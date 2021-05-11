ГЕРОИ СРЕДИ НАС. РАССТРЕЛ В КАЗАНИ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПОЛИЦИИ

Кровавым кошмаром обернулся для учеников и учителей казанской гимназии №175 первый учебный день после длительных майских праздников. Сразу после того, как в учебном заведении отзвенел звонок с первого урока, в здании зазвучали выстрелы, а следом прогремел взрыв.

В результате теракта, по официальным данным, погибло девять человек, пострадал 21 человек. Большинство из жертв убийцы – дети.

Сейчас ясно – к нападению на школу преступник готовился. Заранее приобрёл оружие, раздобыл где-то мощное взрывное устройство, смог проникнуть в здание и быстро, чётко причинить максимальный урон. При этом о своих планах массового убийства он ещё несколько дней назад начал писать в специально заведённом в мессенджере блоге. Однако на это никто не обратил внимание – в итоге как минимум семеро детей и педагог оказались убиты, ещё 21 человек ранены. Страшная трагедия случилась в день, когда православные отмечают праздник Радоницы, кроме того, 13 мая в Татарстане должны были отмечать мусульманский Ураза-байрам.

Пришёл в школу с бомбой и оружием

Утром возле гимназии №175 царила атмосфера страха и ужаса. За оградой учебного заведения кучковались растерянные, зарёванные учащиеся – большинство из них покидали свои классы через окна и, пока бежали прочь, ожидали выстрелов в спину.

Какое сегодня число? – растерянно спросил у корреспондента Царьграда подросток с модной причёской, сидевший со сверстниками прямо на траве у забора гимназии. Оказалось, это учащиеся 9-Б класса. – 11 мая? Простите, всё как в тумане просто, ничего не соображаю. Этот день теперь будем праздновать, как второй день рождения. Мы еле сбежали. Были выстрелы, взрыв, на первом этаже видели лужу крови. Шок!

Не менее растерянные учителя бродили среди подопечных, пытаясь сгруппировать и сосчитать их. Громко кричали всё прибывающие и прибывающие родители, ищущие своих детей. Часть мам и пап со слезами на глазах прижимали к себе найденных чад; другие метались в толпе, с отчаянием спрашивая: "Где седьмой "Б"?", "Владика из восьмого "А" не видели?", "Десятиклассников куда выводили?"…

Неподалёку молодая женщина вдруг заливается плачем, взахлёб, обращаясь к кому-то по телефону:

Жива она, жива! Быстрей приезжай за мной, поедем в больницу, она ранена! https://vk.com/video-75679763_456261729

Никто не обращает внимания, что немного в отдалении, под самым забором, лежит тело пожилой женщины, накрытое брезентом. Погибшая учительница.

Рядом дежурит несколько машин скорой помощи – их в то утро здесь было не менее двух десятков. Хмурые фельдшеры отмахиваются от журналистов, пытающихся уточнить количество жертв:

"Да мы сами не знаем. Привозим-отвозим, не до точных счётов".

Как позже выяснится, погибли минимум семь учащихся восьмого класса (преступник открыл огонь, зайдя прямо к ним в кабинет) и учительница. Позже сообщат ещё об одном погибшем сотруднике школы. 21 человек отвезли в больницу – некоторых ранили из огнестрельного оружия, кто-то получил переломы, выпрыгивая из окон.

"Мы-то в это время были на первом этаже, как услышали выстрелы, начали вылезать в открытое окно, – рассказал девятиклассник Дима (имя изменено). – Уже потом, когда прогремел взрыв, мы уже были на улице и видели, как другие ученики прыгают из окон третьего этажа. Там очень высоко. Ещё я видел, как знакомую десятиклассницу несли в машину скорой, она была вся в крови. Надеюсь, она выжила".

В соседнем дворе пытаются успокоить молодую женщину – выясняется, это учительница младших классов, которая помогла детям эвакуироваться, а затем отошла дать волю эмоциям. Коллеги суетились возле неё, предлагая валерьянку и пустырник, но она только отмахивалась.

Понимаете, я не могла при них, при детях, а теперь, когда они спасены, дайте мне проплакаться,

– сбивчиво объясняла педагог. Её все-таки передали в руки медикам ближайшей скорой.

Детей и подростков вскоре эвакуировали подальше от гимназии. Кого-то забрали родители, кого-то расквартировали в ближайших детсадах – естественно, на короткое время, пока их не заберут домой родственники.

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НА МЕСТО ПРИБЫЛ ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ МИННИХАНОВ. ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ОН РАССКАЗАЛ О ПРИНЯТЫХ В РЕСПУБЛИКЕ РЕШЕНИЯХ – ОБ ОТМЕНЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ И ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА. ФОТО: VK.COM/REGION_KAZAN116/GLOBALLOOKPRESS.

"Наш дом прямо будто тряхнуло…"

Некоторые очевидцы из числа учеников рассказали корреспонденту Царьграда, что до начала второго урока видели странного посетителя в стенах школы. Молодой парень, одетый во все чёрное ("одежда типа спецовки или формы охранника"), с чёрной маской на лице, ходил по коридору на первом этаже. Вскоре после этого и прозвучали выстрелы и взрыв… Некоторые свидетели упоминали, что вроде как странного визитёра даже сопровождал спутник – но об этом позднее.

Ясно одно – к теракту визитёр готовился заранее. Принесённое им с собой взрывное устройство было весьма мощным. Об этом свидетельствуют не только разрушения на первом этаже гимназии, где и произошла детонация. Разнесло часть коридора и холла, выбило окна вместе с косяками и решетками. Ударную волну почувствовали даже жители соседних домов в радиусе около полукилометра!

Наш дом прямо будто тряхнуло, а как громыхнуло, мы сразу поняли, что где-то был взрыв! – рассказала нам жительница одной из таких многоэтажек, на расстоянии около 400 метров от самой гимназии, к тому же отделённая от неё ещё парой домов, Людмила Даутова. – Я сразу побежала на улицу, думала, где-то бытовой газ рванул. А оказалось, такая трагедия в гимназии, которая ведь не в шаговой доступности. Это что же там такое взорвали, что у нас как будто за стенкой слышалось?!

Вопрос далеко не праздный. По предварительным данным, напавший на гимназию сумел пронести туда мощное самодельное взрывное устройство. Причём он собрал его далеко не за один день и, более того, открыто приобретал компоненты, и открыто же купил оружие, из которого затем хладнокровно расстреливал детей в школе.

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ЖЕ СООБЩЕНИЙ О СТРЕЛЬБЕ РОДИТЕЛИ ПРИЕХАЛИ К ШКОЛЕ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. ФОТО: VK.COM/REGION_KAZAN116/GLOBALLOOKPRESS.

"Сегодня убью огромное количество биомусора"

Новоявленного террориста задержали на месте преступления. Им оказался бывший ученик этой же гимназии, 19-летний Ильназ Г. Как стало известно Царьграду, парень ушёл из учебного заведения после девятого класса, в 2017 году. Поступил в колледж при казанском вузе ТИСБИ, однако, по некоторым данным, был отчислен оттуда несколько месяцев назад, поскольку прогуливал занятия.

Парень из простой семьи (мама – охранник в банке, отец – водитель мусоровоза, брат – студент КФУ) якобы пару месяцев назад осознал себя не кем-нибудь, а богом. Решил, что его миссия – уничтожить всех людей на планете, поскольку они являются "отбросами и биомусором".

Страшный план мерзавец принялся претворять в жизнь, причём подошёл к делу основательно. Как минимум с февраля этому посвящал всё свое время. Подал запрос на получение разрешения на огнестрельное оружие и 28 апреля получил его без проблем! Купил себе гладкоствольный карабин. Примерно в то же время активно обзванивал интернет-магазины, покупал через них компоненты для изготовления бомбы. Где парню удалось раздобыть схему и "рецепт" самого взрывного устройства, вопрос пока открытый. Как бы то ни было, задумка его удалась.

Более того – ещё 4 мая в мессенджере Telegram Ильназ завёл собственный блог, где выкладывал планы о массовом убийстве. Писал, что каждый человек должен убить 10 других людей и после покончить с собой, дабы очистить планету. Утром вторника, 11 мая, парень выложил в блог последнюю свою запись: "Сегодня убью огромное количество биомусора". К нему приложил фотографию себя – в чёрной униформе и маской на лице. Действительно ли преступник действовал один и несколько дней вёл канал в Telegram незамеченным или страницу создали постфактум, чтобы запутать следы? Это предстоит выяснить следствию.

Оставив сообщение, убийца беспрепятственно проник с оружием и самодельной бомбой в школу, устроив там кровавую баню. Примечательно, что, по некоторым данным, у него был сообщник. Ряд СМИ назвали даже его имя – это некий Рамиль М., 41-летний казанец, якобы помогавший Галевиеву в подготовке и реализации теракта. Более того, источники настаивали, что его якобы пытались задержать, однако мужчина оказал сопротивление и был застрелен спецназовцами. Однако в МВД по РТ такие данные решительно опровергают и настаивают, что задержанный 19-летний парень был единственным участником вооружённого нападения на гимназию. Корреспондент Царьграда может лишь утверждать, что по рации, действительно, сообщали о вероятном сообщнике. Возможно, в первые минуты силовики были сами введены в заблуждение.

https://vk.com/video-75679763_456261730

При этом остаётся открытым вопрос, почему даже после задержания предполагаемого убийцы гимназия была оцеплена ещё несколько часов – причём не только для того, чтобы там отработали сапёры. Подходящим зевакам спецназовцы из оцепления говорили, что из окон ещё могут раздаться выстрелы; около 11 часов дня часть сотрудников ОМОНа из оцепления были отозваны с места ЧП на некую спецоперацию по задержанию неизвестного лица. При этом Ильназ вышел из здания школы и сдался полиции уже в 9:34.

Как бы то ни было, ужас ситуации в том, что парень (возможно, не без помощи единомышленников – а если допустить такой вариант, то становится ещё страшнее) сумел в течение нескольких месяцев практически в открытую разработать и воплотить в жизнь план по кровавой расправе над беззащитными детьми, прямо в стенах школы. Не таясь, он покупал оружие, собирал взрывное устройство, и никто ничего не заметил. А ведь речь идёт не о спонтанном злодеянии – напротив, умышленном, подготовленном преступлении, которое, по сути, является терактом, и ни одно ведомство, призванное подобные ЧП предотвращать, не смогло этого сделать!

Траурный день

Согласно последним данным, в результате теракта в гимназии №175 погибло минимум девять человек, учащиеся 8-го класса, школьный охранник и учительница. Пострадали, согласно последним сводкам Минздрава РТ, 21 человек в возрасте от 7 до 62 лет. Они госпитализированы с огнестрельными ранениями и переломами – получили их, как раз выпрыгивая из окон, когда спасались от вооружённого преступника.

У школы в Казани организован мемориал. Соболезнующие трагедии несут цветы и мягкие игрушки, а также оставляют свечи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ещё в первой половине дня поручил передать расследование о массовом расстреле в стенах школы в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух и более человек". В Казань направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства.

Во всех школах Казани усилены меры безопасности. Учёба во вторую смену в казанских школах 11 мая отменена, а 12 мая отменили уроки вообще во всех казанских школах. Кроме того, завтрашний день в Республике Татарстан объявлен траурным.

ЧП в казанской гимназии находится на контроле у президента России Владимира Путина. Глава государства заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова о случившемся. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Казань направлен самолёт МЧС России с медиками и психологами для оказания помощи на месте.

https://vk.com/video-75679763_456261724