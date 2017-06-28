Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой

1. Теперь вставать на очередь в садик нужно с самого рождения Источник: ivbg.ru

6. Администрация порой требует от родителей невозможного Источник: scontent-sjc2-1.cdninstagram.com

7. Да, есть и веселые моменты! Не все так печально, все зависит от адекватной администрации и родителей, все должны работать сообща

8. А утренники и праздничные мероприятия это вообще сказка! Источник: i.ytimg.com

9. Пользователь работает сторожем в детском саду. Благодаря этой фотографии он стал героем мемов Источник: vk.com

10. Креативность родителей зашкаливает Источник: www.gdemotyvacija.com

11. Объявления иногда шокируют Источник: pp.vk.me

13. Игры на свежем воздухе могут довести до срыва Источник: copypast.ru

А что думаете о современных детских садах вы? Источник: humor.fm

Источник: fishki.net