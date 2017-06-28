Беспредел в современных детских садах: после такого хочется забрать ребенка домой

Детский сад у многих ассоциируется с массовыми походами на горшок, играми в "Классики" и молочным супом с рожками. Современные реалии перевернули многие из этих воспоминаний, превратив посещение садов в стресс как для детей, так и для родителей.
1. Теперь вставать на очередь в садик нужно с самого рождения
2. И еще неизвестно, к какому воспитателю попадут дети, ведь зарплата у них невысокая - могут и "психануть"
4.
5.
6. Администрация порой требует от родителей невозможного
7. Да, есть и веселые моменты! Не все так печально, все зависит от адекватной администрации и родителей, все должны работать сообща
8. А утренники и праздничные мероприятия это вообще сказка!
9. Пользователь работает сторожем в детском саду. Благодаря этой фотографии он стал героем мемов
10. Креативность родителей зашкаливает
11. Объявления иногда шокируют
12. Моменты ностальгии
13. Игры на свежем воздухе могут довести до срыва
А что думаете о современных детских садах вы?
Источник: fishki.net
Источник: http://fishki.net/2323328-bespredel-v-sovremennyh-detskih-sadah-posle-takogo-hochetsja-zabraty-rebenka-domoj.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com © Fishki.net
Свежие комментарии