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Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой

Детский сад у многих ассоциируется с массовыми походами на горшок, играми в "Классики" и молочным супом с рожками. Современные реалии перевернули многие из этих воспоминаний, превратив посещение садов в стресс как для детей, так и для родителей.

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

1. Теперь вставать на очередь в садик нужно с самого рождения

1. Теперь вставать на очередь в садик нужно с самого рождения воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: ivbg.ru

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: avivas.ru

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: pp.vk.me

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: static.life.ru

4.

4. воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: otvet.imgsmail.ru

5.

5. воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: twitter.com

6. Администрация порой требует от родителей невозможного

7. Да, есть и веселые моменты! Не все так печально, все зависит от адекватной администрации и родителей, все должны работать сообща

8. А утренники и праздничные мероприятия это вообще сказка!

8. А утренники и праздничные мероприятия это вообще сказка! воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: i.ytimg.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: temafm.ru

9. Пользователь работает сторожем в детском саду. Благодаря этой фотографии он стал героем мемов

9. Пользователь работает сторожем в детском саду. Благодаря этой фотографии он стал героем мемов воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: vk.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: cdn.fishki.net

10. Креативность родителей зашкаливает

10. Креативность родителей зашкаливает воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: www.gdemotyvacija.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: www.gdemotyvacija.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: humor.fm

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: humor.fm

11. Объявления иногда шокируют

11. Объявления иногда шокируют воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: pp.vk.me

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: openrussia.s3.amazonaws.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: www.opentown.org

12. Моменты ностальгии

12. Моменты ностальгии воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: stebok.net

13. Игры на свежем воздухе могут довести до срыва

13. Игры на свежем воздухе могут довести до срыва воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: copypast.ru

А что думаете о современных детских садах вы?

А что думаете о современных детских садах вы? воспитательница, детский сад, современный садик, утренник, фото

Источник: humor.fm

Источник: fishki.net



Источник: http://fishki.net/2323328-bespredel-v-sovremennyh-detskih-sadah-posle-takogo-hochetsja-zabraty-rebenka-domoj.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com © Fishki.net

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