря ни на что, дети всё равно склонны скучать, и в наш век технологий хорошо, если родители не будут забывать регулярно «выходить на связь», чтобы дети не чувствовали себя брошенными и забытыми.

Родители: домашнее задание на каникулы

А что же родители? Правильно ли, если после того, как автобус увёз их детей в лагерь, они чувствуют и облегчение и свободу? Или их счастье действительно неприлично?

Кто-то даже не позволяет себе достаточно отдохнуть или развлечься. На самом деле, если родителям представилась возможность дать себе больше отдыха, набраться сил, накопить ресурсы, то это как раз должно быть их домашним заданием на каникулы. Ведь дети больше всего нуждаются в счастливых, здоровых, полных сил родителях, которые умеют позаботиться о себе, чтобы было кому потом заботиться о детях. Это как в самолёте: первым кислородную маску надевает на себя взрослый, чтобы потом позаботиться о ребёнке. Родители по отношению к детям — дающая сторона. Они отдают свои силы, время, любовь, заботу и т. д. А давать может только тот, кто имеет. Так вот, чтобы иметь, нужно использовать свободное время по полной, зарядиться на весь год. Как личность человек может считаться благополучным, если у него соблюдён баланс между соответствием социальным требованиям и личными интересами. То же можно отнести и к семье и отношениям между родителями и детьми.

Адаптация родителей, их благополучие — это тоже соблюдение баланса между своим вкладом в детей и семью и своим личностным ростом. Если родители полностью посвящают себя семье и детям, потом они спрашивают с них по полной: «Я тебе всю жизнь отдала», требуют «вернуть долг», не позволяют им «вылетать из гнезда», злятся на детей, вымещая свою неудовлетворённость, обвиняя их в собственной несостоятельности. Если родители занимаются только своей жизнью, ростом, развитием, то дети чувствуют себя брошенными.

Что же касается чувства вины, то оно бывает конструктивным и неконструктивным. Вина тесно связана с ответственностью, и порой мы даже путаем первую со второй. Чувство вины призвано показывать нам, что мы делаем не так, и помогает нам работать над ошибками. Если родители пренебрегли своими обязанностями, по поводу и без повода оставляют своих детей и теперь чувствуют вину, то это чувство вполне конструктивно пытается показать им, в чём они не правы. Но если родители серьёзно и ответственно относятся к детям и их потребностям, и нет иного хорошего выхода, как расставание на лето, то вина не конструктивна. Она лишь не даст в полной мере восполнить свои ресурсы, а дети, наскучавшись, ожидая встречи, увидят измотанных и унылых родителей. И никому от этого хорошо не будет.